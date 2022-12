Entre risas y ejercicios regenerativos, la selección argentina trabajó pensando en las semifinales con Croacia

La práctica de la selección argentina después de lograr el pasaje a las semifinales del Mundial de Qatar 2022

La selección argentina sufrió más de la cuenta, pero logró su cometido para sellar su boleto a las semifinales. El combinado nacional se impuso por penales ante Países Bajos y en la siguiente instancia se medirá ante Croacia (el subcampeón en Rusia 2018 eliminó a Brasil, uno de los principales candidatos al título).

Sin embargo, la Copa del Mundo no da demasiado tiempo para los festejos. Los dirigidos por Lionel Scaloni saltaron al campo de entrenamiento de la Universidad de Qatar con la mente puesta en lo que será el trascendental compromiso de este martes ante los balcánicos en el Estadio Lusail. Lejos de la tensión y trifulcas que se vieron al final del partido, los jugadores se mostraron felices y con una sonrisa frente a las cámaras.

Los jugadores que sumaron minutos ante Países Bajos realizaron trabajos regenerativos en bicicleta

Producto de las pocas horas de descanso, la práctica fue de baja intensidad y buscando recargar energías para la recta final. Lautaro Martínez, Huevo Acuña y Julián Álvarez fueron los primeros en salir a escena para subirse a unas bicicletas, en las que realizaron trabajos regenerativos.

Luego se sumaron la mayoría de los que tuvieron acción en el duelo contra Países Bajos: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes.

Papu Gómez y Ángel Di María trabajaron aparte

En otro sector del campo realizaron algunos movimientos con pelota y pre-competitivos Gonzalo Montiel y los jugadores de campo que no ingresaron (Juan Foyth, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Paulo Dybala y Ángel Correa). Papu Gómez (un esguince de tobillo) y Ángel Di María (sumó unos minutos contra los neerlandeses tras sufrir una contractura en el cuádriceps derecho), por su parte, trabajaron con el preparador físico buscando llegar al ciento por ciento de cara a las semifinales.

Vale destacar que Lionel Scaloni deberá hacer al menos un cambio obligado, ya que Marcos Acuña llegó al límite de tarjetas amarillas. Lo mismo sucedió con Gonzalo Montiel, que ingresó en el tiempo suplementario. De esta manera, es una fija que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico sean los laterales para enfrentar a Croacia.

La selección argentina trabajó con la mente puesta en Croacia (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Si bien aún restan algunos días de trabajo, el principal interrogante sería saber si mantendrá la línea de cinco defensores o si cambia el esquema para el ingreso de Ángel Di María. Si prospera esta última opción, el que saldría del equipo sería el marcador central Lisandro Martínez.

También estarán atentos a la evolución de Rodrigo De Paul, quien llegó con lo justo al juego contra Países Bajos producto de una contractura. “Pocos saben el esfuerzo que he hecho estos estos tres días. No molestó mucho que esa información se filtrara porque se manejó muy cauta. Algunos me daban afuera del Mundial y que estaba desgarrado”, explicó.

