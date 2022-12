Rafael Puente reacciona ante la mala pretemporada de Pumas

Rafa Puente Jr. no termina de plasmar la idea que quiere en su equipo. (Foto: EFE)

Después de consumar otro empate ante Necaxa e hilar tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria dentro del torneo amistoso “Copa Sky”, los Pumas de la Universidad prácticamente sellaron su eliminación de dicho certamen, pues marchan como último lugar de su grupo con dos unidades y ya solo les queda un partido por jugar ante las Águilas del América. Ante su pobre desempeño, las críticas y cuestionamientos no se hicieron esperar hacia su nuevo estratega, Rafael Puente Jr.

En vísperas de que de inicio el Clausura 2023 de la Liga MX, 10 equipos tuvieron parte de su pretemporada y partidos de preparación en un torneo local de índole amistoso llamado Copa Sky, un pequeño campeonato que viene siendo muy similar a lo que fue la Copa GNP en 2020. Uno de los participantes son los Pumas que actualmente ya son dirigidos por Rafa Puente Jr.; entrenador que llegó para ocupar la vacante que dejó Andrés Lillini después de dos años en el banquillo auriazul.

No obstante, los resultados y funcionamiento del equipo no han sido del todo los esperados durante estos partidos de preparación, pues acumula dos empates y una derrota ante Toluca, Necaxa y Cruz Azul respectivamente, mismos que los tiene ubicados en el último lugar de su sector. Si bien, estos cotejos no tienen gran valor o trascendencia, el timonel “auriazul” sabe de la enorme presión que hay en la institución por poder sellar una buena idea de juego lo antes posible.

“La afición siempre tendrá todo el derecho de exigir, y nosotros de corresponder a eso. Lo que no es negociable aquí es la intensidad y la combatividad. Esos son valores que no están en duda.” señaló el ex director técnico del Querétaro en la conferencia de prensa post partido ante los Rayos del Necaxa tras empatar sin goles en un partido carente de emociones.

Posteriormente, el oriundo de la Ciudad de México también pidió algo de paciencia a toda la afición universitaria: “Seguramente entenderán que estamos en procesos de adaptación, pretendemos cimentar bases sólidas de una idea de juego que creo que se está logrando y va en franca mejoría en dos fases importantes; la ofensiva y la defensiva”.

Rafa Puente 🗣️: “La afición siempre tendrá el derecho de exigir y nosotros de corresponder. Seguramente entenderán que estamos en un proceso de adaptación…” pic.twitter.com/vfyOwxYgAq — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) December 21, 2022

Por último, Rafa Puente mencionó los detalles a pulir para que su equipo se vuelva mucho más competitivo de cara al arranque de la Liga MX: “En la ofensiva hemos aquejado falta de contundencia en los partidos pasados; hoy nos faltó creatividad para generar más opciones de gol con mejor toma de decisiones. En la parte defensiva, tuvimos errores puntuales en los otros partidos; hoy no tuvimos, pero la solidez defensiva es muy importante para formar un equipo competitivo”.

Andrés Lillini se mostró feliz por su visita a Ciudad Universitaria

Por la otra cara de la moneda, hubo sentimientos encontrados por parte de la afición auriazul, así como del entrenador de los Rayos, Andrés Lillini, quien regresó por primera vez a C.U. tras su salida del banquillo tras culminar su participación en el Apertura 2022; solo que ahora como su rival en turno. Si hubo una alegría o emoción durante el cotejo, fue el momento en el que el timonel argentino salió al terreno de juego y fue ovacionado por los hinchas locales.

Las palabras de Andrés Lillini tras su vuelta a CU.



Lo aplaudió la mayoría de la afición. pic.twitter.com/k1nI9Ue7rY — Brian Sales (@Brian_BA9) December 21, 2022

Claramente, Lillini no ocultó su emoción y se mostró agradecido por las muestras de apoyo. “El sentimiento es el de haberse encontrado con lo que uno tanto le debe: la gente, la directiva, los jugadores. El sentimiento siempre mío es de agradecimiento y de quererlos mucho. Es algo que va a suceder toda mi vida”.

