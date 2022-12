Aún no termina Qatar y Miguel Layún pronostica los errores del Tri de cara al Mundial de 2026

Mar 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico defender Miguel Layun (19) kicks the ball against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports

Tras la caída tempranera de México en Qatar 2022, la plana mayor del Tricolor ya busca quien quiera tomar las riendas del seleccionado mexicano, sin embargo, esta decisión ha sido cuestionable no solo por el tema del técnico, pues varios aseguran que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no tiene un proyecto estable de cara al Mundial de 2026.

Los futbolistas que pueden ser la base de la selección para el 2026 Se viene un cambio generacional importante en el Tricolor para el siguiente mundial, donde México será uno de los tres anfitriones VER NOTA

A estas críticas se han sumado ex seleccionados mexicanos, tal y como fue el caso de Miguel Layún quien en una entrevista con TUDN remarcó que se sería una “casualidad” si el combinado nacional logra trascender en la Copa del Mundo que se llevará en México, EEUU y Canadá.

“Yo creo que vamos tarde, me parecería algo realmente sorprendente, y me parecería más una casualidad que destaquemos mucho en diferencia de un Mundial a otro y más bien lo que hay que pensar es que ofrecer algo diferente a la gente porque también eso es otra cosa, nos estamos olvidando del espectador y reitero nosotros somos espectáculo para la gente, si la gente no existe nada”, evocó.

El defensa de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, durante una conferencia de prensa. EFE/Archivo

El lateral mexicano que militó en el Porto y Sevilla resaltó que “un plan de 4 o 3 años sea suficiente para llegar a la mejor forma posible a un Mundial, el cambio generacional no se hace de un Mundial para otro, es una mentira que la gente quiere creer, los jóvenes tienen que tener una preparación para llegar en su momento importante y que el cambio generacional realmente exista de la manera correcta”, dijo.

Tuca Ferretti podría dirigir a la Selección Mexicana El ex estratega de Tigres UANL habría tenido comunicación con la Federación Mexicana de Fútbol para asumir el cargo de entrenador del Tri VER NOTA

Para finalizar el aún lateral del Club América resaltó que el nivel de la Selección en muchas ocasiones que ve mermado por el nivel de la Liga MX.

“Quieres un torneo competitivo dividido en 2 semestres, clasifican 12 de 18, los calendarios van desfasados con el resto del mundo, con las mejores ligas del mundo vamos desfasados, la verdad es que podría mencionarte un sinfín de cosas que yo creo que se deberían de mejorar, es lo que yo analizo desde mi óptica de lo que he podido aprender en otros países, nos falta planeación”, remató.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico players look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY

El futuro de Layún con el América

El lateral derecho mexicano concluye su contrato el 31 de diciembre y hasta ahora no ha renovado con América, a pesar de que es a uno de los elementos que el club le ha ofrecido una extensión de contrato, pues Miguel no sabe aun si continuar con el club o salir en busca de minutos a otro sitio.

Qatar envió al gobierno de México información sobre amenazas y riesgos de cara al Mundial del 2026 A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México recibe datos y análisis de situaciones que pueden ocurrir en la próxima Copa del Mundo VER NOTA

Miguel Layún bien ha pensado en retirarse del fútbol, pues sabe que sus mejores tiempos y años ya los ha dejado atrás, por lo que no descarta darle fin a su carrera con las Águilas del América. El último semestre Miguel no fue uno de los que tuvo más minutos en el equipo, donde inclusive habilitaron a la joya americanista Emilio Lara para jugar en la lateral de la derecha a pesar de qué Miguel juega en esa posición.

Bajo este contexto, en más de una ocasión Fernando Tano Ortiz ha salido con la prensa a decir que todavía cuenta con el lateral de 34 años para el siguiente torneo Clausura 2023, pues todos los jugadores que tienen contrato vigente estarán dentro de la pretemporada.

Hace poco la La Liga MX detalló el calendario del Clausura 2023, mismo que arranca el viernes 6 de enero y su la Final está programada para disputarse el domingo 28 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: