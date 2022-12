Cristiano Ronaldo, el más apuntado en las redes: del “silencio” tras la coronación de Messi en el Mundial a la durísima crítica de una leyenda del fútbol

Cristiano Ronaldo fue uno de los más apuntados por su "silencio" tras la coronación de Lionel Messi con Argentina en el Mundial (AP)

Lionel Messi se robó todas las menciones y felicitaciones por el título mundial con la selección argentina. Glorias del hoy y del ayer del fútbol, de todas las nacionalidades, famosos y políticos se rindieron a los pies del mejor futbolista del mundo. Medios de todas las latitudes, como de Inglaterra y Brasil, con sus respectivas leyendas, se alegraron o le dejaron un mensaje a La Pulga.

Sin embargo, hubo uno que no y en las redes sociales no lo perdonaron. Se trata de Cristiano Ronaldo, quien dejó una imagen opaca en el Mundial Qatar 2022 y terminó como suplente en un Portugal eliminado en los cuartos de final ante Marruecos, la gran sorpresa de la Copa del Mundo.

“¿Por qué no habló o publicó algo relacionado al Mundial que ganó Lionel Messi con la selección argentin?”, fue una de las preguntas más recurrentes en las redes sociales, donde fue tendencia en Twitter. Asimismo, la leyenda Lothar Matthaus lo cuestionó duramente: “Fue la mayor decepción del Mundial”.

Lothar Matthaus, campeón del Mundo con Alemania, fue muy duro con Cristiano Ronaldo (REUTERS/Molly Darlington)

“Cristiano Ronaldo es, por supuesto, el gran fracaso de esta Copa del Mundo, todo lo contrario de Messi. Sus viajes de ego han dañado a su equipo y a él mismo”, disparó el ex campeón del mundo con Alemania en Italia 1990 en diálogo con el diario Bild.

“Fue un excelente jugador, un goleador de talla mundial, pero ahora está destruyendo su legado. Me cuesta verlo en algún club a partir de enero. Ronaldo me hace sentir pena por él”, arremetió Matthäus sobre Cristiano quien ante Ghana se convirtió en el primer futbolista en anotar en cinco Copas del Mundo. Sin embargo, luego terminó perdiendo la titularidad y enfrentado con varios integrantes de la plantilla y el ahora ex entrenador Fernando Manuel Costa Santos.

El futuro de Cristiano Ronaldo no está claro. No tiene club, luego de su polémica salida del Manchester United, y de momento se entrenó en el predio del Real Madrid en Valdebebas, tras un permiso especial que le brindó el presidente Florentino Pérez.

En contrapartida, Matthäus afirmó que Lionel Messi “es el ganador absoluto” y se alegró por su coronación, pese a que La Pulga le arrebató al alemán un estupendo récord mundial: con 26 partidos contra 25, el argentino se convirtió el futbolista con más juegos disputados en toda la historia de la Copa del Mundo. “Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio”.

