El dramático testimonio del argentino Luciano Benavides tras rescatar a un colega en el Rally Dakar: “Tuve que llamar al helicóptero”

Luciano Benavides cuenta cómo rescató a Ricky Brabec

(Desde Arabia Saudita) El Rally Dakar en Arabia Saudita no perdona. Luego de cobrarse el abandono del último ganador en Motos y actual campeón mundial, el inglés Sam Sunderland (Gas Gas), este martes el estadounidense Ricky Brabec (Honda), vencedor en 2020 en la mítica prueba, sufrió una caída y tuvo un fuerte golpe. Fue rescatado por el argentino Luciano Benavides (Husqvarna), en un día cuya actividad se canceló faltando poco más de 100 kilómetros por la lluvia que complicó la seguridad de los competidores.

La categoría de motos es la más peligrosa debido a que los pilotos van solos y con menor estabilidad que el resto de los vehículos. Se suma el cansancio que sufren los competidores porque van parados durante toda la carrera. Es la divisional que más muertes tuvo con 23 pérdidas de un total de 33 desde la primera edición en 1979. Entre ellos hubo un argentino, Jorge Martínez Boero, tras el arranque en 2012 en Mar del Plata.

Este martes continuó la acción y la alarma se encendió con la caída de Brabec. “Otra etapa durísima, súper larga. Venía bastante bien, pero después del refueling lo vi accidentado más adelante (a Brabec). Fui el primer piloto en llegar y no sabía cómo estaba. Lo encontré de pie, pero no podía seguir”, le dijo el salteño Luciano Benavides a Infobae.

“Cuando llegué lo acosté al lado de la moto y llamé al helicóptero para que viniera desde mi moto, porque la de él estaba dañada. Esperé unos 10/12 minutos hasta que llegó el helicóptero hasta que lo pusieron en camilla”, agregó el piloto que fue 22° en el parcial y marcha 15° en las posiciones globales.

Luciano Benavides rescató a Ricky Brabec (Julien Delfosse / DPPI)

Sobre qué se siente al ver a un colega caído y herido indicó que “fue complicado salir de nuevo, olvidarse de ese episodio que nunca es lindo de ver. Espero que no hay sido nada grave para él. Fue un golpe de cabeza y le dolía mucho el cuello y estaba bastante mareado. Pero me hablaba y estaba consciente. Tuvo un pequeño corte en el labio, ya que impactó contra el casco”.

Aparte de los golpes, Brabec no tuvo mayores complicaciones, pero es otra baja sensible ya que el estadounidense es era de los candidatos al triunfo y es piloto oficial de Honda. Sobre el tema, su hermano Kevin Benavides sostuvo que “son malas noticias. Sabor amargo. Este Dakar viene siendo muy duro, muy físico. Creo que hay que tratar de seguir con buen ritmo y espero que Ricky esté bien y que todos podamos llegar bien al final”.

El domingo luego de disputarse la etapa 1 en la que abandonó Sunderland por una caída, el mayor de los hermanos le aseguró a este medio que “es algo que no nos gusta ver, esperamos que no suceda y hoy me tocó verlo a Sam tirado en el piso y te afecta porque psicológicamente no querés ver a nadie en el piso. Este es un deporte en el que competimos para ganar, pero tratamos de ser lo más compañeros posibles. Es bastante duro después de una caída poder continuar, pero hay que tratar de vaciar la mente y de volver a estar lo más concentrado posible porque eso permite protegernos a nosotros mismos”. Kevin fue cuarto este martes y ocupa esa misma posición en la general.

En la reunión de pilotos que se llevó a cabo al final de la jornada (20 hora local) en la que la lluvia continuó, la organización de la carrera confirmó que este miércoles se llevará a cabo la etapa 4. Acerca de si están dadas las condiciones para correr, Luciano indicó que “vimos videos con los camiones y Side by side (vehículos areneros) cruzando el río y tuvieron muchos problemas. Para las motos así es es imposible”.

Ricky Brabec llegó como candidato a la victoria y quedó afuera en la tercera etapa (Reuters)

En tanto que otra figura de las dos ruedas, Joan Barreda Bort (Honda), explicó que “sabíamos que en los primeros días iba a estar la dureza del Dakar y no está defraudando a nadie. Está realmente duro. Recuerda a las condiciones de Sudamérica, con el frío, con el agua de Bolivia”, dijo. “Al final el ritmo que tenemos adelante todos los pilotos de punta es altísimo y es un riesgo altísimo que todos corremos. Lo siento por Ricky”, agregó el español.

La lluvia obligó a cancelar la etapa para las Motos y Cuatriciclos a partir de los Controles de Paso (punto por el que deben pasar los pilotos) 2 y 3, (km 335 y km 377), de un total de 447 kilómetros cronometrados en el tramo que unió Al-Ula y Ha’il (221 km de enlace). “La degradación de las condiciones meteorológicas ya no permite a la organización garantizar la seguridad de los competidores en las mejores condiciones posibles, los motociclistas se encuentran detenidos en el CP 2 (km 335) y CP3 (km 377). Se mantendrán los tiempos de los pilotos que hayan llegado a la meta. Para los demás se hará un cálculo para cada uno de los pilotos según la media lograda en la primera parte de la etapa, con el fin de asignarles un tiempo”, indicó organización a cargo de la empresa Amaury Sport Organisation (ASO).

Lo mismo pasó para los Autos y Camiones. “Las tripulaciones de las categorías de coches y camiones se han detenido en el CP3 (después del km 377). Las clasificaciones de la jornada se establecerán a partir de los tiempos conseguidos en este punto”, se informó.

Por último, debido a las contingencias del día, las clasificaciones aún no se completaron y al cierre de esta nota los resultados fueron:

Motos. Venció el australiano Daniel Sanders (Gas Gas) quien lidera la clasificación general. Segundo fueron los estadounidenses Skyler Howes (Husqvarna) y Mason Kkein (KTM). Los otros argentinos: Franco Caimi (Hero), 17° y 14°; Diego Llanos (Rieju); 25° y 22°; y Stefano Caimi (Hero), 35° y 34°.

Autos. Se impuso el francés Guerlain Chicherit (Prodrive). Segundo fue el argentino Orlando Terranova (Prodrive), que marcha octavo en la general. Tercero fue el saudita Yazeed Al Rahji (Toyota). Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue quinto y manda en la nómina total.

Lo que viene. Otra dura jornada que tendrá 425 kilómetros de velocidad y 148 de enlace. La caravana llegó a Ha’il, que será sede de un “rulo”, es decir, un ida y vuelta en esta ciudad.

