“Me equivoqué”: Enrique Meza se sinceró sobre su paso por la selección mexicana

Enrique Meza aseguró que él no pidió dirigir a la selección mexicana (Archivo)

A lo largo de la historia de la selección mexicana, pocos han sido los técnicos que han confesado algún error o mala gestión cuando les toca dirigir al equipo nacional. Y uno de los que se sinceró sobre su paso por el Tri fue Enrique Meza; el Ojitos, como también es conocido, confesó que se equivocó cuando dirigió al Tricolor.

En su colaboración como analista deportivo para Los Maestros de TUDN, el ex técnico de la selección insistió en que cometió errores cuando se encargó del proceso mundialista de Corea/Japón 2002, pero a la par agregó que nunca pidió ser director técnico de la selección.

Como parte del debate de los especialistas del Mundial, le cuestionaron al Ojitos Meza sobre su gestión con el combinado nacional y para las cámaras de TUDN insistió en que “no valoró” la oportunidad que tuvo de estar al frente del Tri y fue ahí donde expresó que “la gente” lo llevó a tal cargo.

“Yo no pedí ir a la selección… Me equivoqué porque no le di a México lo que necesitaba”



Personal de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue quien se encargó de firmar a Enrique Meza para las clasificatorias mundialistas, así que insistió en que él no quería el puesto.

“Yo creo que no valoré bien esa oportunidad. Yo no pedí ir a la selección, la selección me llevó, me llevó la gente, me pidieron y fui”

Entre los errores que destacó Enrique Meza fue que se limitó a convocar un plantel más amplio y velar por los intereses personales de los clubes mexicanos. Consideró que aunque algunos no quisieron ser parte de su selección, otros más los tuvo que dejar fuera porque pensó que no era lo correcto, pero más tarde se arrepintió.

Cuando dirigió al equipo nacional recordó que Cruz Azul estaba compitiendo en la Copa Libertadores, así que no convocó a ningún jugador de la Máquina sin importar la relevancia que tenía la selección.

“Pensé, hoy me doy cuenta que me equivoqué, que me había equivocado ¿por qué? a veces no llamé jugadores que no. Algunos no quisieron venir conmigo, no voy a dar nombres, no quisieron venir conmigo y otros jugadores, por ejemplo, Cruz Azul no le quité jugadores porque estaba jugando la Libertadores”, agregó.

Finalmente instó en que merecía la manera en que salió del combinado tricolor pues no le dio lo que merecía el Tri, a pesar de sus buenas intenciones se equivocó en varias decisiones, así que aceptó la manera en la que la FMF lo cesó cuando no tenía resultados favorables para la clasificatoria al Mundial.

“Por eso me merezco todo lo que me pasó, porque no hay nada tan importante como la selección nacional. Hoy me doy cuenta; cuando recién fracasé me doy cuenta que me equivoqué, que tenía tantas ansiedad, tantas ganas de estar que fui y me equivoqué en muchos sentidos”, compartió.

Bajo esa narrativa lamentó lo ocurrido en aquel proceso pues dejó su cargo en manos de Javier Aguirre, quien llegó como relevo para rescatar al equipo mexicano y pelear la clasificación.

“Simple y sencillamente no le di a México lo que México necesitaba, pero lo pagué carísimo, se dijeron muchas cosas, pero al final de cuentas se dijeron muchas cosas, vine y di una conferencia de prensa”

En aquel mundial, la selección mexicana recuperó su nivel competitivo y tuvo una actuación destacada hasta octavos de final pues en esa ocasión fue eliminado por Estados Unidos en un partido que marcó la historia de la rivalidad con el cuadro de las barras y las estrellas.

