El Rally Dakar no perdona: el abandono de Orly Terranova, un accidente viral y la tajante sentencia de Kevin Benavides

Orly Terranova abandonó porque se resintió de dolores lumbares (Prensa Rally Dakar)

(Desde Arabia Saudita) En la previa de la 45° edición del Rally Dakar su director, David Castera, adelantó que en 2023 la carrera iba a ser más extenuante que la anterior. Las alternativas le vienen dando la razón al ex piloto de motos, ya que la extensión de los tramos de velocidad superiores a 400 kilómetros y las complicaciones del recorrido por las piedras y dunas, siguen haciendo mella. Golpes, lesiones y roturas en los vehículos afectaron a los argentinos y este miércoles se confirmó el abandono de Orly Terranova (Prodrive), quien contaba con un auto para intentar pelear adelante.

Al mediodía sorprendió el ingreso adelantado del mendocino en el campamento de Ha’il, que será epicentro de la carrera hasta el viernes. El cuyano esgrimió que ayer a 6 kilómetros del final sufrió un golpe y se resintió de unos dolores lumbares. Hoy probó para ver si podía seguir en carrera en la cuarta etapa que fue un ida y vuelta en Ha’il y a los 12 kilómetros comenzó a sentir los dolores otra vez. “Entiendo que el impacto de ayer generó una inflamación en la lesión que arrastro en los lumbares. Después de las buenas especiales que hicimos con Alex Bravo (su navegante) sentía que este podía ser un buen Dakar. Hasta acá llego eso”, afirmó.

Con la baja de Terranova, dos comprovincianos suyos intentarán terminar lo más adelante posible. Juan Cruz Yacopini (Toyota) es el mejor posicionado y marcha 16° en la general (hoy fue 18°). “La cuarta etapa fue súper dura, con la arena súper dura y pesada por la lluvia. He gastado 450 litros de combustible para una etapa de 430 kilómetros (cronometrados). La camioneta viene comportándose como debe ser”, dijo Yacopini.

En cambio, Sebastián Halpern (Mini) manifestó que “fue una etapa súper divertida, con todos los terrenos y había piedras. Había mucho camino rápido, roto, pero disfruté mucho el manejo. Sentimos bien el auto, ayer le hicimos unos cambios en la suspensión y hoy se vio. Hay que sumar kilómetros y trabajar el desarrollo del auto que esperemos que cuando terminemos el Dakar lo tengamos listo”. El cuyano hoy fue 15° y es 25° en el global.

Protesta de Nasser Al-Attiyah en contra de la mejora que tendrá Audi desde la quinta etapa (@nasser_dakar)

En esta divisional volvió a estallar la polémica entre el último ganador, Nasser Al-Attiyah (Toyota) y Audi, debido a la mejora que tuvo el equipo alemán a partir de este jueves. Se trata de un aumento de 11 caballos de potencia en sus coches híbridos. “¡Qué sorpresa darle a nuestro rival principal 11 CV más! Gracias por matar la carrera temprano”, disparó en su cuenta de Instagram el qatarí. Era algo anunciado por el Comité del Mundial de Rally Raid (W2RC, campeonato en el que se engloba el Rally Dakar desde 2022) cuya primera fecha es el Rally Dakar. Se trata del Equilibro de Tecnología (EOT) que es la posibilidad de mejorar la performance de una marca a partir de la tercera etapa si se comprobaba que ese vehículo estaba en inferioridad. Al-Attiyah manda en la clasificación general con 18m18s de ventaja sobre su compañero de equipo, el local Yazeed Al Rajhi, y 18m52s con el francés Stéphane Peterhansel, uno de los tres pilotos de Audi.

Por otro lado, las consecuencias de la dura carrera se hacen sentir más en las dos ruedas. El riojano Diego Llanos (Rieju) quedó afuera por fallas en los inyectores. Peor la sacó el portugués Joaquín Rodrigues (Hero), quien se quebró una pierna. Se suma a los retiros del inglés Sam Sunderland (Gas Gas) por la fractura del omóplato izquierdo y del estadounidense Ricky Brabec (Honda) que sufrió otra caída y fue asistido por el salteño Luciano Benavides (Husqvarna), que en diálogo con Infobae contó que “fue otra etapa larga, durísima. Me sentí bien y cada día me voy sintiendo mejor. Eso me gusta, no tuve ninguna complicación con la moto ni con la navegación. Lo he hecho bien prolijo y tampoco tuve ninguna caída, así que estoy al cien por ciento, cosa que no es poco. Desde que arranqué cada día tuve mejores posiciones y espero que pueda seguir con lo mismo. Ojalá que vengan etapas más difíciles de navegar porque hoy que fue muy larga no era tan difícil de navegar. La arena estaba muy mojada y se ponía nerviosa la moto y se hundía cada vez más”. Hoy fue 6° y es 9° en la general.

