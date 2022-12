El español Mateu Lahoz protagonizó otro escandaloso arbitraje en el derby entre Barcelona y Espanyol: sacó 15 amarillas y 2 rojas

El compacto del 1-1 en el derby catalán que tuvo como protagonista al árbitro

Uno de los arbitrajes más polémicos de la última Copa del Mundo de Qatar 2022 tuvo como protagonista al juez español Antonio Miguel Mateu Lahoz en la serie de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Allí el colegiado que debutó en fases eliminatorias mundialistas marcó un récord de 17 amonestaciones, incluidas siete a jugadores neerlandeses y ocho a argentinos, más los apercibimientos a Lionel Scaloni y Walter Samuel, integrantes del cuerpo técnico albiceleste. Ahora, el árbitro dio la nota en el clásico catalán que disputaron Barcelona y Espanyol por La Liga.

Mateu Lahoz recibió una lluvia de críticas de ambos conjuntos catalanes luego de que exhibiera 15 tarjetas amarillas y 2 rojas en el duelo correspondiente a la Fecha 15 de la liga española disputado en el Camp Nou, que dejó al conjunto dirigido por Xavi Hernández como líder junto al Real Madrid.

El juez amonestó a Ansu Fati (24′), Gavi (29′), Jordi Alba (73′), Ferrán Torres 74′), Pedri (75′), Raphinha y el arquero suplente Arnau Tenas (96′) en el conjunto local, mientras que expulsó a Alba por doble amonestación a los 77′. En la visita les sacó tarjetas amarillas a Brian Oliván (29′), Leandro Cabrera (30′), Fernando Calero (54′), Vinicius y Edu Expósito (73′), y Javi Puado (95′), a la vez que echó por doble apercibimiento al brasileño Vinicius.

Otra bochornosa actuación de Mateu Lahoz (Antonio Mateu Lahoz REUTERS/Albert Gea)

Los referentes argentinos le habían apuntado a Mateu Lahoz a pesar de haberse clasificado contra Países Bajos: “Es una locura, arrogante. Le decís algo y te habla mal. Añade diez minutos y da un tiro libre para ‘Holanda’. Como quedó fuera España, quería que nos quedáramos fuera también nosotros”, denunció Dibu Martínez. “Si hablás, te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura”, criticó Leo Messi, con quien este colegiado ya tiene varios antecedentes de cuando el astro argentino vestía la camiseta del Barça.

Este experimentado referí, uno de los más valorados en La Liga en la cual arbitra desde la temporada 2008 y cuyo máximo hito a nivel clubes fue dirigir la final de la Champions League 2020/21, ya había tenido un cruce con Messi en 2019, cuando expulsó a dos jugadores al FC Barcelona en menos de un minuto en un partido ante Sevilla en el Camp Nou. Tras mostrarle la tarjeta roja al francés Ousmane Dembélé, por haberle dicho “eres muy malo”, el rosarino le explicó en la cara al juez que su compañero “no sabe hablar”, por lo que sería imposible que le faltara el respeto.

“Yo antes de un partido duermo muy bien. Es verdad que me acuesto con ganas de despertarme al día siguiente, como si fuera la feria de mi pueblo o el día de los Reyes Magos. Es increíble esa sensación de niño que sigo teniendo. Y después de los partidos, no te voy a engañar. Si ha habido situaciones grises, no controlo los pensamientos. Entonces me cuesta conciliar el sueño. Si ha ido bien, duermo como una marmota”, confesó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la previa a Qatar 2022, su segundo Mundial tras estar presente en Rusia 2018.

