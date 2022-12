Dibu Martínez explotó contra el banco de suplentes de Países Bajos tras el triunfo por penales de Argentina: el video del exabrupto dedicado a Van Gaal

Dibu Martínez insultando al banco de Países Bajos

“No pude ayudar a los muchachos atajando en el partido, pero los tenía que ayudar en los penales”. Una vez más, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en héroe con el buzo de la selección argentina. Contuvo dos remates desde los 12 pasos (ante Virgil van Dijk y Steven Berghuis), uno arrojándose hacia su izquierda; el otro, hacia su derecha.

Fue un encuentro cargado de tensión el clima y se complicó más en el epílogo de los 90 minutos cuando se produjo el descuento de los neerlandeses por medio de Wout Weghorst. Luego llegó una trifulca en la que Leandro Paredes terminó en el piso y los 30 minutos suplementarios fueron una batalla.

Aunque el ambiente se enrareció en la previa por las declaraciones del entrenador neerlandés Louis van Gaal que enfurecieron a Lionel Messi y a la selección argentina. Tras mantenerse la igualdad en dos el duelo se dirimió con los remates desde los doce pasos en los que otra vez Dibu Martínez, quien luego de terminada la definición que clasificó a la Albiceleste a las semifinales, no se guardó nada con sus reacciones en contra de los neerlandeses.

En el video se lo ve caminando al guardameta marplatense y con cara de bronca se dirige al banco de suplentes de Países Bajos y se nota que señala a alguien y le dice ‘para vos que boqueaste todo el partido. Boqueá ahora”. Luego mostró su furia en inglés y les gritó “me los cogí dos veces ¿Ok? Dos veces”. Más tarde remató en español: “Puto de mierda”.

¿A quién se dirigió Martínez? Al entrenador van Gaal y después del partido lo reveló en declaraciones a Bein Sports 3 y respondió que “van Gaal dijo que tienen una ventaja si llega a los penales, necesita mantener la boca cerrada”.

Más tarde volvió a referirse al tema y reveló cómo se motivo antes del duelo. “Hablaron muchas boludeces. Le estoy apuntando al técnico que dijo que eran candidatos si iban a penales. Que se querían sacar la bronca de 2014″, le dijo a TyC Sports.

“Una cosa que aprendí en el fútbol es que se habla en la cancha. Hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio mucha energía. Boqueó demasiado. Vos no podés boquear antes de los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije”, destacó.

“El técnico lo dijo (que tenían ventaja en los penales). Yo le saqué captura y me lo guardé en el celular. Eso se lo mostré a Martín, mi psicólogo y prendió la dinamita. Martín me hablaba de los penales, ‘cómo iban, que los cruzaban’, yo no pensé (en eso). Pensé en que les voy a callar la boca”, confesó.

Pero también develó cómo lo motivó a Lionel Messi ante algunos comentarios del arquero neerlandés, Andries Noppert: “Hablan muchas cosas de él, le ponen presiones, el arquero dijo que si le pateaba un penal se lo atajaba y se lo dije a Leo, ‘che, te están boqueando de más’. Y me dijo, ‘mañana clavo dos’. Y clavó los penales, la asistencia. Recontra cumplió. Él siempre nos cumple y yo trato de ayudarlo de la mejor manera”.

Sobre lo que viene en semifinales aseguró que “ahora que no pare. Vamos partido a partido. Croacia dejó afuera al que todos decían que era el favorito del Mundial”. Pero también reconoció los errores que cometieron y en qué deben mejorar: “Sabemos todo lo difícil que es. Aprendimos del primer partido en la derrota, aprendimos hoy, aprendimos con Australia por no liquidar el partido y casi nos clavan en el final. Hoy en la última nos convirtieron”.

Por último, al ser consultado por el idilio que tienen los hinchas argentinos con él afirmó que “es el amor que me dan y se los tengo que pagar”.

Dibu Martínez se convirtió en referente de la era de Lionel Scaloni desde su gran nivel en la Copa América jugada en Brasil el año pasado en la que se consagró Argentina. Fue muy recordada su actuación en la definición ante Colombia cuando contuvo tres penales e inmortalizó el “mirá que te como hermano”.

