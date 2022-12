Argentina vs Francia, la final por la tercera estrella en su escudo

Después de 28 días de fiesta mundialista, la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya se encuentra en pleno ocaso. Después de 63 encuentros, ya solo queda el partido más esperado por todos los fanáticos alrededor del planeta, el cotejo que decidirá al nuevo campeón, o bien, si tendremos al cuarto bicampeón en la historia del certamen; Argentina vs Francia, Messi vs Mbappé, América vs Europa.

Dura crítica de César Luis Menotti a Van Gaal: “Dijo boludeces, está gagá” El ex entrenador que lideró a la Argentina en su primer título en la Copa del Mundo de 1978 se refirió a las polémicas declaraciones que había hecho el estratega neerlandés en la previa del duelo ante Países Bajos. Los detalles VER NOTA

Es una realidad que esta final inédita contiene bastantes ingredientes para poder ser de las más atractivas en la historia del las Copas del Mundo. No obstante, es buen momento para mencionar el camino que cada combinado tuvo que recorrer para llegar hasta el partido decisivo.

Entra a Caliente.MX, regístrate y recibe $1,000 pesos DE REGALO para que empieces a apostar en vivo. ¡Caliente.MX, Si juegas con nosotros, juegas en Qatar!

Argentina en Qatar 2022

El camino de la “Albiceleste” no inició como se esperaba, pues en su presentación en la actual justa mundialista, los sudamericanos cayeron sorpresivamente 2-1 ante Arabia Saudita, resaltando que los pupilos de Scaloni abrieron el marcador por la vía del penalti, pero al inicio del segundo tiempo, les terminaron dando la vuelta y no hubo reacción por parte de Messi y compañía; decretando así la primera campanada del certamen.

Una gloria de Brasil arriesgó los resultados de los cuartos de final del Mundial y se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales Zico, la leyenda que participó en tres ediciones de la Copa del Mundo, vaticinó sus pronósticos antes de las semifinales. Las imágenes VER NOTA

Después de aquella sorpresiva derrota, ya no había margen de error para Argentina y de perder alguna de sus siguientes dos encuentros de la fase de grupos, quedaría eliminado del torneo. A pesar de la enorme presión que ellos solitos provocaron, demostraron el carácter y orden con el que llegaron a Qatar e hicieron lo propio tras superar ambos cotejos ante México y Polonia con un contundente 2-0, sellando así el primer lugar del grupo C y dejando atrás la caída ante los árabes.

Ya en la fase de eliminación directa, el cuadro comandado por la “Pulga” no tuvo mayor complicación para superar a Australia en los octavos de final con un 2-1. Posteriormente, llegaría el que quizá fue el duelo más complicado hasta ahora para el equipo, pues en los cuartos de final dejaron ir una ventaja de dos goles ante los Países Bajos con un gol de último minuto. El cotejo estuvo lleno de intensidad, tensión y calentura por ambos lados, pero al final, el campeón de América se llevó el pase desde la tanda de penaltis, donde Emiliano “Dibu” Martínez fue figura al atajar dos lanzamientos.

Los sobrevivientes de Rusia 2018, el triunfo en el Mundial de 1978 y la paternidad albiceleste: todos los antecedentes entre Argentina y Francia En total se enfrentaron en 12 ocasiones, con 6 victorias para el combinado sudamericano, 3 para Le Bleu y 3 empates. Los detalles VER NOTA

Después de exigirse al máximo ante los neerlandeses, ahora era el turno de cobrar revancha y enfrentar a Croacia dentro de la antesala de la final, un combinado que llegó después de dar la sorpresa y eliminar a la Brasil de Neymar, una de las favoritas para el título. Sin embargo, el duelo no representó mayor complicación y tras abrir el marcador en el minuto 34 con un penalti por parte de Messi, los europeos se vinieron abajo y terminaron perdiendo 3-0.

Francia en Qatar 2022

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

Recuerda, entra a Caliente.MX, regístrate y recibe $1,000 pesos DE REGALO para que empieces a apostar en vivo. ¡Caliente.MX, Si juegas con nosotros, juegas en Qatar!

De igual manera, los “Bleus” llegaron como claro contendiente a defender su corona y pese a varias bajas en su plantilla por lesiones, demostraron que tienen plantel de sobra para competir. En la fase de grupos, se mostraron totalmente contundentes en sus primeros dos compromisos ante Australia y Dinamarca, después de sacar la victoria por 4-1 y 2-1 respectivamente.

Con el boleto a octavos, dieron descanso a varios jugadores para el tercer partido y con exceso de confianza, terminaron perdiendo por la mínima diferencia ante Túnez, pero obteniendo el primer lugar del sector. Ya en los octavos de final, no tuvieron mayor complicación para superar a Lewandowski, y con un Mbappé encendido marcando un doblete, sellaron el pase con un 3-1.

En una situación similar a la de Argentina, “Los Gallos” tuvieron su partido más complicado en los cuartos de final cuando se enfrentaron a Inglaterra, un duelo que, para muchos, pintaba como una final adelantada. Siendo un cotejo totalmente parejo, los campeones actuales lograron salir avante con un 2-1 y con la “suerte” de que Harry Kane fallara un penalti en los últimos minutos, un cobro que pudo significar el empate.

Ya en la semifinal, les tocó medirse ante el “Caballo Negro” del torneo, la selección de Marruecos que venía de eliminar a Portugal y España y tenía mucho que ganar y poco que perder. No obstante, los galos terminaron con el cuento de hadas y sellaron su pase a la final con un 2-0 dentro un partido donde los marroquíes opusieron buena resistencia, pero no les alcanzó para superar al actual campeón.

SEGUIR LEYENDO: