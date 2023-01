Cascos, buzos y vehículos ploteados: furor en el Rally Dakar por la selección argentina tras el título logrado en el Mundial de Qatar

Manu Andújar describe sus cascos con diseños especiales dedicados al título logrado por la Selección Argentina en Qatar

(Desde Arabia Saudita) Está fresca la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y esto generó furor en los compatriotas que corren el Rally Dakar en Arabia Saudita, país que está a 773 kilómetros de donde el equipo Lionel Messi y compañía alcanz´po la gloria. La fiebre albiceleste se siente en la carrera más dura del mundo y sus colores se dejan ver en la indumentaria y vehículos de los competidores. Incluso, el tema “Muchachos” sonó en los festejos de Año Nuevo en pleno campamento dakariano.

Si bien desde hace años que Manuel Andújar muestra con orgullo los colores argentinos, el piloto de Lobos que es protagonista en Cuatriciclos y ganó en esta categoría el Rally Dakar en 2021, en esta oportunidad estrenó dos cascos con los colores celeste y blanco, pero que tienen diseños especiales dedicados a la Selección. Aparecen Leo Messi y Diego Armando Maradona, un extracto del mencionado tema de La Mosca y también figuran las Islas Malvinas. En el otro está bien grande la Copa del Mundo. Usa un día cada uno.

En charla con Infobae, Manu contó los detalles: “Desde el día uno venimos representando los colores de Argentina. En uno de los cascos que uso dice sangre latina, de dónde venimos y nuestras raíces. Del otro lado lo tenemos a Lionel y a Diego. Ojalá me guíen hasta el final para conseguir un título más. El escudo de mi equipo, los títulos. Y del otro lado las Islas Malvinas que es algo que nunca nos podremos olvidar todos los argentinos, que son nuestras. También una frase de la canción ‘Muchachos’, ya que me pareció muy emotivo el momento en el que lo hicimos. El sol de la bandera Argentina y sus colores”.

En el festejo de Fin de Año y para recibir 2023 sonó "Muchachos" en el Sea Camp, el primer campamento del Rally Dakar

Por ahora el homenaje que le hizo Andújar a la Selección le viene trayendo buenos resultados, pues el corredor de 26 años es segundo en su categoría y busca repetir su victoria en la carrera más dura del mundo. Sobre cómo se corre y se gana un Rally Dakar, explica que “me tomó cuatro años poder descubrir eso. Primero hay que trabajar, se vive para esto los 365 días del año. La alimentación es muy importante y yo laburo con una deportóloga, Patricia Torres, que me da los planes de entrenamiento y de alimentación y me prepara de la mejor manera para venir a pelear y que no me falte energía durante la carrera”. Además, destaca que “en el equipo que uno forma no podés elegir gente al azar y se trabaja todo por un objetivo. Nadie es más que nadie y estamos todos juntos para salir a pelear”.

Los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes son protagonistas en Motos, en su viaje hacia Medio Oriente se cruzaron en el avión con Julián Álvarez y le contaron a este medio su experiencia. Luego, al terminar el prólogo de 13 kilómetros, lucieron una bandera argentina y se sienten motivados por la conquista del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Un comprovinciano del estratega de Pujato es Alejandro Fantoni, oriundo de San Lorenzo y participante en Cuatriciclos. Usa un buzo antiflama con los colores argentinos y de su equipo, Rosario Central. “Hace poquitos días tuvimos una alegría enorme con nuestra Selección que nos dio un título. Ahora bien cerquita podemos estar arrancando otra pasión que es el automovilismo y para mí es soñado”, le cuenta a este medio.

Alejandro Fantoni es hincha fanático de Rosario Central y se hizo un buzo con los colores argentinos y de su club.

Sobre el orgullo de estar cerca de Rosario sostiene que “es un placer enorme. Toda la zona de influencia es cuna de grandes jugadores de fútbol. Ya lo demostró con Messi, con Di María y con tantos otros. Que han jugado en la Selección todos estos años y uno lo vive de manera muy particular y lo tengo plasmado con los colores de la camiseta de Argentina y de Central, el club del cual soy fanático. La pasión del fútbol y del automovilismo se llevan de la mano”.

Y se ilusiona con verlo a Di María otra vez jugando en Arroyito. “Ojalá que Fideo se retire en el Canalla. Esperemos que pronto se dé. Es como el vino, cada vez mejor. Espero que pronto esté en Rosario jugando con el club de sus amores”, asegura.

Por otro lado, el mendocino Juan Cruz Yacopini, que corre en Autos, ploteó en su Toyota Hilux el escudo de la AFA y las tres estrellas con los años de las consagraciones (78, 86 y 22), que pueden verse en los laterales de la cabina y debajo figura la mención “World Cup Champions” y una pequeña bandera argentina y otra más grande aparece detrás. En la parte superior de los guardabarros también están las tres estrellas y los colores albicelestes.

Juan Cruz Yacopini junto al ploteo de las tres estrellas y el escudo de la AFA en su Toyota Hilux

En tanto que el matrimonio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini tienen looks alusivos a la Selección. Él lleva en el costado izquierdo la bandera que popularizó Emiliano “Dibu” Martínez y ella un mechón celeste y blanco. Ambos corren en los UTV que son los vehículos areneros y están en la categoría T4, que son los vehículos de serie preparados para correr.

Los homenajes de estos competidores son federales, ya que Andújar es bonaerense, los hermanos Benavides son salteños, Fantoni es santafesino, Yacopini es mendocino y Cavigliasso y su mujer son cordobeses.

A 13 mil kilómetros de la Argentina unos 30 representantes viven un Rally Dakar diferente, ya que más que nunca muestran el orgullo por sus colores. No es para menos, su Selección viene de conseguir la tercera Copa del Mundo en su historia y los festejos continúan.

