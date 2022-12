Ronaldinho se rindió ante Messi: “Puede jugar hasta los 50 años”

Ronaldinho generó un vínculo con Lionel Messi que se ha mantenido con el tiempo

Lionel Messi y Ronaldinho están unidos por una amistad inquebrantable desde que ambos fueron compañeros en Barcelona y, con Dinho ya retirado, el crack brasileño elogió las superlativas actuaciones que ha mostrado la figura de la selección argentina en el Mundial de Qatar en la antesala a la final que enfrentará a este equipo contra Francia este domingo en el estadio Lusail.

La desafiante frase de una figura de Francia cuando le preguntaron por el nivel que mostraron Messi y Mbappé en el Mundial Aurelien Tchouameni, futbolista del Real Madrid, fue tajante en la antesala a la definición de la Copa del Mundo VER NOTA

El exjugador de 42 años no vio todos los partidos de la Copa del Mundo y llegó a suelo qatarí hace 10 días, pero eso no le impidió observar el talento de su amigo en los últimos encuentros. Sobre esto fue consultado, en referencia a si le causaba sorpresa verlo así en el ocaso de su carrera. “Pero para Messi, este nivel es normal, ¿no?”, lanzó entre risas. Además, aseguró que “ha sido el mejor del mundo durante muchos años” y se animó a arriesgar que “es su última Copa del Mundo”. “Pero estaba seguro de que volvería y haría lo que fuera necesario para ganarla. Para mí, puede jugar hasta los 50 porque tiene muchas más cualidades que todos los demás”, manifestó sobre el hombre de 35 años.

En ocasión del lanzamiento de la aplicación Footsider, red social que establece un vínculo entre jóvenes talentos y clubes, Ronaldo de Assís Moreira también se refirió a otra de las grandes figuras que irá en búsqueda de su segundo Mundial como Kylian Mbappé: “Me encanta verlo jugar también. Estoy muy feliz por él. Lo hace todo muy bien y aún es muy joven. Es el tipo de jugadores que a los brasileños nos encanta ver jugar”. En este sentido, señaló que el mano a mano de este domingo también podría definir el próximo ganador del Balón de Oro entre él y Messi: “El que gane el Mundial y marque un gol en la final tendrá la mejor oportunidad, eso es obvio. Pero para mí una cosa es ser el mejor jugador en un Mundial, siete partidos, y otra ser el mejor jugador del año. A veces no es justo”.

La reacción de Mbappé cuando le preguntaron por el duelo que tendrá con Messi en la final del Mundial Qatar 2022 El gesto del crack francés sobre el choque del domingo ante la Argentina. Por ahora, solo habló una vez en el certamen y la expectativa es enorme VER NOTA

En charla con el diario francés L’Équipe, el exfutbolista del París Saint-Germain (PSG) expresó sus sensaciones por el encuentro que definirá el título: “Ambos equipos se lo merecen. Espero que sea una gran final, no demasiado cerrada. Depende si empieza bien y si un equipo marca rápido. En ambos bandos hay jugadores que pueden cambiar el juego en cualquier momento”. Y agregó: “Francia es demasiado fuerte y estoy feliz de verlo en la final”.

“Creo que Brasil también tenía un muy buen equipo. Pero las cosas no salieron como pensábamos. Brasil sigue bajo presión. Cuando pensamos en fútbol, pensamos en Brasil. Sin embargo, era un grupo muy bueno con mucho talento”, declaró sobre la eliminación en cuartos de final ante Croacia y deseó que esta camada de futbolistas tenga algún éxito con la Canarinha: “Espero que esta generación gane algo”.

Lionel Messi abandonó Barcelona en 2021 y recaló al París Saint-Germain, club que lo había cobijado a Ronaldinho antes de dar el salto al Blaugrana

Más allá del deseo de Dinho, el tramo final de la carrera de la Pulga ya llegó y el propio protagonista reconoció que podría ser su último Mundial. “No sé cuándo me retiraré. Después del Mundial me tengo que replantear un montón de cosas. Por ahora pienso en éste y después veré. Nunca me imaginé que iba a jugar afuera de Barcelona y terminé en París. El fútbol es muy dinámico y puede pasar cualquier cosa”, contó.

Argentina vs. Francia, en VIVO: la final del Mundial de Qatar Lionel Messi y Kylian Mbappé se enfrentan en un duelo que definirá qué selección se quedará con el trofeo más deseado VER NOTA

Una de las tantas cosas que deberá replantearse es su futuro y en ESPN deslizaron un posible retorno al fútbol local si la Argentina vence a Francia en medio de un supuesto interés desde el Inter Miami de la MLS. “Hay algo que tampoco quiero decir, pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien. No voy a decir dónde”, manifestó Sebastián Vignolo en una frase que provocó una respuesta cómplice del Kun Agüero: “Sí. Yo lo sé también”.

Rápidamente, descartaron que se trate de un regreso al Barcelona y los cañones apuntaron a Newell’s después de una declaración de Hernán Crespo en el programa de la señal: “Yo no lo sé, pero adivino. Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios”. Lo único certero es que Lionel Messi tiene contrato hasta mitad de 2023 con opción a extenderlo por un año más en el PSG y dependerá de lo quiera hacer el jugador en sus últimos años dentro de una cancha de fútbol.

Seguir leyendo: