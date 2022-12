La canción de los fanáticos del Manchester United contra Cristiano Ronaldo

Canción contra Cristiano Ronaldo en Manchester

Manchester United volvió a la competencia el miércoles 21 de diciembre, con un triunfo por 2 a 0 ante Burnley por los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa. En el encuentro que clasificó a los Diablos Rojos a la siguiente instancia hubo una ausencia significativa dentro del campo de juego de Old Trafford: Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués, quien había anunciado de común acuerdo el fin del contrato con el club inglés antes de participar del Mundial de Qatar 2022 con su seleccionado, se marchó envuelto en polémicas luego de dar una explosiva entrevista al periodista Piers Morgan en la cual confirmó su mala relación con el entrenador, Erik Ten Hag, y los directivos de la institución. “Me siento traicionado”, dijo el Bicho en noviembre.

Los simpatizantes del United hicieron saber su bronca por las actitudes del futbolista que tuvo dos etapas en Manchester (y ganó una Champions League y Mundial de Clubes en 2008) y entonaron una contundente canción de cancha: “No me preocupo por Ronny (como lo apodan), Ronny no se preocupa por mí. Todo lo que me importa es el MUFC (Manchester United Football Club)”.

Con el título “Adiós Ronaldo”, el video fue subido a la plataforma Tik Tok y se viralizó al instante. El partido estaba en juego cuando los fanáticos, ubicados en la parte superior del estadio, cuando comenzaron a escucharse las estrofas.

La segunda etapa de Cristiano en Manchester United trajo más problemas que soluciones (REUTERS/Craig Brough)

Si bien Ronaldo aún no se expresó sobre cuál será su próximo destino, hay versiones que dan cuenta de un acuerdo encaminado con el Al Nassr de Arabia Saudita por dos temporadas y media. La última expresión de Cristiano fue un posteo en Instagram tras la dura eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial.

Pese a la ausencia de CR7 y Lisandro Martínez, quien fue homenajeado en Gualeguay, Entre Ríos, por la obtención de la Copa del Mundo 2022 con la selección argentina, el United no tuvo problemas con Burnley y lo derrotó con goles del danés Christian Eriksen y el inglés Marcus Rashford, quienes participaron en Qatar con sus respectivas selecciones.

En la próxima instancia, Manchester United estará enfrentándose al Charlton en busca de las semifinales de la copa. Eso será recién el 10 de enero de 2023. Su próximo compromiso por Premier League será el martes 27 de diciembre ante Nottingham Forest.

