Croacia, una selección joven pero con presentaciones destacadas en Mundiales

El plantel de Croacia que consiguió el tercer puesto en Francia 1998

Estando entre los cuatro mejores por segundo Mundial consecutivo, la selección de Croacia puede presumir de haber tenido un enorme crecimiento durante los últimos años, pues demostraron que a pesar de no tener la mejor plantilla en cuanto a nombres, saben como afrontar los duelos ante cualquier selección, incluso contra potencias. No obstante, es importante señalar que su historia en la máxima fiesta del fútbol comenzó en 1998.

El presidente de Croacia verá el partido contra Argentina en la ciudad natal de Gabriel Boric, en el sur de Chile Zoran Milanović, de visita oficial al país, se trasladará a Punta Arenas para observar la primera semifinal del Mundial de Qatar. Allí hay una gran comunidad croata VER NOTA

Con tan solo 6 Copas del Mundo disputadas, Croacia se ha convertido en un auténtico hueso duro de roer en la justa mundialista, pues en la mitad de todas sus participaciones, lograron llegar al menos a las semifinales del certamen, llegando incluso en Rusia 2018 a la final contra Francia, aunque en esa ocasión se quedaron en la orilla y terminaron con el subcampeonato mundial. Sin embargo, se podría mencionar que previo a Italia 1990, también lograron trascender pero siendo parte de la selección de Yugoslavia.

A continuación, dejamos las actuaciones que tuvieron los croatas en La Copa del Mundo tras su independencia de Yugoslavia en 1991, destacando que no pudieron participar a la edición de Estados Unidos 1994 debido a que su afiliación a la UEFA llegó una vez que ya habían comenzado las eliminatorias mundialistas para aquel certamen.

Croacia en su primer mundial (Photo by Mark Sandten/Bongarts/Getty Images)

Francia 1998

En su primera aparición en un Mundial bajo el nombre de Croacia en 1998, sorprendieron a propios y extraños al terminar como el tercer mejor combinado del campeonato. En la fase de grupos, quedaron segundos por debajo de Argentina, pero ya en la siguiente fase, hicieron lo propio al superar a Rumania (1-0) y a Alemania con un contundente 3-0. Ya en semifinal sucumbieron ante la Francia de Zidane que a la postre, fue campeón. Ya en el duelo por el tercer puesto, se impusieron 2-1 a los Países Bajos.

Corea-Japón 2002

Solo cuatro años después de su gran hazaña y maravillar al mundo, “Los ardientes” tuvieron un doloroso golpe anímico tras no tener una buena fase de grupos y no poder clasificar a la siguiente ronda, quedando por debajo de México e Italia. En su debut, sucumbieron por la mínima diferencia ante cl combinado “azteca”; posteriormente, se reivindicaron y obtuvieron un triunfo que les dio vida por 2-1 ante Italia. A pesar de depender de ellos mismos, no pudieron contra Ecuador y concretaron su eliminación después de perder 1-0 ante los sudamericanos.

Alemania 2006

Para Alemania 2006, los “rojiblancos” ya contaron con la presencia de un joven Luka Modric, pero al estar en pleno cambio generacional, su desempeño terminó siendo un fracaso. Por segunda vez consecutiva, se quedaron en la fase de grupos tras solo cosechar dos unidades. Si bien, solo perdieron el partido ante una Brasil plagada de estrellas como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, etc... tampoco pudieron conseguir el triunfo ante rivales más “a modo” como Japón (0-0) y Australia (2-0).

Sudáfrica 2010 (No clasificaron)

Brasil 2014

El Mundial de Brasil 2014 es quizá uno de los más dolorosos para la afición croata, pues llegaron con mucha ilusión y buenas expectativas tras tener en sus filas a varios jugadores en clubes de renombre y viviendo un buen nivel; sin embargo, su soberbia e inexperiencia en un Mundial les terminaron cobrando factura. A pesar de tener ya un Modric en el Real Madrid, Rakitic recién fichado con el Barcelona, Mandzukic con el Bayern Munich, una vez más quedaron en la primera ronda.

La impotencia de los croatas tras ser eliminados por México en fase de grupos

El sorteo los emparejó en el grupo A con el anfitrión Brasil, México y Camerún. La idea era clara, buscar el segundo lugar del sector. No obstante, perdieron en el partido inaugural ante la “Canarinha” por 3-1, después cobraron los platos rotos ante Camerún y los superaron con una goleada de 4-0. Nuevamente, dependían de ellos mismos para pasar y en frente tenían a un México que venía jugando bien al fútbol; al final, los norteamericanos dieron un golpe sobre la mesa y los aterrizaron de su nube con un contundente 3-1.

Rusia 2018

Tras el fracaso del 2014, el cuadro europeo decidió llegar más callado a Rusia y simplemente hacer lo suyo en la cancha. Esta vez, los rivales eran la Argentina de Lionel Messi, Islandia y Nigeria. Conservando la base de su “generación dorada”, lograron romper su sequía de tres mundiales sin pasar a los octavos de final, y ahora haciéndolo como primeros de grupos con el pleno de victorias, destacando la goleada 3-0 a la “Albiceleste”.

(AP)

Ya en la ronda de eliminación directa, Modric y compañía se exigieron al máximo tras llegar a los tiempos extras en los tres partidos previos a la final. Contra Dinamarca y Rusia consiguieron el pase en penaltis, contra Inglaterra lo hicieron con un triunfo de 2-1. Ya en la final, fueron claramente superados por la Francia de Mbappé y sucumbieron 4-2; sin embargo, sorprendieron al quedarse con el subcampeonato.

Neymar llegó a Brasil y volvió a expresar su dolor por la eliminación del Mundial Qatar 2022: “Todavía no he aprendido a perder” El delantero del PSG no ocultó la decepción que atraviesa, tras la derrota con Croacia. Además, le envió un sentido mensaje a Tité y puso en duda su continuidad en su selección VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: