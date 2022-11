El ácido análisis de Alejandro Fantino sobre la derrota de Argentina en el Mundial Qatar 2022: “No tenemos que ser soberbios”

La selección argentina cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita en el estreno en el Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

El primer gran golpe del Mundial Qatar 2022 lo sufrió la selección argentina, tras caer en el debut ante Arabia Saudita. A pesar de ponerse rápidamente en ventaja, el combinado nacional falló las ocasiones que tuvo para ampliar el marcador y dio lugar a la recuperación del conjunto asiático, que terminó dando vuelta el resultado con una ráfaga de dos goles en el inicio del complemento.

El traspié causó sorpresa y rápidamente surgieron las críticas hacia los dirigidos por Lionel Scaloni. Muchos cuestionaron la pálida actuación del equipo en el segundo tiempo, mientras que otros pusieron paños fríos y se mostraron más optimistas para revertir el mal comienzo. Fue el caso de Alejandro Fantino, que vaticinó que la Albiceleste logrará superar la fase de grupos, aunque señaló que para avanzar más allá en la Copa del Mundo “habrá que mejorar mucho”.

“Después del partido me sentí muy mal, porque lo quiero mucho a Scaloni. Me entristecí. Pero cuando México y Polonia empataron, me tranquilicé un poco más. Está todo en manos de la Argentina”, contó el conductor en una charla con Radio Con Vos y al analizar lo sucedido dentro del campo de juego destacó la labor del elenco saudí: “No tenemos que ser soberbios como siempre lo somos, hoy los árabes nos ganaron bien. Jugaron mejor ellos, fueron más inteligentes”.

Al tratar de encontrar explicaciones a la imprevista derrota, Fantino apuntó al estado físico de los jugadores argentinos, además del planteo táctico del rival. “No lo vi muy rápido al equipo, siempre vi a los árabes llegar primero a la pelota. Creo que nuestros jugadores se cayeron anímicamente, que se presionaron un poco y que los árabes tuvieron un sistema táctico que anuló al argentino. No lo pudimos dar vuelta porque ellos estuvieron mejor que nosotros, física y tácticamente”.

No obstante, consideró que fueron clave las intervenciones del VAR para invalidar, en tres ocasiones, tantos de Lionel Messi y Lautaro Martínez. “Si a Argentina le daban uno de los tres goles que le anularon, tal vez ganaba 4 a 0″, especuló.

El periodista calificó el rendimiento de la selecciona argentina en el estreno con “5 puntos” y expresó su confianza en empezar a dar vuelta la página el sábado, en el partido ante México. “Creo que vamos a pasar a octavos. Pero hay que mejorar mucho para poder meterte entre los cuatro mejores”.

Por otra parte, hizo una fuerte defensa de Scaloni: “Se fue de acá de chico. Vive una vida de familia europea, clase media acomodada. No vive como rico, vive en una ciudad chica con sus hijas y su mujer, va y viene en tren a todos lados. Es un tipo de gustos simples, gente del campo. Es un pibe que trabaja de técnico, un humano dirigiendo que no se come el verso de que es un semidiós. Es simple y humilde, tiene personalidad y formó un equipo nuevo, trajo a la Selección a un montón de jugadores que no teníamos en cuenta. Hizo el cambio generacional sin que se sienta ni se resienta”.

