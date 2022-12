“No progresás, estás irradiando incertidumbre”: la charla motivacional de Luka Modric al arquero Livakovic que lo ayudó a convertirse en la figura de Croacia

* La charla entre Luka Modric y Dominik Livakovic

Croacia se metió por tercera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo y esta vez fue luego de eliminar a uno de los firmes candidatos al título, Brasil, después de empatar 1-1 y vencerlo en la definición por penales en la que el arquero Dominik Livakovic ratificó que fue la figura de su equipo al contenerle el tiro a Rodrygo. El guardameta croata se lució en los 120 minutos de juego (se jugó adicional de media hora) con intervenciones clave que impidieron otro tanto de la Verdeamarela pues en el gol convertido por Neymar nada pudo hacer ante la definición del delantero del París Saint-Germain.

Aunque Livakovic debió superar algunos conflictos internos y eso fue revelado en una charla motivadora que tuvo con el capitán del equipo, Luca Modric. “No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas en el seleccionado”, le planteó el volante, estrella de su seleccionado y uno de los que fue finalista en Rusia 2018.

“¿Quizás es la presión que tienes? Quizá no es porque estás irradiando incertidumbre. Y eso contagia al equipo ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos cometen errores. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlo. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame una persona”, le preguntó Modric. El golero le respondió “no llegué aquí por miedo. Solo empeora las cosas”. Ahí el mediocampista del Real Madrid concluyó con un elogio para que su compañero recupere la confianza: “Mira, eres un gran arquero, ¿tú sabes eso, verdad?”

Qatar 2022 - Japón Vs Croacia - Definición Por Penales

El extracto del video pertenece a la serie Capitanes (Netflix), que se basó en un seguimiento a los líderes de cada equipo que se clasificó al Mundial Qatar 2022. El contexto de esa conversación entre el capitán y el arquero fue a fines de 2021, cuando Livakovic fue relegado al banco de suplentes por el entrenador Zlatko Dalić, quien se convenció por Ivo Grbić para los choques contra Malta (7-1) y Rusia (1-0).

Luego Livakovic volvió a ser titular su lugar en su seleccionado y le respondió con creces al director técnico ya que con sus actuaciones le permitió al conjunto de Los Balcanes poder meterse por segunda vez al hilo entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

El guardameta de 27 años descolló en la definición por penales ante Japón en la que desvió tres remates (Takumi Minamino, Kaoru Mitoma y Kaoru Mitoma), el segundo y el tercero con una sola mano. En la misma instancia ante Brasil, hizo lo propio con Rodrygo y luego Marquinhos estrelló su remate en el palo.

Qatar 2022 - Croacia Vs Brasil - Definición Por Penales

En el certamen que se disputa en Medio Oriente, Croacia fue de menor a mayor. Luego de un debut sin goles ante Marruecos, venció 4-1 a Canadá y luego tuvo otro empate en cero con Bélgica, que decretó la eliminación de Eden Hazard y compañía en la primera ronda. En las instancias de eliminación directa, igualó en uno con Japón y Brasil en los 120 minutos y en ambas ocasiones arrancó perdiendo.

Si bien su rendimiento no fue el mismo que el de hace cuatro años, Croacia se confirmó como un rival de temer por su carácter, mentalidad y la experiencia de sus referentes como el propio Modric e Ivan Perisic, quienes fueron protagonistas del subcampeonato conseguido en Rusia. De hecho el delantero convirtió el empate ante los nipones.

Este martes Croacia se medirá contra la Argentina por un lugar en la final. Ya se enfrentaron en dos ocasiones en los Mundiales. La primera vez fue en Francia 1998, que fue triunfo Albiceleste 1-0 con el gol de Mauricio Pineda. La segunda ocurrió en Rusia 2018 y los europeos vencieron 3-0 en la primera ronda.

