Dani Alves se fue al Mundial dolido por no calificar con Pumas, aseguró Lillini

(Foto: especial)

Pese a ser convocado para el Mundial de Qatar, el brasileño Dani Alves se quedó dolido por no trascender con los Pumas de la UNAM en su primer torneo en la Liga MX.

Así lo aseguró este viernes Andrés Lillini, ex técnico de los auriazules y hoy nuevo estratega de los Rayos del Necaxa. En entrevista con ESPN, dijo que en las últimas jornadas el ex Barcelona no pensaba en la Copa del Mundo, sino en poder competir en la Liguilla del Apertura 2022.

“Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba costumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante”

“Hizo muchas cosas por el grupo y no pudimos torcer la situación de los resultados, pero se sentía muy mal e hizo un esfuerzo grande, pero cuando las cosas no salen, las inercias es mejor romperlas de una vez, porque sino perjudicas a mucha gente y no hay que perjudicar al futbolista”, confesó el sudamericano a este portal.

(Foto: Twitter/@ClubAmerica)

En este sentido y a diferencia de muchos aficionados brasileños, Lillini confesó sentirse contento de que Alves haya logrado llegar a su tercer Mundial, pues sostuvo que se lo ha ganado al ser uno de los mejores laterales de la historia y ser el jugador con más copas ganadas.

“Vino a Pumas a cumplir un objetivo, ha jugado. Lo ha hecho bien, contrario a los que dicen cualquier barbaridad [...] Contento por él porque tiene una edad que podría estar en su casa, pero sigue compitiendo, se enoja, quiere estar y el premio le llegó que es otro Mundial más”

Incluso, deseo que el dorsal “33″ sea el lateral titular del Scratch du Oro y tuviera un gran Mundial: “Salvo en la final contra Argentina le va ir muy bien”, declaró entre risas.

Sobre las criticas por dejar a Alves de titular los 90 minutos en todos los encuentros que disputó en México, el argentino argumentó que se debió a su calidad y no a una clausula de su contrato, pues cualquier estratega que lo tenga, lo usaría todo el tiempo sin dudarlo.

El defensa brasileño Dani Alves. EFE/ Fernando Bizerra /Archivo

“Si fueran técnicos como yo y tienen a Dani Alves, tampoco lo hubieran sacado”, señaló.

Pumas puede recibir hasta 7 millones de pesos

Por otra parte, Pumas podría recibir hasta 7 millones de pesos por el simple hecho de tener a Alves en el Mundial de Qatar.

De acuerdo con el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, el jugador sudamericano puede aspirar a sumar hasta 370 mil dólares por su permanencia en la justa mundialista con la verdeamarella, siempre y cuando lleguen a la final.

Y es que cada jugador profesional puede recibir alrededor de 10 mil dólares al día por su participación en el torneo. Este dinero va al club del que llega procedente.

La suma dependerá, también, de la fase a la que la selección del jugador llegue, y Brasil es uno de los tres grandes favoritos de la Copa.





SEGUIR LEYENDO: