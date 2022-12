“En dos horas somos campeones del mundo”: el video de la arenga de Maradona antes de la final de México 86 y la reacción de Ruggeri

Ruggeri reaccionó a la arenga de Diego Maradona antes de la final de México 1986

La selección argentina se enfrentará a Francia este domingo por la final del Mundial Qatar 2022 con el deseo intacto de romper la racha de 36 años sin lograr este certamen tras la consagración en México 1986. Uno de los protagonistas de ese título, recordó con suma nostalgia la arenga de Diego Maradona en la previa al cruce contra Alemania en el estadio Azteca.

Antes de salir al césped del reducto latinoamericano, Pelusa le dedicó un fuerte mensaje al plantel cargado de un profundo ánimo para enfrentar a la selección que había salido subcampeona en España 1982: “Vamos, eh. ¡Vamos! Vamos con todo eh. Ya estamos, vamos. ¡Ahora no regalamos nada, eh! ¡A matarlos!”.

“Me acuerdo. Pagaría por volver un ratito a ese momento. Este es el capitán que teníamos nosotros y el capitán que tienen estos chicos ahora. Los dos están iguales”, esbozó Ruggeri sobre el liderazgo de Lionel Messi en el seleccionado actual, mientras se colaba la frase de José Luis Brown enunciando “vamos, dale que ya estamos. ¡En dos horas somos campeones, vamos!”.

El Cabezón observó detenidamente las imágenes hasta posarse en Maradona y dedicarle una frase a la máxima figura de ese equipo. “Mirá como te miraba. Esto era tremendo. Ese momento es inigualable. No hay manera de explicar lo que se siente ahí”, manifestó en charla con ESPN F90. En este sentido, relacionó la esfera que se vivirá a partir de las 12 en el estadio Lusail con lo que se experimentó en la Ciudad de México: “Lo que van a vivir estos chicos es único. No existe nada. El domingo se para el mundo. Estarán marcados por esto hasta el día que se mueran”.

El campeón del mundo permitió ilusionarse con un triunfo nacional en el último partido de este Mundial que lo haga ganador del tan ansiado trofeo al mejor jugador del mundo y lamentó que no esté físicamente Maradona para entregarle la copa en sus manos: “Tendría que estar cuando entregan los premios y darle la Copa a Messi. Sería la mejor forma de terminar el ciclo de dos genios que Maradona levante la Copa y se la entregue a él”.

Más allá de haber levantado cuanto trofeo se le cruzó por la mente, esta Copa sigue estando pendiente en la lista del “10″, quien llegó a decir que dejaría todos sus títulos anteriores por ganarla. Ruggeri deseó que este domingo se le conceda el sueño: “Ojalá que le toque ganar la Copa del Mundo a Messi porque va a sentir algo que nunca sintió”.

A continuación, remarcó lo que puede significar este partido en la vida de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni: “Cuando nos juntamos con los muchachos, te vienen a abrazar y te dicen: ‘¿Qué hacés, campeón del mundo?‘. No te dicen ¿qué hacés Ruggeri o qué hacés Cabezón? Es tremendo. Me agarra piel de gallina”.

Lionel Messi es el máximo goleador del Mundial Qatar 2022 junto a Kylian Mbappé. Ambos tienen cinco goles

“Ese partido nos cambió la vida. Salvo dos o tres jugadores, los demás no teníamos un mango. Ser campeón valía más que cualquier cantidad de plata”, contó el bicampeón de la Copa América y el ganador de la Copa Confederaciones 1992. Con esos pergaminos, detalló que “estos chicos no tienen que dejar pasar este momento porque están increíblemente bien como grupo”.

A pesar de que la competencia en Europa continúa después del Mundial, Ruggeri deseó una pronta vuelta de la delegación para celebrar un posible campeonato con la gente y, para generar un paralelismo, detalló lo que pasó tras la coronación en 1986: “Cuando llegamos, el piloto empezó a dar vueltas por Buenos Aires para que veamos las calles y las autopistas llenas. Ahí nos emocionamos”.

“En Corral del Bustos, me sacaron a pasear por el pueblo en la autobomba. Me daba vergüenza porque los que manejaban eran amigos míos. Ahí salimos en caravana con mi familia detrás y, cuando llegué, no podía creerlo porque las personas con las que había hecho el jardín de infantes me gritaban y me tiraban besos. Todas las personas querían sacarse fotos conmigo. Como me pasó a mí, les pasó eso a todos los campeones”, concluyó.

Sin embargo, para ser campeones hay que ganar este domingo. La Albiceleste regresó a las prácticas este jueves después de haber disfrutado un día libre posterior a la victoria 3-0 ante Croacia por las semifinales y comenzó a ultimar los detalles finales del planteo que se presentará para contrarrestar el potencial de los vigentes campeones del mundo.

