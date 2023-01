El mercado de Boca: la oferta millonaria por una promesa, los refuerzos que busca y la situación de Agustín Rossi

Hugo Ibarra, a la espera de un par de caras nuevas para trabajar con plantel completo

El enero de Boca Juniors viene movido. El plantel conducido por Hugo Ibarra continúa con la puesta a punto con la mirada puesta en los amistosos que disputará en San Juan ante Independiente y Everton de Chile, pero fundamentalmente en la Supercopa Internacional que pondrá en juego una estrella frente a Racing, el próximo 20 de enero, en Abu Dhabi. En cuanto al mercado de pases, hay novedades: buscan un par de refuerzos y podría sumarse otra baja, a la espera de lo que suceda con el futuro de Agustín Rossi.

Hay un puesto de la cancha que obsesiona tanto al cuerpo técnico como al Consejo de Fútbol xeneize: el de marcador central. A la lesión de Marcos Rojo (recién volverá dentro de varios meses tras romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha) se le añadió la inesperada baja de Carlos Zambrano. La directiva confiaba en que el peruano continuaría en la institución, pero abruptamente se originó su salida de mutuo acuerdo y ahora ese sector quedó diezmado.

Entre los profesionales figuran Nicolás Figal y Facundo Roncaglia, a la vez que también piden pista los juveniles Gabriel Aranda, Nahuel Genez y Lautaro Di Lollo, mientras que retornó de su préstamo en Aldosivi de Mar del Plata Nicolás Valentini. Muchos pibes y poca experiencia para una zaga central que en el último año también experimentó con Luis Advíncula y Agustín Sandez, laterales naturales. Trascendieron los nombres de Willer Ditta (Newell’s) y Lucas Merolla (Huracán), aunque por el momento no hubo avances por ninguno de los dos. Desde Ezeiza también desestimaron el nombre del ex Independiente Alan Franco, que será nuevo refuerzo del San Pablo de Brasil. Juan Román Riquelme y el Consejo guardan sus apuntados bajo siete llaves, pero lo cierto es que quieren reforzar esa zona con dos jugadores. Y no descartan que al menos uno de ellos sea extranjero.

El futuro de Valentín Barco, en duda

Si bien en los últimos días se habló de una oferta millonaria por Alan Varela, una de las grandes joyas surgidas de la cantera azul y oro, una fuente importante del club le aseguró a Infobae que la única propuesta formal que llegó a las oficinas de Ezeiza fue la del Getafe por Valentín Barco. El lateral izquierdo de apenas 18 años tiene vínculo vigente hasta fines de 2023 y existen diferencias a la hora de negociar su renovación, por lo que en Boca temen que pueda marcharse libre a fin de año.

El club madrileño que marcha de la mitad de tabla para abajo en la liga española y cuenta con otro argentino en la plantilla -y específicamente en esa posición- como el ex River Fabrizio Angileri está decidido a apostar por la promesa albiceleste Sub 20. Ofrecieron 4 millones de euros por la mitad del pase, proposición que está siendo estudiada por estas horas por el Consejo de Fútbol.

Teniendo en cuenta la proyección y potencial del Colo, el monto puede parecer escaso a priori. Sin embargo, el negocio para Boca sería guardarse un 50% de su pase pensando en su desarrollo en Europa y una futura venta dentro de un mercado que maneja números mucho más elevados que los del fútbol argentino, además de cortar de raíz la chance de que se dificulte la extensión de su vínculo con el club (a partir del 1° de julio el futbolista quedará en condiciones de negociar con otro equipo y marcharse libre a fin de año).

Agustín Rossi, con un pie afuera de Boca Juniors (REUTERS/Matias Baglietto)

La continuidad de Agustín Rossi como jugador de Boca está llegando a su punto cúlmine. Básicamente porque su vínculo se vencerá a mediados de 2023, pero además porque el cuerpo técnico tendrá que tomar consideración sobre quien fue una de las figuras del equipo el año pasado conforme fije una postura la directiva. Si el arquero se planta y no renueva su contrato, es probable que en el Xeneize tomen la determinación de darle prioridad a Sergio Chiquito Romero como titular, considerando que entra en el proyecto futbolístico a mediano y largo plazo.

En noviembre de 2022 se registró el último diálogo entre Raúl Cascini, representando al Consejo de Fútbol, y el representante de Rossi. Hasta el momento, no hubo más comunicación entre ambas partes. Desde Boca advirtieron que se reunirán próximamente para escuchar una última respuesta por parte del guardameta de 27 años. Alerta spoiler: la misma será negativa.

Infobae pudo saber que tres clubes argentinos (no individualizados) sondearon al agente de Rossi para sumarlo a partir de julio próximo y afirmaron que esas propuestas fueron mejores que la de Boca. No obstante el futuro del hasta ahora 1 boquense parece estar en el exterior. Lo siguen algunos equipos europeos, pero el que se mantiene en vilo es Flamengo de Brasil.

Hoy la apuesta que menos paga es que Rossi no renovará contrato con Boca, seguirá siendo considerado dentro del plantel como alternativa en el arco y recién rubricará su contrato con una institución extranjera para armar las valijas después del 30 de junio.