En tanto que su hermano mayor, Kevin, baluarte de KTM, no tuvo dudas al ser consultado por Infobae si este es el Rally Dakar más duro desde que se está corriendo en Arabia Saudita: “Yo creo que sí. Sinceramente está siendo muy duro y nunca hemos tenido tantos días de etapas de más de 400 kilómetros. Y si te fijás en el Dakar 2022 fueron 39 horas y hoy llevamos 20 horas. Ya llevamos la mitad del Dakar del año pasado (en horas de competencia) y acá ni siquiera estamos en la mitad de carrera. Creo que va a ser un Dakar arriba de las 50/55 horas de carrera. Lo cual va a ser duro. Por eso hay que mantener la tranquilidad, paciencia y cada día hacer tu cuenta y que sume”.

La reflexión de Kevin Benavides sobre la dureza de la carrera

“Hoy fueron 425 kilómetros, más de cuatro horas corriendo nuevamente. Un día largo, sobre todo en dunas, camel grass (hierba del camello). Muy física la etapa. Largué bien y un poco sentía cansancio al principio y empecé a agarrar mejor ritmo, o sea, a empujar y empujar. Después del refueling (recargar de combustible) también tiramos juntos con Barreda (Joan). Fue una buena etapa y los tiempos están todos muy cerca. Duro, pero el balance es positivo. Levamos recién cuatro días y hay que tener en cuenta que esto es todo muy largo. Pero con cuatro días con 20 horas de carrera realmente viene siendo intenso y hay que tratar de administrar las energías en los días que quedan o hasta el día de descanso, para el que faltan cuatro”, subrayó el ganador en 2021, que fue 7° y marcha 3° a 4m05s del líder, el australiano Daniel Sanders (Gas Gas).

Mientras que en cuatriciclos el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) sigue dando pelea y es segundo en la general a 4m46s del francés Alexandre Giroud (Yamaha). “Por lo menos pude terminar sin problemas después de dos etapas trágicas para mí. Hace dos días venía ganando y se me cortó la cadena faltando 30 kilómetros. Y ayer lo mismo, venía ganando y faltando un poco más de 100 kilómetros se soltaron dos tornillos del cambio de combustible, le pegó al cuerpo de mariposa y le afectó al motor. Algo insólito y perdí 35 minutos en el desierto”, contó el de Lobos.

“Esta etapa fue dura porque nos largaron con poca diferencia sobre los autos. Era una etapa no muy abierta y por eso íbamos por la huella de los autos y parecíamos un juguete, como los scalextric”, concluyó el vencedor en 2021.

Pero el mendocino Francisco Moreno Flores (Yamaha) también busca la gloria. Hoy fue segundo y es tercero en el global. “El camino estaba muy roto, pero estoy contento de llegara a la meta. El objetivo es llegar a la meta. Hoy me hicieron un poquito de diferencia. Kilómetro a kilómetro empecé a sentir un poco de cansancio, pero contento de seguir en carrera”, dijo el de Tupungato, que en 2022 fue tercero.

Choque de frente de David Zille con el piloto polaco Marek Goczal

Otro que sufrió y quedó afuera de carrera es David Zille (Can Am), que corre en UTV en la categoría T3, que son los prototipos. Protagonizó un insólito accidente en el que el polaco Marek Goczal (Can Am) lo chocó de frente en una duna luego de girar a la derecha, ir en contramano y no resguardar primero quién venía. Ambos quedaron con sus suspensiones delanteras dañadas, pero como el pampeano no pudo reparar su vehículo.

Resultados de otros pilotos argentinos en la etapa y cómo marchan en sus clasificaciones generales al cierre de esta nota:

Motos. Franco Caimi, 17° y 13°. Su hermano Stefano, 29° y 37°. Ambos corren con la marca Hero.

Cuatriciclos. Pablo Copetti, 10° y 5°. Carlos Verza, 15° y 14°. Alejandro Fantoni, 16° y 15°. Los tres compiten con Yamaha.

UTV (vehículos areneros) en la categoría T4, vehículos de serie preparados. Jeremías González Ferioli (Can Am), 8° y 7°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 24° y 16°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 17° y 35°.

Por último, en camiones venció el checo Martin Macik (Iveco). Segundo fue el neerlandés Mitchel Van Den Brink (Iveco) y tercero otro checo, Ales Loprais (Praga), quien manda en la general.

Lo que viene. Será la quinta etapa con otro ida y vuelta en Ha’il, que tendrá 373 kilómetros de velocidad. El recorrido estará conformado de dunas y es el segundo más chico de la primera semana de carrera, luego del primer parcial que fueron 367 kilómetros cronometrados.

