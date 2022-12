Lautaro Martínez confesó en qué pensó antes de hacerse cargo del penal que decretó la clasificación de Argentina ante Países Bajos: “Me cambió la vida”

Qatar 2022 - Paises Bajos Vs Argentina - Definición Por Penales

El penal definitorio que convirtió Lautaro Martínez y que le valió la clasificación a la Argentina a las semifinales tras eliminar a Países Bajos, fue un aliciente para el delantero que aún no pudo convertir en los 90 minutos. Estuvo cerca en el suplementario ante los neerlandeses en un partido caliente este sábado en el Estadio de Lusail. Luego del dramático encuentro, el Toro habló sobre el encuentro y de sus sensaciones luego de una instancia en la que fue uno de los máximos protagonistas junto al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien contuvo dos tiros.

“Me tocó un penal decisivo, como el de la Copa América. En esa caminata hacia el punto de penal estaba muy tranquilo porque confío en mi trabajo, en lo hago. Trabajo para mejorar día a día, para mejorar a mis compañeros. Para darle alegría a mi familia”, aseguró el atacante de 25 años.

Además, confesó que en el momento del remate final “pensé en mi hija que llegó en pandemia y me cambió la vida. Por eso hoy disfruto del fútbol. No escucho yo, estoy con la cabeza gacha, trabajo, trabajo trabajo. A veces las cosas se dan, a veces no, pero trabajo e hice mucho mérito para estar acá”.

Respecto del árbitro sentenció que “pitó algunas cosas que fueron raras. Eso es algo que tengan que hablar los que deban hablar. hoy no merecíamos llegar a instancia de penales por lo que habíamos hechos en los 90 minutos. Se llegó a esa instancia, estuvimos tranquilos, tenemos un gran arquero y hoy otra vez lo demostró”.

En tanto que el tiro que definió la serie estuvo en sus botines y explicó cómo vivió ese momento: “Era un penal importante, pesado. Trabajo para en estos momentos estar preparado cuando el entrenador lo decide. Hoy me tocó el quinto (tiro) y pude definirlo”.

Sobre el choque que se vendrá en semifinales ante Croacia aseguró que “estamos para seguir por este camino, para seguir confiando, creciendo. Lo dijimos cuando ganamos la Copa América que era el inicio de algo importante”.

Luego de igualar 2-2 en los 120 minutos, el encuentro se dirimió por remates desde los doce pasos, instancia en la Argentina convirtió cuatro de sus tiros y solo falló en el turno de Enzo Fernández (desviado). Lautaro tuvo la responsabilidad de convertir el último tiro Albiceleste que selló el triunfo y la clasificación a las semifinales.

Este martes la Argentina se medirá en la primera semifinal con Croacia en la búsqueda de su sexta final en las Copas del Mundo. Sería la rúbrica de la era a cargo de Lionel Scaloni. Y uno de sus referentes es Lautaro Martínez, el segundo goleador del ciclo con 21 gritos, detrás de Lionel Messi, que suma 29. De momento el artillero del Inter de Milán no pudo responderle al entrenador con goles, pero lo hizo con un penal que valió un triunfo y la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros del certamen.

