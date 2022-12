La respuesta del técnico de Francia a los rumores de un posible retorno de Benzema para enfrentar a Argentina en la final del Mundial

Didier Deschamps habló sobre el supuesto retorno de Benzema (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Francia venció 2-0 a Marruecos y jugará su segunda final seguida en una Copa del Mundo. Su entrenador, Didier Deschamps, analizó el encuentro por la semifinal y lo que viene el domingo ante la Argentina, el elenco que tiene a Lionel Messi como principal figura. Además, el ex volante fue tajante cuando le preguntaron si Karim Benzema estará de vuelta para el encuentro más importante del Mundial Qatar 2022.

“Mbappé desafía a Messi”: Así informó la prensa internacional la clasificación de Francia a la final del Mundial de Qatar El duelo de las dos megaestrellas es sin dudas el condimento más interesante del gran duelo que se disputará el domingo VER NOTA

Sobre sus sensaciones tras la clasificación para la final, aseguró en declaraciones consignadas por Le Figaro que “siempre es un inmenso orgullo cuando obtienes los resultados que deseas. Sólo queda una etapa antes del domingo. No ha sido fácil, con una mezcla de calidad, experiencia y espíritu de conquista, incluso en tiempos difíciles. Siempre se siente la satisfacción y el orgullo frente a los jugadores que están ahí. Esta noche (miércoles) es para ellos”.

“No estoy aquí por mí, lo más importante es la selección de Francia. Tenemos la posibilidad de ir por un nuevo título. Ya está muy bien y haremos todo lo posible con el equipo para hacernos aún más felices el domingo”, agregó el director técnico que llevó a su equipo a ser campeón mundial en Rusia 2018.

Qatar 2022 - Francia Vs Marruecos - Resumen Del Partido

Acerca de la Argentina indicó: “Hoy es un equipo que domina de principio a fin, ciertamente Argentina lo hizo contra Croacia. No será fácil y nosotros pretendimos tener todo bajo control contra Inglaterra y no fue así. Pero repito, jugaremos una final con Argentina, dos equipos que fueron los mejores que vimos en el torneo. El que sea más decisivo y cometa menos errores ganará el título el domingo”.

Las dos caras de Mbappé en la clasificación de Francia a la final del Mundial: del pelotazo que desmayó a un aficionado a los posteos tras el triunfo El delantero galo escribió otra página en la historia al acceder a su segunda definición en la Copa del Mundo a los 23 años VER NOTA

En tanto que no escatimó en elogios con Leo Messi: “Ha estado realmente brillante desde el comienzo de la competencia. Hace cuatro años (en octavos), jugaba de centro delantero, ahora está con verdadera libertad, toca muchas veces la pelota. No por nada es uno de los mejores jugadores del mundo ¿Si tengo un plan anti-Messi? Nos aseguraremos de limitar su influencia, como harán los argentinos con la nuestra. Pero este equipo de Argentina no es el mismo que hace cuatro años”.

El técnico también agradeció el testimonio del presidente Emmanuel Macron, quien pidió que se lo mantenga al frente de la selección. “Si tengo un mensaje que transmitirle al presidente, no pasaría por ustedes y se lo diría directamente en el vestuario. Pero su mensaje es muy amable de su parte”, reconoció el campeón mundial con su selección en 1998.

Didier Deschamps saluda a Lionel Messi luego del triunfo de Francia ante Argentina en el Mundial de Rusia 2018 (AFP PHOTO / Roman Kruchinin)

En las últimas horas circularon rumores de una posible vuelta de Benzema, quien se perdió el Mundial por un desgarro en el isquiotibial y estaría recuperado de esa lesión. Al ser consultado al respecto, primero se tomó unos segundos, pegó un soplido y respondió: “Prefiero ni contestarte. Próxima pregunta”.

Cuándo juegan Argentina y Francia la final del Mundial de Qatar La Albiceleste superó a Croacia y ahora se medirá ante el elenco europeo. El último partido de la Copa del Mundo será este domingo en el estadio Lusail: hora y TV VER NOTA

Por último, se refirió a las alarmas que se encendieron en la concentración por los cuadros gripales de Adrien Rabiot y Dayot Upamecano. “Las temperaturas han bajado en Doha estos últimos días, el aire acondicionado está al tope. Son estados febriles y en relación a esto todos tenemos cuidado. Los jugadores que se han esforzado mucho, cuando las organizaciones tienen mucha demanda, son más sensibles a lo que puede ser viral. Sin entrar en paranoia, tomamos precauciones con Dayot (Upamecano), a quien se enfermó después de Inglaterra, y con Adrien (Rabiot). Dayot estuvo disponible (contra Marruecos), pero no al 100%, porque tuvo tres días complicados. Todavía estaba en un estado febril durante el día. Elegí a Konaté porque sé que tiene calidad para estar a este nivel. Adrien se enfermó un poco después, estuvo mejor esta tarde, pero no lo suficiente y se quedó en el hotel (durante el partido). Como tenemos cuatro días (hasta la final), debería estar disponible el domingo”, concluyó.

Deschamps llegó a 14 victorias en 18 encuentros como entrenador de Francia en los Mundiales y alcanzó al brasileño Luiz Felipe Scolari y quedó a dos del alemán Helmut Scholz. Esta es su tercera Copa del Mundo como DT tras Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final, Rusia 2018, donde logró el título, y Qatar 2022, en el que está en la final.

Seguir leyendo: