El PSG perdió el invicto sin Messi y estallaron los memes y las burlas: Mbappé y el rendimiento del equipo, en el blanco

La decepción de Mbappé y Messi con la Copa del Mundo

El PSG no perdía desde marzo de 2022, ante el Mónaco. Llevaba 32 partidos invicto. Sin embargo,en el primer día de 2023 sucumbió ante el Lens por 3-1. Como bonus track, su rival se acercó a cuatro puntos de la cima de la Ligue 1. La particularidad: en el elenco que conduce Christophe Galt i er no estuvieron Lionel Messi (aún de licencia) y Neymar -suspendido-. Y se notó mucho. Al líder del certamen francés le faltó creatividad y cambio de ritmo. Con Kylian Mbappé no le alcanzó.

El escolta se puso en ventaja con la conquista de Przemyslaw Frankowski, igualó casi inmediatamente Hugo Ekitike, y luego Lois Openda y Alexis Claude-Maurice pusieron cifras definitivas. El conjunto de la capital francesa no solo estuvo irresoluto y lento en el traslado y la ejecución. También mostró graves imprecisiones o errores en el fondo, como la salida imperfecta de Donnarumma en el 1-0 o los riesgos innecesarios en el 3-1.

El PSG ya venía de sufrir en la victoria postrera ante Racing de Estrasburgo (2-1), que llegó gracias a un gol de penal de Mbappé en el epílogo, con 10 hombres tras la roja a Neymar. Ante Lens, Kiki ofreció una función más opaca, más allá de que fabricó algunas chances para convertir.

En las redes sociales no hubo piedad para el poderoso París: las burlas afloraron con Mbappé en el blanco, por su rivalidad con Ney y por la disputa por la corona de mejor jugador del mundo con Messi, que acaba de ganar una batalla decisiva entre ambos en el Mundial con la camiseta argentina. En el PSG son compañeros y ambos pujan por el máximo deseo del conjunto: la Champions League. No obstante, los fanáticos abonan la puja y en Twitter el ex Mónaco quedó como la cara del tropiezo.

En consecuencia, ”PSG sin Messi” o “PSG sin Messi y Neymar” se hicieron tendencia. Y los comentarios fueron fuertes, en consonancia con la pobre actuación de la escuadra. “Hermano, se cae a pedazos el PSG sin Messi. Mbappé ni aparece y después lo comparan con Mesi. Ni se comparan, por Dió”, escribió el usuario @GastonCR1.

“‘Messi juega bien porque el PSG lo tiene a Mbappé'. El PSG sin Messi y con Mbappé”, subrayó @Gaston_efz. La buena noticia para el campeón de la Ligue 1 es que en las próximas horas el astro argentino,de 35 años, volverá a pisar Francia tras la licencia que recibió tras el festejo en Qatar. Y todo indica que el miércoles 11 frente al Angers volverá a ver acción... Siempre y cuando no se sienta bien y salte al césped el viernes 6 contra el Chateauroux por la Copa local.

