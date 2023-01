El detrás de escena del dramático video viral en el Rally Dakar: casi mueren ahogados por salvar su auto en un río

El drama de Chaleco López y su navegante. Dos testimonios de las complicaciones que tuvieron los competidores por la lluvia en la etapa 3 del Rally Dakar

(Desde Arabia Saudita) En un Rally Dakar todo puede pasar. Hasta los eventos menos pensados. Como un temporal en un país desértico como Arabia Saudita. Este martes la tercera etapa Alula-Ha’il estuvo marcada por la lluvia que obligó a terminar antes el parcial por razones de seguridad y uno de los episodios que consideró la organización fue el drama vivido por Francisco “Chaleco” López y su navegante Juan Pablo Latrach Vinagre, quienes corren en los UTV, que son los vehículos areneros. Quedaron atrapados en un río y pusieron en riesgo sus vidas para salvar su auto.

La dupla chilena es referente en la categoría ya que consiguió tres triunfos en las cuatro últimas ediciones, 2019, 2021 y 2022. Con el prototipo ligero Can Am arrancaron siendo protagonistas y se perfilaron para conseguir una cuarta victoria. Pero en el tercer tramo cronometrado vivieron un drama.

Debido al gran caudal de agua que cayó los ríos crecieron y cuando intentaron cruzar uno quedaron atrapados al igual que sus compañeros de equipo en el South Racing, Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno Huete, quienes también estuvieron complicados, pero no tanto como los trasandinos.

Las imágenes de los chilenos intentando socorrer su vehículo se hicieron virales. En especial momentos extremos que pasó Latrach Vinagre. Una vez que llegaron al parque de asistencia en Ha’il en la noche del martes el navegante y el piloto le contaron la historia de supervivencia a los medios presentes, entre ellos Infobae.

El testimonio del navegante de Chaleco López

Juan Pablo fue el primero que habló y contó que “fue bastante feo y duro. Nunca me había pasado así. Es lo peor que me ha pasado en el Dakar. De hecho, el agua empezó a llevarse el auto y Chaleco puso reversa y cuando se movió el Can Am (el vehículo) pudo llegar a la orilla y después un camión nos sacó”.

“Veníamos fuerte. Intentamos cruzar el río y no pasó. Los que venían atrás empezaron a buscar por dónde pasar porque el río creció mucho. Las camionetas sí podían pasar, pero nosotros no”, comentó.

El río iba creciendo cada vez más. Yo creo que si hubiésemos quedado ahí cinco minutos más el río se llevaba entero el auto”, agregó.

“Ahora me di cuenta de lo duro que fue y lo negro que lo vimos. Ahora que vemos las imágenes, si hubiésemos estado un poco más ahí, yo creo que seguíamos río abajo”, confesó.

“Nosotros llegamos primeros y cuando Cristina nos vio levantó un poco y se quedó. El río empezó a arrastrar. Menos mal que estaba agarrado con la linga y me pude afirmar”, explicó.

“Lo importante es que mi familia sepa estoy bien. Cagó el celular, el satelital (teléfono), cagó todo. Pero terminamos la etapa y lo bueno es que estamos acá. Este miércoles vamos a salir a atacar y recuperar el mayor tiempo posible. El Dakar está recién empezando y todo puede pasar ahora”, concluyó.

El testimonio de Chaleco López

Más tarde Chaleco también dijo lo suyo y contó más detalles: “Arrancamos mal con un problema eléctrico y el auto comenzó fallando. Perdimos unos minutos importantes. Pero salimos a atacar y empezó a caer una tormenta cada vez fue más fuerte. Había un pequeño río que en realidad era un tremendo río. Cuando entramos el auto se quedó atascado, pero a nivel de la mitad de la rueda. Juan Pablo me dice ‘salgamos de acá porque esto va a empezar a crecer’ y efectivamente pasó así. Prácticamente pasó el agua por arriba en cinco minutos. Nunca me bajé del auto porque sabía que si me bajaba lo iba a perder. Lo atamos varios metros a un camión y ahí esperamos un buen rato hasta que bajara un poco (el agua). Ahí la carrera estaba prácticamente descartada para poder continuar. Se secó el motor y después pudimos llegar hasta el final. Mucho frío, hipotermia, pero estuvimos a punto de perder el auto, que fue lo más complejo”.

“A Juan Pablo prácticamente se lo lleva el río. Yo estaba del otro lado del río y fue tanta el agua que entró en el auto que en un minuto empezó a flotar y se movió hacia el lado de la ribera del río. Eso fue lo que me dejó del otro lado y casi se lo lleva el río”, afirmó.

“El río no era profundo, pero muy correntoso. En un momento no supe qué iba a pasar. Veía a los helicópteros y no sabía si se suspendía la carrera. El agua superó el nivel de la puerta. Nunca me bajé del auto y siempre me mantuve acelerado porque si no estaba acelerado se le metía toda el agua por los escapes y ahí el auto no arranca más”, subrayó.

Chaleco compite de forma regular y en 2022 logró el título en el Campeonato Mundial de Rally Raid. Él y su navegante llegaron bien preparados y en la previa eran los máximos candidatos. El coche para un piloto es parte de su vida y por eso el chileno confesó por qué era capaz de inmolarse por el vehículo. “Es más sorprendente lo que vivimos arriba del auto y la pasamos mal. Como buen capitán yo dije ‘me hundo con mi auto’. Dije ‘si el auto se lo lleva, me tiro’. Lo primero que pensé fue en salvar el auto. Igual me la jugué. Pensaba que lo perdía al auto porque los camiones ya no lo podían sacar”, reveló.

Sin embargo, los camiones lograron remolcarlo y darle arranque; llegaron al campamento. “Después de que lo salvamos nos calmamos y logramos encender el auto. Lo que me pone contento es que no perdimos el auto porque si no ya estaríamos afuera. Ahora sabemos que tenemos que trabajar mucho porque el auto está todo lleno de arena”.

El trasandino llegó a esta edición en Arabia Saudita con 11 participaciones en la carrera más dura del mundo. Sabe que esta clase de episodios son comunes y está listo para lo que viene: “Fue un mal día, pero estamos acá bien y esto recién empieza. Esto es una aventura más en el Dakar, donde nada es fácil”.

