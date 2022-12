Chivas; De ganar un doblete en el 2017, a acumular varios torneos de fracaso en la Liga MX

Foto de archivo. Carlos Salcido alza el trofeo de campeón que ganó con Chivas de Guadalajara en torneo Clausura 2017. Estadio Omnilife, Guadalajara, México. 28 de mayo de 2017. REUTERS/Edgard Garrido

Tras haber fracasado durante el Apertura 2022, las Chivas Rayadas del Guadalajara, de la mano de Fernando Hierro como presidente deportivo, ya buscan la manera de poder revertir su mala racha que arrastran desde hace ya cuatro años. ¿Qué pasó con esa buena generación de jugadores que conquistaron títulos de liga, copa y Concacaf?

A días de que culmine el 2022, ya son cinco años y medio de diferencia entre el último título de liga del “Rebaño Sagrado” y la actualidad, pero es para resaltar que tan solo un torneo después de haber conquistado su doceavo campeonato de liga, la cara y funcionamiento del equipo se mostró totalmente diferente y dejaron de ser protagonistas en el certamen. De tocar la gloria y haber regresado a los primeros planos del balompié azteca, de la noche a la mañana dejaron de ser contendientes.

Decepción tras decepción, así se puede catalogar los últimos años del “rebaño sagrado” dentro del fútbol mexicano. Desde que consiguieron el doblete en el primer semestre del 2017, las cosas en el Guadalajara solo fueron a la baja. A la par, se podría decir que el último gran pastor que supo comandar a las chivas y dirigir al equipo plagado de mexicanos, fue el argentino Matías Almeyda, quien le regresó la identidad de equipo grande y competitivo al “campeonísimo”.

Con el timonel argentino, los rojiblancos conquistaron 2 Copas MX, una liga de campeones de la Concacaf y una Liga MX. Teniendo una plantilla con bastantes mexicanos atravesando un excelente momento de sus carreras, como Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota, Alan Pulido, José Juan Vázquez y Orbelín Pineda, bajo las órdenes de Almeyda, las Chivas lograron plasmar un equipo que sabía a lo que jugaba y que imponía respeto.

Después de esa gran generación y el título de la Concachampions en 2018 ante el Toronto de la MLS, la afición rojiblanca ya no tuvo mucho que festejar con las actuaciones de su equipo. La directiva del equipo se encargó de desmantelar a ese gran equipo que alcanzó la gloria. empezando por “el gallito” Vázquez, quién tan solo seis meses después del título, fue enviado al Santos en operación de intercambio con Gael Sandoval.

Poco a poco, las bajas de jugadores importantes se fueron presentando en el conjunto tapatío. Entre malas gestiones de los directivos, problemas con los directores técnicos y problemas económicos, las chivas tuvieron que deshacerse de varios futbolistas. ¿Qué fue lo que pasó después? llegaron los malos resultados y con ello, una seguidilla de cinco torneos sin poder clasificar a la liguilla. Dejaron ir a varios jugadores importantes, pero en contraste, traían a nuevos atletas que poco o nada aportaron al desempeño del equipo.

No solo trajeron jugadores que no lograron marcar la gran diferencia en el equipo, sino que además, no fueron mucho del agradó de la afición debido a que eran jugadores que venían de sus dos máximos rivales, América y Atlas. Empezando por Oribe Peralta, a quien contrataron en 2019 proveniente de las “Águilas” y siendo un total referente e ídolo del equipo; posteriormente, se contrató a futbolistas como Antonio Briseño y Cristian “Chicote” Calderón, que tenían su pasado hilado a los rojinegros.

Hoy en día, lejos de esa bella época para la nación rojiblanca, las cosas lucen con un panorama no tan bueno. Durante el Apertura 2022 quedaron eliminados en el repechaje. Se trajo a Ricardo Peláez para revertir el mal paso, pero las cosas no cambiaron y siguen en caída libre. Ahora, Amaury Vergara espera poder revertir la dirección del club con Hierro como director deportivo.

