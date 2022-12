Gerardo Martino ya no pisará México; fue captado viendo el Argentina vs Australia en Madrid

Mexico's head coach Gerardo Martino, right, signals to a player during the World Cup group C soccer match between Saudi Arabia and Mexico, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Wednesday, Nov. 30, 2022. (AP Photo/Julio Cortez)

Todo parece indicar que luego de la eliminación del Tri en la primera fase del Mundial de Qatar 2022, Gerardo “Tata” Martino ya no pisará el suelo mexicano en algún tiempo.

Cuándo fue la última vez que el Tri ganó por cuatro goles en un Mundial El equipo de Gerardo Martino necesita ganar por cuatro tantos para poder clasificar a octavos de final sin depender del resultado entre Polonia y Argentina VER NOTA

Y es que el “todavía” director técnico de la escuadra azteca no abordó este sábado el vuelo de Madrid, España, a la Ciudad de México, como sí lo hicieron algunos jugadores y miembros del staff.

Incluso, fue captado en el aeropuerto de Madrid-Bajaras con la indumentaria de la Selección Mexicana, mientras observaba en una computadora el partido de octavos de final entre Argentina y Australia, el cual terminó con victoria para la albiceleste

FMF: la selección nacional “no está compitiendo” Tras la debacle en la Copa del Mundo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) junto a Jaime Ordiales dieron a conocer algunos detalles puntuales de cara al proceso mundialista del 2026 VER NOTA

Tras el partido contra Arabia Saudi, el entrenador, aseguró que su ciclo al frente del equipo había terminado, un ciclo que fue duramente criticado por aficionados y expertos del deporte.

Gerardo Martino no tomó la conexión de Madrid a México.



Ya se fue para siempre. pic.twitter.com/kN341DDXwi — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) December 3, 2022

“No hay ningún motivo que me haga pensar que el futuro, el contrato se venció en cuanto silbó el árbitro el final del partido y no hay nada por hacer”

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no ha confirmado su salida del banquillo Tricolor. El presidente, Yon de Luisa, solo dijo que en los próximos 60 días harán un “análisis a profundidad de toda el área deportiva de la FMF”.

AMLO dio su pronóstico para el partido México vs Arabia Saudita por la definición del Grupo C El combinado nacional se juega el pase a los octavos de final en Qatar 2022 ante el conjunto saudí en la última jornada de la fase de grupos VER NOTA

Ahora, con la salida del ‘Tata’, queda la incógnita sobre quién será el sucesor en el banquillo del equipo nacional.

Algunos nombres que han sonado en las últimas horas son: el uruguayo Guillermo Almada, DT campeón con Pachuca FC; el argentino Mauricio Pochettino, ex técnico de PSG y Tottenham Hotspurs; el argentino Ricardo Gareca, ex entrenador de Perú; y los mexicanos Jaime Lozano, que obtuvo el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como Miguel Herrera, ex DT del Tri en el Mundial de Brasil 2014.

FMF gastó más de 300 millones de pesos en el cuerpo técnico

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Matthew Childs

Por otra parte, el periodista David Medrano reveló los gastos que asumió la Federación Mexicana de Futbol durante la gestión del exdirector técnico Gerardo Martino los cuales ascendieron a más de 300 millones de pesos.

El reportero de TV Azteca aseguró también que el Tata se encuentra en la lista de los estrategas mejor pagados de la justa mundialista y que la Federación lo respaldó en todo.

“Aparte del salario del estratega y sus asistentes, la Federación lo respaldó en todo, hasta en la petición de traer a Qatar a un grupo de 15 sparrings para poder trabajar mejor y aparte México fue de las pocas selecciones que no eligió quedarse en un hotel en Doha y eligieron un resort afuera de la ciudad exclusivo para la delegación”, escribió en su columna en Récord.

También dio a conocer que se contrataron dos personas especialistas en inducción del sueño quienes trabajaron con los jugadores en Girona con el objetivo de adaptarse mejor al uso horario.





SEGUIR LEYENDO: