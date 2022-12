“El sueño fue hermoso mientras duró”: el descargo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal que pone en duda su futuro en la selección

Cristiano Ronaldo se pronunció tras quedar eliminado del Mundial (Reuters)

Cristiano Ronaldo puso fin a su camino mundialista después de que la selección portuguesa cayera ante Marruecos por 1-0 en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El atacante luso, que entró desde el banco de suplentes a los 51 minutos, no pudo hacer nada para revertir el resultado.

Un día después de la dolorosa derrota, el referente de la selección dirigida por Fernando Santos emitió un emotivo descargo en sus redes sociales en donde se lamentó por no poder alcanzar uno de sus máximos sueños y puso en duda su continuidad como internacional.

CR7 tuvo un paso discreto por la cita mundialista después de convertir tan solo un gol en el primer partido de la fase de grupos. Con su tanto de penal, Portugal cosechaba su primera victoria frente a Ghana por 3-2.

“Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de porugueses, lo di todo”, aseguró el delantero de 37 años, quien fue objeto de polémicas después de que el técnico consideró que tenía que ocupar un lugar en el banco de suplentes frente a Suiza por los octavos de final.

“Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante”, advirtió el ex Manchester United, haciendo un guiño a las informaciones recientes que aseguraban que amenazó con retirarse del Mundial después de la decisión de su entrenador de no alinearlo en el 11 inicial.

“Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones”, sentenció el histórico goleador portugués poniendo en duda su continuidad dentro de la selección nacional, la cual integra desde el 20 de agosto del 2003 cuando jugó su primer partido contra Kazajistán con 18 años.

Cristiano Ronaldo disputó cinco mundiales con Portugal (Reuters)

La carta de Cristiano Ronaldo después de la eliminación de Portugal

Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera.

Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello.

Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo.

Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante.

Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país.Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones





