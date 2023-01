Los jugadores a seguir en el Clausura 2023

Los futbolistas que podrían marcar diferencia durante el Clausura 2023

En vísperas de que comience el Clausura 2023, todos los equipos ya buscaron la manera de reforzar o ajustar sus respectivas plantillas para poder pelear bien por el campeonato. Como cada semestre, hay clubes que desde el inicio ya parten como favoritos por encima de los demás (Monterrey, Tigres, América, Pachuca); sin embargo, más allá de los equipos de los cuales se espera bastante, también hay figuras a seguir a nivel individual durante este nuevo torneo.

A continuación, dejamos una lista de los jugadores para analizar a detalle su rendimiento en el Clausura 2023. Cabe resaltar que no importa el orden de las menciones.

Luis Chávez (Pachuca)

En primer lugar tenemos al mediocampista ofensivo de los “Tuzos” de Pachuca, Luis Chávez, futbolista que fue de los más destacados y pocos rescatables de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. A pesar de haber tenido un buen desempeño en la justa mundialista, el presidente del conjunto hidalguense señaló que no ha recibido alguna oferta formal del viejo continente para hacerse de los servicios de Chávez.

Chávez marcó uno de los mejores goles de toda la Copa del Mundo REUTERS/Kai Pfaffenbach

Así como fue uno de los mejores futbolistas del Tri en la máxima fiesta del fútbol, también fue una pieza importante para que los de la Bella Airosa obtuvieran el título del Apertura 2022, pues fue el encargado de comandar y mover los hilos en la media cancha del equipo. A pesar de no ser precisamente un atleta joven o que se encuentra en sus inicios, a sus 26 años si es considerado uno de los máximos prospectos para emigrar al viejo continente.

Dani Alves (Pumas)

Claramente, no se puede dejar fuera de la lista al astro brasileño de los Pumas, Dani Alves, futbolista que aún tiene seis meses de contrato vigente con el conjunto universitario y que regresa al Clausura 2023 con sed de revancha, pues en su primer torneo con el club no resultó como muchos lo esperaban. A pesar de su enorme palmarés y el gran revuelo que generó su llegada a la Liga MX, los “Auriazules” no pudieron acceder siquiera al repechaje del torneo y terminaron siendo una de las grandes decepciones del certamen.

Jul 31, 2022 Foto de archivo del lateral de Pumas UNAM Dani Alves en un partido ante Monterrey por la Liga MX REUTERS/Henry Romero

Después de disputar el Mundial de Qatar, el ex futbolista del Barcelona está consciente de la necesidad que hay por ayudar a los “felinos” para que tengan un buen torneo y como mínimo, puedan llegar a la liguilla del mismo. Cabe recordar que a pesar de haber jugado gran parte del campeonato pasado, apenas registró una victoria con los Pumas (ante Mazatlán). A sus 39 años de edad, Alves sigue con su ilusión de seguir cosechando títulos e incrementar su legado como el futbolista con más trofeos ganados a nivel profesional en toda la historia.

André Pierre Gignac (Tigres)

Otro de los atletas que cada torneo vuelven a dar de que hablar por su constancia y buen nivel a pesar de su edad, es André Pierre Gignac. El atacante francés de los Tigres de Nuevo León se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de toda la historia de la Liga MX desde su llegada en el Apertura 2015 y después de siete años con los regiomontanos, ya se convirtió en el máximo goleador histórico del club y siendo fundamental para la obtención de cuatro títulos de liga.

(Foto: Twitter/@TigresOficial)

Con 37 años de edad, el “Bomboro” quiere seguir cosechando éxitos tanto a nivel personal, como colectivo. Durante el 2022, el ariete galo marcó un total de 25 goles contando la fiesta grande y el torneo regular; en total, el ex futbolista del Marsella ya acumula 175 dianas con los “Incomparables” y recientemente mencionó que uno de sus deseos para el 2023, es poder llegar a las 200 anotaciones en el fútbol mexicano.

Alexis Vega (Chivas)

Posteriormente tenemos a otro de los prospectos mexicanos para poder emigrar al viejo continente. En un caso similar al de Luis Chávez, Alexis Vega esperaba poder dar el salto a Europa tras su actuación en Qatar 2022; sin embargo, sigue sin llegar una oferta formal hacia la directiva de las Chivas y por ende, el volante izquierdo seguirá en las filas del “Rebaño Sagrado”. Con 25 años y ya teniendo un buen recorrido en el máximo circuito del fútbol mexicano, el oriundo de la Ciudad de México sabe que el nuevo torneo es una buena oportunidad para despuntar y hacer que se fijen en el desde el otro lado del charco.

(Foto: Instagram/ @alexisvega.9)

Carlos Acevedo (Santos)

Por último pero no menos importante, se tiene al guardameta de los Santos de la Laguna, Carlos Acevedo, quien a su vez, es el principal favorito para suplir a Guillermo Ochoa dentro de la portería del Tricolor. Si bien, ya es un cancerbero consolidado en el balompié azteca, el Clausura 2023 puede ser el parteaguas en su carrera, pues sabe que este nuevo ciclo mundialista es clave para asumir el puesto del Paco Memo. De tener un buen rendimiento con los “Guerreros”, tendría todo para lograr el objetivo.

(Foto: Twitter/@ClubSantos)

