Por qué Jorge Campos no se convirtió en director técnico del Tri después del Mundial de 2006

Jorge Campos intentó ser director técnico de la Selección Mexicana (Foto: Captura de pantalla)

Durante el proceso de Ricardo La Volpe al frente de la Selección Mexicana, uno de sus auxiliares técnicos que ilusionó a la afición se trató de Jorge Campos. En 2006 el Brody inició su etapa como auxiliar y con prospecto a convertirse en director técnico luego de retirarse de las canchas.

Sin embargo, al término del Mundial de Alemania 2006, el Inmortal ya no continuó en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y dio paso a una nueva etapa en su carrera, ya que se convirtió en comentarista deportivo de Azteca Deportes. A 16 años de aquella breve etapa de Campos, confesó que dentro de sus planes sí estaba el de convertirse en el director de la Selección Mexicana, pero no se cumplió.

En charla para el programa Ahora o Nunca de ESPN, el ex arquero de Pumas relató qué impidió su continuidad en el proceso formativo que buscaba emprender para tomar las riendas del Tri y qué argumentos recibió de la FMF.

Jorge Campos fue parte del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe para el Mundial de Alemania 2006 (Foto: Images/ Shutterstock)

Lo primero que expuso fue el motivo por el cual aceptó el cargo con La Volpe y que, sin importar el resultado del argentino, Jorge Campos estaba dispuesto a seguir todo el proceso de preparación con cualquier técnico que llegara.

“Acepté el cargo porque yo estaba en el proceso de retirarme o no retirarme y me retiro y digo ‘voy con la selección’ porque es México, porque me interesa. Ya tenía mi título, tenía que tomar unos cursos más y pensé en el aprendizaje que en un futuro voy a ser técnico de la selección, porque me encanta, porque lo disfrutaba”, relató.

Una vez ya dentro del equipo de La Volpe empezó a trabajar con los jugadores y se convirtió en el intermediario del cuerpo técnico con los seleccionados, incluso ayudó a Oswaldo Sánchez cuando falleció su papá a escasos días de debutar en el Mundial de 2006.

Ya acabada la competencia en Alemania, el Brody pidió seguir como auxiliar dentro de los equipos mexicanos el tiempo que fuera necesario para tener experiencia, porque tenía el objetivo de algún día ser el timonel del Tri, pero recibió una negativa por parte de la Femexfut.

“Fui muy claro con Ricardo, le dije: ‘Ricardo, voy a ser parte de, pero cuando te vayas -porque aquí en México te corren- yo voy a seguir, no como técnico, quiero aprender’, quiero seguir otro proceso, dos procesos y en el tercero o cuarto cuando yo decida que ya estoy preparado agarrar la selección, pero la Federación no me dejó”

Ante la duda de qué fue lo que le dijeron para negarle al Brody la continuidad de estar en el combinado nacional, Jorge Campos no reveló grandes detalles pues tampoco supo el motivo por el cual no lo quisieron como auxiliar técnico. A pesar de su disposición de aprender y apoyar a las generaciones más jóvenes, no lo logró y criticó la visión de la FMF.

Jorge Campos es comentarista de TV Azteca (Foto: Cuartoscuro)

“Pregúntales (por qué no quisieron), simplemente no era grato de estar en ese proceso cuando fue lo que pedí. Quiero seguir, el día que se vaya (La Volpe) el que llegue voy a seguir apoyando, es México; yo no porque me caes bien tú o tú voy a seguir contigo o ya me voy, era un proceso que lo hacen los grandes equipos”, arremetió el Inmortal.

Desde entonces Jorge Campos abandonó aquel sueño de ser director técnico y siguió en TV Azteca como analista deportivo junto a Christian Martinoli y Luis García.

