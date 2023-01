El argentino Luciano Benavides ganó su primera etapa en motos en un Rally Dakar marcado por un abandono resonante

Luciano Benavides logró su primer triunfo parcial en el Rally Dakar (Shakedown)

(Desde Arabia Saudita) Este es el Rally Dakar más duro de los cuatro en Arabia Saudita, pero hay algo más fuerte a las exigencias del recorrido de 2023 que es la naturaleza. Las constantes lluvias obligaron a modificar el sexto tramo de carrera y también los próximos dos. Pero este viernes la jornada se tiñó de albiceleste ya que Luciano Benavides (Husqvarna) ganó por primera vez una etapa y Manuel Andújar (Yamaha) logró su segundo éxito en la presente edición en cuatriciclos y lideró un 1-3-4 de los argentinos.

Lejos de las ciudades y con mayor custodia: así se reforzó la seguridad en el Rally Dakar tras la explosión que sufrió Philippe Boutron en 2022 Hay más de 30 mil efectivos de la policía y del ejército. El primer campamento se hizo a las orillas del Mar Rojo y salvo el personal acreditado, nadie sale ni entra de las “aldeas nómades”. Los detalles VER NOTA

En motos llegaron buenas noticias para los argentinos ya que Luciano Benavides se estrenó como ganador en un parcial. Segundo fue el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) que continúa al mando de la nómina global, donde Kevin Benavides (KTM) sigue tercero a 7 minutos de Howes luego de ser quinto en el parcial. La lucha por el triunfo en las dos ruedas es atrapante con los siete primeros encerrados en 7 minutos y en la edición más exigente en Arabia Saudita es un tiempo que todos pueden acortar. Aún quedan nueve días de carrera.

“Fue una jornada de locos. Hicimos mil kilómetros en el día. Por la mañana nos congelamos y después hicimos la etapa que fue durísima. Ayer estaba preocupado porque no se nos daban las cosas. Por los resultados y por las pérdidas que tuve me tiró atrás en la general. Di vuelta la página, puse la mente en blanco y disfruté de andar en moto y lo hice muy bien”, le dijo Luciano Benavides a Infobae.

El dramático testimonio del argentino Luciano Benavides tras rescatar a un colega en el Rally Dakar: “Tuve que llamar al helicóptero” El salteño ayudó a Ricky Brabec, quien era uno de los candidatos al triunfo en Motos. El pesar de otros competidores VER NOTA

“Es mi primera etapa en un Dakar y es muy especial. Hace mucho que lo venía buscando y es realmente único. Y después nos tocó hacer 300 kilómetros más para llegar hasta acá con lluvia, el roadbook (hoja de ruta) estaba mal así que nos hemos perdido así que hemos andado por toda ‘Arabia’. Pero feliz de estar acá”, concluyó el salteño de 26 años. Él y su hermano Kevin son los únicos argentinos en la historia en haber ganado una etapa en motos en el Rally Dakar.

Manuel Andújar ganó su segundo parcial en este Rally Dakar

Hubo más festejos argentinos ya que en cuatriciclos Manu Andújar se impuso y comandó las acciones delante del francés Alexandre Giroud y de otros dos compatriotas, Francisco Moreno y Pablo Copetti. En la general Giroud sigue liderando y le lleva 42 minutos a Moreno. Copetti es tercero y Andújar cuarto.

Del sueño de completar el Rally Dakar al dolor de ver su auto desintegrarse entre las llamas: “Escapamos en el momento adecuado” Infobae habló con Thomas de Bois, el navegante de Michel Kremer, cuyo coche se incendió antes de cumplir 100 kilómetros de carrera. Qué pasó y cómo salvaron sus vidas VER NOTA

Por otro lado, aparte del clima hubo más golpes de escena con los accidentes que tuvieron los pilotos de Audi, Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel. En el kilómetro 212 de la especial de hoy que unió Ha’il Riad, el francés Peterhansel tuvo un golpe y su navegante, Edouard Boulanger, resultó herido por el impacto y sufrió dolores de espalda. El servicio médico de Dakar lo trasladó por vía aérea al hospital de Buraydah para realizarle pruebas complementarias. El galo, máximo ganador en la historia del Rally Dakar con 14 triunfos, abandonó la carrera debido a las complicaciones de su copiloto.

Su compañero de equipo en Audi, el español Sainz, se accidentó en el mismo lugar. La tripulación no sufrió daños y volvió a perder terreno en la carrera. El panorama complicado de sus rivales le permitió a Nasser Al-Attiyah (Toyota) quedarse con otro parcial y consolidarse en la punta de la clasificación general pues le lleva 1h.06m50s al sudafricano Henk Lategan (Toyota).

En los coches areneros, más conocidos como UTV, en la divisional de los prototipos festejó el belga Guillaume De Mevius (Grallyteam), quien a su vez mira a todos desde arriba en el global de la nómina tras seis jornadas. En la clase de los vehículos de serie preparados para competir, la T4, festejó el polaco Marek Goczal (Can Am) y el portugués Rodrigo Luppi de Oliveira (Can Am) fue quinto y sigue arriba en la general.

Mientras que en camiones el local Tariq Al-Rammah (Iveco) terminó primero. En tanto que el neerlandés Martin Van den Brink (Iveco) fue quinto y tomó el liderazgo de la carrera en el acumulado hasta ahora.

Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz detenidos en el Rally Dakar

El resto de los argentinos según sus posiciones en la etapa y en la general:

Motos: Franco Caimi (Hero), 15° y 15°. Stefano Caimi (KTM), 31° y 27°.

Autos: Sebastián Halpern (Mini), 15° y 18°. Juan Cruz Yacopini (Toyota), 33° y 13°.

Cuatriciclos: Alejandro Fantoni, 10° y 9°. Carlos Verza, 9° y 8°.

UTV: En la T3, David Zille (Can Am) 30° y 23°. En la T4, Jeremías González Ferioli (Can Am), 10° y 7°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 12° y 27°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 31° y 17°. Ramón Núñez (Can Am), 38° y 30°.

Más cambios en el recorrido

La lluvia no da respiro en Arabia Saudita y obligó a más modificaciones en el recorrido original. Como no se pudo usar el campamento de Al Duwadimi, sede original del especial de este viernes, las etapas 7 y 8 han serán “Maratón”, es decir, las que los participantes no tienen asistencia de sus equipos deberán hacer las reparaciones en sus vehículos. Partiendo del recorrido inicial, se han intercambiado los tramos cronometrados estipulados para sábado y domingo acortando su distancia para una mejor gestión del kilometraje de enlace de cada día.

Para la etapa 7, que se disputará este sábado, será Riad y Al Duwadimi, la especial tendrá 333 kilómetros. Dado que los pilotos no han previsto una verdadera etapa maratón a estas alturas de la carrera, se organizará una zona de asistencia tras la llegada de la especial (enlace, 94 km), con un tiempo máximo de intervención de dos horas. A continuación, las tripulaciones se dirigirán a Al Duwadimi (enlace de 240 km), donde sus vehículos quedarán estacionados en parque cerrado.

La etapa 8, que será el domingo 8 de enero, la caravana se trasladará a Riad e incluirá el bucle inicialmente previsto en la etapa 7, menos 128 kilómetros. El recorrido cronometrado será de 345 kilómetros, tras lo cual los participantes se dirigirán al campamento de Riad.

El lunes será el día de descanso en el campamento de la capital saudita y el martes se reanudará la carrera con el recorrido original.

Seguir leyendo: