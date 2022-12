Gastón Edul contó detalles desconocidos del “andá pa’ allá, bobo” de Messi: “Estaba tan caliente que no me miró”

El periodista de TYC Sports contó detalles del incidente que se robó todas las portadas del mundo

“Andá pa’ allá, bobo”. La frase de Lionel Messi a Wout Weghorst aún retumba en la mente de miles de fanáticos de La Pulga. Su reacción ante las continuas provocaciones durante el partido que definió el pase a las semifinales del Mundial Qatar 2022 fue captada en vivo por Gastón Edul, periodista de TYC Sports.

Argentina venció por penales a Países Bajos (4-3 luego del empate 2-2) y se metió entre las cuatro mejores selecciones del planeta y con las pulsaciones más tranquilas, se conocieron más detalles de ese tenso momento que se vivió en la zona mixta del estadio Lusail.

“¿Qué me querías preguntar?”, le dijo Gastón Edul a su compañero de canal y relator Julián Bricco, quien aprovechó un momento de tranquilidad en Qatar para grabar un vivo de Instagram y contar el backstage de lo ocurrido con La Pulga. “Tranquilo, Leo”, fue la otra frase que se viralizó y el propio protagonista así lo explicó.

“Lo hablaba con unos amigos, después del partido en el vestuario ya se estaban puteando los jugadores argentinos y los de Países Bajos, todos. Te juro, parecía un Lanús-Banfield en La Fortaleza del Granate... un Newell’s-Central tranquilamente. Pero impactaba mucho más porque lo veías a Virgil van Dijk con Otamendi, por ejemplo, dos jugadores de elite y grandotes”.

Luego del prólogo, Gastón Edul contó cómo surgió el enojo de Messi, hasta su reacción con el “andá pa’ allá, bobo”, que tanto se viralizó: “En realidad, la provocación fue en la tanda de penales. Durante todo el partido estuvo picante, pero fue en la tanda de penales. Ahí los holandeses los bardeaban a los argentinos cuando querían agarrar la pelota. Entonces se quedó caliente Messi”.

Messi sacado "qué mirás bobo"

Y agregó: “Y después de que fue a buscar a Van Gaal porque según ellos había boqueado antes del partido, el 19 que fue el que más los bardeó, Weghorst, el que hace los dos goles, en el túnel se acerca a Messi y le pide la camiseta”.

Por supuesto, con las pulsaciones y enojos a mil, el capitán argentino no solo se la negó, sino que le propinó todo tipo de insultos. “Ahí es donde se empezó a calentar Messi. El holandés no entendía y Messi lo puteaba. Mucho más de lo que fue en la nota, ahí ya se había tranquilizado”.

Lo insólito del relato de Gastón Edul es que él notó que fue tal el malestar acumulado que tenía Lionel Messi nunca había se percatado que lo tenía a su lado. “Leo fue la primera nota que nunca me registró, estaba tan caliente que no me miró en ningún momento y no me escuchaba las preguntas”. Y lo ejemplificó: “Le pregunté por el pase imposible que le puso a Molina, me habló de Van Gaal. Le pregunté por el gol de Lautaro, me habló del árbitro. No pude entrevistarlo je”.

“En un momento cuando estábamos al aire y él seguía caliente, por eso le dije Leo tranquilo”, continuó el periodista de TYC Sports que cubre las novedades de la selección argentina. “Aparte había mucha gente de FIFA ahí y no sabés lo que puede pasar, más que nada porque es él también obvio. Es un recuerdo del fútbol que me va a quedar para siempre”, continuó.

Para terminar, Bricco le pregunta si tiene la remera con la icónica frase de Messi. “No, pero seguramente me haga hacer una. Hay tazas, mates, tatuajes... Hagamos las túnicas que diga eso jeje. Son esas frases con momentos que van a quedar, por lo que dijo”.

