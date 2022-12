David Medrano apuntó que Tata Martino no se equivocó con el planteamiento del Tri frente a Argentina

El DT de México, Gerardo Martino, da indicaciones durante el partido que perdió ante Argentina en el Mundial. Estadio Lusail. (CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Yukihito Taguchi)

El analista deportivo de TV Azteca, David Medrano, declaró en un video que compartió a través de su cuenta de Twitter que el entrenador argentino Gerardo Tata Martino pudo no haberse equivocado con la estrategia que planteó en el compromiso de la Selección Mexicana frente a la Albiceleste, correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Cabe destacar que el ex director técnico del Tri fue criticado por los aficionados y medios de comunicación por la forma en la que se mostró el equipo mexicano contra Argentina, de manera defensiva, con una línea de cinco para cerrarle los espacios y evitar que Messi pudiera hacerles daño. El analista de la televisora del Ajusco señaló que el Tata Martino hizo una buena estrategia, de acuerdo con lo visto en el Croacia contra Argentina.

“¿Y si el Tata no estaba tan equivocado en el planteamiento frente a Argentina? A qué me refiero, de los seis partidos que ha jugado Argentina, en cinco los rivales lo esperaron y solamente en uno, el pasado martes Croacia lo fue a buscar, lo fue a apretar en la salida, le fue a tratar de hacer partido al tú por tú y en treinta minutos estaban ‘pelas’ los croatas, ya los argentinos les habían hecho un par de goles”, manifestó en el video.

Qatar 2022 - Arrgentina 2 Vs México 0 - Resumen De Partido

En tanto, apuntó que las otras selecciones que enfrentaron a los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron de forma defensiva, pero que eso les permitió tener más oportunidades de juego: “Arabia, Polonia, México, Australia y Holanda le jugaron con muchísimas precauciones a los argentinos y da la impresión de que algunos le pudieron competir más”, manifestó David Medrano.

El analista deportivo dejó ver la posibilidad de que Gerardo Martino planteó bien la estrategia del Tricolor contra Argentina, sólo que hizo falta que esta se ejecutara de mejor manera: “Quizá después de esto uno tiene que pensar que en el fondo el Tata no estaba tan mal, pensando en hacerle un partido cerrándole los espacios, a lo mejor la ejecución no fue la correcta”, finalizó.

Croacia quiso jugarle al tu por tu a Argentina. pic.twitter.com/TIXgWa3HMm — david medrano felix (@medranoazteca) December 14, 2022

Cabe recordar que las declaraciones mediocampista Luis Chávez formaron parte de la polémica sobre el planteamiento de la Selección Mexicana en el encuentro contra la Albiceleste, ya que el jugador del Pachuca fue entrevistado en conferencia de prensa posterior al juego contra Arabia Saudita, ahí dijo que no comprendieron la estrategia del Tata.

“Claro que asumo responsabilidad. Los que jugamos somos nosotros. Creo que el segundo partido no entendimos mucho lo que quiso plantear (Gerardo Martino). Defendimos bien durante un lapso, pero no generamos peligro; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo”, expuso.

Tras el fracaso del Tri en Qatar 2022, Gerardo Torrado criticó a la Liga MX

Gerardo Torrado, ex director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue invitado al programa “Los Maestros en la Jugada”, de TUDN, donde reveló algunos detalles de la gestión de Gerardo Martino. Entre sus críticas sobresalió que algunos factores como el exceso de jugadores extranjeros en la Liga MX fueron obstáculos para consolidar un mejor nivel en el Tricolor.

“Una de las cosas que vimos con el Tata. Yo le decía que viéramos a otros jugadores para que entraran en su universo de elección pero cuando nos sentamos y vimos la lista nos dimos cuenta de que está plagada la liga de extranjeros. Hay que bajar el número de extranjeros y a lo mejor hasta ponerle un candado a los extranjeros para que sean muy buenos extranjeros que ayuden a los jóvenes a fortalecerse y que puedan jugar”, afirmó

