“El técnico es lo de menos, estamos mal estructurados”: afirmó Jorge Campos sobre el Tri

Jorge Campos opinó sobre los cambios que se necesitan hacer en la Selección Mexicana de cara al siguiente Mundial. (Foto: Twitter/@JavierPuma8a)

El analista deportivo David Medrano subió a su canal de YouTube una entrevista que le hizo al exguardameta de la Selección Mexicana Jorge Campos. Durante la conversación, el también reportero de cancha de TV Azteca le preguntó al Inmortal sobre si el Tri necesita un entrenador mexicano o extranjero, y la respuesta del Brody fue que lo indispensable es iniciar de cero con un proyecto.

“El técnico es lo de menos, la verdad. Estamos Mal estructurados. Le echan la culpa al técnico, se acabaron al Tata (Martino). Cada cuatro años nos acabamos al técnico para maquillar todo lo mal que han hecho las cosas. Ese es el tema en México, parece que nadie lo quiere comentar, no se atreven, y los que se atreven desaparecen poco a poco”, sentenció el exfutbolista de Pumas.

Asimismo, Jorge Campos indicó que en México se tiene la ilusión de que el representativo nacional llegue a ganar la Copa del Mundo, sin embargo, afirmó que eso no es posible si no existe una planeación desde el ámbito directivo: “No vamos a hacer campeones del mundo si no se hace una estructura, si no se hace una base fuerte, firme a largo plazo”.

David Medrano comentó que en nuestro país se piensa más en que un entrenador puede cambiar el rumbo del futbol mexicano, y no en lo que hay detrás de todo eso. El exarquero tres veces mundialista (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2022) estuvo de acuerdo con él y agregó que en otros países los dirigentes de las selecciones deciden de mejor manera lo que beneficiará al equipo.

“La verdad es triste, es lamentable todo lo que ha pasado. Estamos mal en el aspecto de que, los que deciden el técnico son gente que no sabe, que no jugó futbol. No hay una estructura, no hay un grupo de exjugadores que tengan la capacidad para decidir. Aquí en México se decide si conoces al amigo, van jugadores a veces que es el amigo del amigo. Van jugadores que los directivos le hablan a los técnicos para decirles ‘hay que tratar de llevar a este jugador porque lo voy a vender más caro, en México es de amigos y eso no se vale. No debemos permitirlo ya”, declaró.

En tanto, El Inmortal defendió una vez más al estratega argentino Gerardo Tata Martino, y dijo que él no es el responsable del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022: “Sufrimos algo muy fuerte, muy grande, y le echamos la culpa por un gol. Nos acabamos al técnico. El Tata no tiene nada que ver, no tenía jugadores”.

Gerardo Martino durante el partido entre México y Arabia Saudita, correspondiente a la tercera jornada del Mundial de Qatar 2022. (REUTERS/Alberto Lingria)

Jorge Campos compartió las posibles soluciones para que el Tri pueda sobresalir en el Mundial

Durante la entrevista con David Medrano, el Brody también dio sugerencias para que la Selección Mexicana pueda tener posibilidades reales de competir y ganar una Copa del Mundo: “Tenemos que prepararnos más mentalmente y físicamente. Sacrificar muchas cosas, irnos a Europa a tener más fogueo. Hoy hay más posibilidades de irse, de sacrificar mil cosas y pensar en el futuro”.

“Tenemos que hacer una gran base, ser sólidos en la Federación (FMF), en los jugadores, en los equipos de la Liga MX. No tenemos chavos que les den la oportunidad porque hay mucho extranjero. Podemos empezar a darle oportunidad a los jóvenes”, sugirió Jorge Campos.

