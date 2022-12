El saludo de los familiares y amigos de los jugadores argentinos antes de la final con Francia

Saludos y motivación de familiares y amigos de los jugadores argentinos

A lo largo de la Copa del Mundo, acompañaron desde Doha o a la distancia. Pero siempre estuvieron presentes, dándo ánimos a los protagonistas, desde que se inició el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina. Los mensajes son de los propios familiares, íntimos y quienes más conocieron desde pequeños a los futbolistas más importantes de la Albiceleste.

A un amigo y un ex entrenador que tuvo Scaloni (hace meses otro de ellos había compartido un increíble presagio) se les sumaron la maestra de Primaria de Lionel Messi, la madre de Rodrigo De Paul, las hermanas de Ángel Di María, el padre de Lautaro Martínez y el padre del Dibu Martínez.

“Yo lo único que sé que la Selección hoy en día esta con todo el público a favor, con todo el periodismo a favor, con las dos copas arriba del hombro y con el ego allá arriba, así que le va a costar ganarle a la Selección”, fue la primera reflexión de Alberto Martínez, Beto para su familia, papá de Emiliano. Hoy en Doha junto a su otro hijo Alejandro, alentarán en Lusail en una final, algo de lo que se había privado en el Maracaná por expreso pedido de Dibu, ya que había salido de una operación. “Van a llevar a la Argentina a lo más alto del mundo y sé que este año va a ser tuyo y de todos tus compañeros, hijo. Así que mucha fuerza, pa”, fue su mensaje definitivo.

Mónica, mamá de De Paul, también se halla en Qatar para alentar de cerca a su hijo, a quien le entregó una bandera en mano durante la fase de grupos. Hace algunos meses, participó del capítulo de la miniserie de Infobae “El Origen de la Scaloneta” y dijo: “Hijito, sabés que te amo, te amo y te lo digo siempre. Estoy muy orgullosa de vos y te deseo lo mejor, lo mejor como persona por lo buena persona que sos, como deportista, como jugador, porque creo que todo eso va junto. Sos un buen jugador porque sos una buena persona, porque sos un buen hijo y buen padre. Entonces creo que todo te tiene que salir bien en la vida. Y eso es lo que yo te deseo siempre”.

Andrea, la última que tuvo Messi en la Escuela General Las Heras de Rosario antes de emigrar a Barcelona, también alentó antes del Mundial: “Siempre le digo que sea feliz, que sea feliz en lo que hace y si eso lo hace feliz y lo puede obtener, bien. Y si no luchar, muchas veces hay que luchar para lograr las cosas. Le costó, como muchas veces nos pasa en la vida. Luchar, luchar, costar y lo logramos. Bueno, a lo mejor esto es lo mismo: le costó y a lo mejor esta vuelta puede ser que sea”.

Las rosarinas Vanesa y Evelin, hermanas de Di María, que concurrirán a la cita máxima de mañana en Doha, aportaron lo suyo: “Él ama estar ahí. Él ama, le encanta. Lo único que le importa es la selección. No hay otra cosa que le importe. Le hablas de otro club, de lo que sea y le da igual. A él le importa estar ahí; bueno Fide, nada, te deseo lo mejor como siempre desde que somos chicos. Vamos a estar acompañándote. Te deseamos todo el éxito del mundo para el mundial, para lo que viene y para todas tus decisiones que tomes en tu carrera y en tu vida y bueno sabes que estoy para apoyar te. Te amo, herma”.

Mario Pelusa Martínez (papá de Lautaro), es otro de los que viajó a suelo qatarí para disfrutar en vivo del primer Mundial de su hijo: “Este objetivo es uno de los más que te has propuesto. Tal vez uno de los más importantes de tu carrera deportiva. Tranquilo, las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, creo que este es uno de esos momentos. Estás preparado. Siempre luchaste para esto, te sacrificaste e hiciste todos los méritos como para estar. Siempre voy a estar alentándote detrás de un alambrado, detrás de una TV”.

Santiago es amigo de la infancia de Leo Scaloni y confesó: “Él es fanático de lo que hace y más que es argentino. Lo hace de corazón. Va a ir por todo, después se puede dar o no. Que va a dar lo mejor, no tengo dudas”. Beto Gianfelici, un ex entrenador y cercano a su familia, deseó: “Ojalá nos dé la alegría que estamos esperando todo el pueblo argentino de poder salir campeón del mundo”. Y Oscar Palloto, el primer DT que tuvo Leónidas de Pujato cuando era niño, sentenció: “Que siga luchando, que luche por sus hijos, por su mamá, por su papá. Por toda su familia que él quiso tanto, porque la peleó mucho. La meta es el campeonato del mundo para todos, pero él ya salió campeón”.

