Críticas hacia el América por anunciar la renovación de Miguel Layún

Miguel Layún no podrá jugar la Concachampions con el América (Foto: Instagram/@miguel_layun)

Luego de una serie de rumores que apuntaban una salida, el Club América anunció la renovación de contrato del histórico lateral azulcrema, Miguel Layún por una temporada más hasta diciembre de 2023, sin embargo, esta noticia dividió a la afición americanista en redes sociales.

Esto debido a que desde hace más de una temporada el ex Porto y Sevilla ha sido uno de los señalados por los azulcremas, pues no ha rendido al nivel esperado desde su regreso al América proveniente de Monterrey y como era de esperarse la afición reaccionó de forma tajante a la renovación de Layún.

En redes sociales, al anunciar la ampliación de contrato del lateral americanista los aficionados se lanzaron en contra de su jugador y de la directiva encabezada por Santiago Baños a quien en más de una ocasión le han recriminado extender los contratos de jugadores veteranos en la institución en vez de buscar un recambio generacional.

“Un torneo más en donde la 14 no va a llegar por culpa de Santiago Baños y sus pésimas decisiones en el Club América”. “Mejor solo lo hubieran renovado y se hubieran guardado la noticia, mínimo no hacíamos tanto coraje, que de plano no leen los comentarios?? No se dan cuenta de que la afición de plano ya no lo quiere?”. “Ya arruinaron mi viernes, ya deben estar contentos”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

En una pasada entrevista con TUDN, el ex lateral de la Selección Mexicana destacó que para ampliar su estadía en Coapa tuvo que disminuir su salario de forma significativa, sin embargo, resaltó que todo el sacrificio económico valía la pena con tal de permanecer con los azulcremas.

“Sin temor a decirlo, me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho”, evocó el jugador de 34 años.

Para finalizar, el ex Rayados de Monterrey hizo una radiografía sobre su retorno en 2021 como jugador de las Águilas: “Si hago una recapitulación a lo largo de tres torneos a lo largo de tres torneos tuve participaciones a veces más acertadas, a veces menos, pero siempre entendí que el rol más importante desde mi regreso era también aportar a los jóvenes, al vestuario, esas cosas que la gente no puede ver”, remató.

El vínculo entre Miguel Layún y la institución azulcrema concluía en este mes, sin embargo, se abrieron las negociaciones y ambas partes llegaron a un acuerdo para que el futbolista continúe a las órdenes del director técnico argentino Fernando Tano Ortiz.

El defensa dejó como una posibilidad su salida temprana del club, si no logra mostrar un buen nivel en el Clausura 2023: “El acuerdo es por un año, obviamente, como siempre lo he hablado con la directiva, busco que este club tenga la mejor versión mía en todos los sentidos y si en algún momento cree que la relación no es fructífera, puedo salir, no me interesa hacerle daño a la institución”, remarcó.

El defensa de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, durante una conferencia de prensa. EFE/Archivo

El Clausura 2023 iniciará el primer fin de semana de enero del año entrante, por lo que la Jornada 1 se disputará el 6 de enero con el partido de Necaxa vs Atlético de San Luis.

