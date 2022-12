Tite sufrió un violento robo en una playa de Brasil tras la prematura eliminación en el Mundial

La imagen de Tite en la previa a lo que sería la eliminación de Brasil ante Croacia por los cuartos de final del Mundial (AP)

El año de Tite al frente de la selección de Brasil terminó de la peor forma. El entrenador de la Canarinha comandaba uno de los planteles favoritos a alzarse con el título en Mundial de Qatar 2022, pero la eliminación ante Croacia en los cuartos de final significó un prematuro y doloroso final de su etapa como seleccionador después de seis años en el cargo. Pero las malas noticias no dejaron de perseguir al DT, que confirmó haber sufrido un robo en vísperas de Navidad.

En primera instancia, el periodista Ancelmo Gois había publicado este hecho policial en una columna del medio brasileño O Globo. Esta situación sucedió unos días atrás, en el oeste de Río de Janeiro, mientras paseaba junto a su esposa cerca de las 6 de la mañana por una playa ubicada en Barra da Tijuca. “El asalto ocurrió a principios de la semana pasada”, blanquearon los encargados de manejar la prensa del técnico en diálogo con la revista Lance.

Los primeros reportes policiales hacían hincapié en que no había denuncias por lo acontecido, como informó la Policía Militar del Estado a este último medio: “Hasta el momento no tenemos antecedentes al respecto. Seguimos investigando”. En este sentido, la Policía Civil afirmó que la víctima no había registrado “ningún incidente hasta el momento”, según la dependencia de la zona.

Sin embargo, la nota periodística dio a conocer este robo, que fue relatado desde el entorno del entrenador: “Una persona que pasaba en bicicleta le robó la cadena que traía puesta en el cuello cuando caminaba con su esposa. Una persona cercana se dio cuenta, pero no pudo interceptarlo. Tite le dio las gracias y siguió su camino”. Estas afirmaciones dieron paso a una desmentida desde su círculo íntimo. Gois había asentado que el delincuente se tomó unos momentos para recriminarle la eliminación de la Verdeamarela en la misma instancia en la que cayó durante el Mundial 2018. “El resto de la noticia es mentira”, aclararon desde su entorno.

Tite dejará de ser el DT de Brasil a partir del 31 de diciembre (AP Foto/Frank Augstein)

Luego de este mal trago, Tite está aprovechando sus primeras vacaciones sin ninguna responsabilidad a cargo desde finales de 2013, momento en que se alejó por un año del Corinthians para regresar al Timao en 2015. Su vínculo con Brasil finaliza el 31 de diciembre de 2022 y, tras la caída por penales ante Croacia en el Education City Stadium, afirmó: “Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”.

Tras estas declaraciones, le mandó un mensaje a los hinchas: “Compartimos alegría, compartimos tristeza. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría. Lo estamos sintiendo, con nuestras familias, con nosotros mismos, y está surgiendo una hermosa generación. Se fortalece en la adversidad, en el crecimiento. Todos somos responsables. Perdí un título brasileño en las mismas circunstancias que ahora, el fútbol te permite tirar desviado, en el único tiro, y tu portero no hace atajadas durante el partido. Tengo mucho respeto”.

El estratega que fue campeón de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con el elenco paulista tuvo unos pergaminos exitosos en el fútbol brasileño que lo llevaron a la Canarinha en junio de 2016. El reemplazante de Dunga en el cargo dirigió un total de 81 partidos con este equipo en los cuales totalizó 61 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas. Su único título en la selección nacional fue la Copa América 2019.

