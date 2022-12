Periodista argentino minimizó el nivel de los futbolistas mexicanos: “tienen complejo de inferioridad con nosotros”

Jesús Gallardo enfrentó a Lionel Messi en el Argentina contra México, partido correspondiente a la segunda jornada de fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. (REUTERS/Dylan Martinez)

La participación del Tri en el Mundial de Qatar 2022 dejó mucho que desear para los fanáticos mexicanos y para la prensa nacional. Los dirigidos por Gerardo Tata Martino quedaron eliminados en fase de grupos, algo que no ocurría desde el certamen de Argentina 1978, por lo que se han emitido diferentes críticas al respecto de este fracaso. Desde Sudamérica, el periodista argentino Alejandro Fantino fue quién juzgó al futbol mexicano y señaló que la Selección Mexicana no podrá jugar nunca como la Albiceleste.

En el programa de radio llamado Multiverso Fantino, el ex conductor de ESPN FC apuntó que en el tema del balompié, Argentina es superior a México. E incluso dijo que su comentario lo hacía con extrema soberbia, aunque eso implicara que le cayera una “trompada” al viajar a territorio mexicano.

“Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros, los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan a jugar al futbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto. Quieren llegar a ser la Selección Argentina, no pueden, así se pinten la camiseta de celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder”, declaró para la estación de radio Neura Media.

Asimismo, Fantino argumentó que el futbolista argentino es mejor por una cuestión nata, cualidades especiales que gozan los jugadores del país sudamericano: “Porque somos Argentina y jugamos al futbol así. Nacimos así, tenemos una conjunción, se comunican un montón de cuestiones. Jugamos porque tenemos raíces europeas, aprendimos a jugar al futbol desde chiquititos”, enfatizó.

Aunque aceptó que en el boxeo México es mejor que Argentina, y reconoció la grandeza de los pugilistas mexicanos más importantes en la historia: “Ustedes boxean muy bien, ustedes boxeando son mejores que nosotros, yo no discuto eso. Nunca te pelees en México, te arranca la cabeza un enano. Todos boxean bien, nacen con guantes en las manos, son cracks, mis respetos para los maestros de boxeo mexicano, Julio César Chávez, el propio Canelo Álvarez... Juan Manuel Márquez”, opinó.

Sin embargo, el ex periodista de TyC Sports arremetió de nueva cuenta contra el balompié de México y afirmó que el Tri nunca logrará alcanzar el nivel futbolístico de la Albiceleste. El periodista de 51 años de edad le envió un mensaje a los mexicanos, donde indicó que el combinado tricolor no podrá igualar ni con el paso del tiempo a Argentina en el futbol.

“Tienen complejo de inferioridad futbolístico con nosotros, no llegan a nuestro mundo, quieren ser como nosotros. Esto va para México, con cariño, amigos mexicanos, no llegan, no pueden, como nosotros al futbol no van a llegar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas, 15 fundaciones de las ciudades aztecas, deberían hacer 15 veces las pirámides de Chichen Itzá, deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros” manifestó.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, desde el Estadio Lusail la Selección Mexicana enfrentó a su similar de Argentina en la segunda jornada de la fase de grupos. La Albiceleste ganó el juego con marcador de 2-0, los goles fueron de Lionel Messi (al minuto 64) y de Enzo Fernández (al 87′). Los dirigidos por Lionel Scaloni clasificaron a octavos de final como primeros del Grupo C con 6 puntos, mientras que el Tri quedó en tercer lugar, sumó cuatro unidades, las mismas que Polonia (que quedó en segundo), pero le hicieron falta dos anotaciones para poder acceder a la ronda de eliminación directa.

