Las frases de Louis van Gaal que enfurecieron a Messi y a la selección argentina

El Topollillo de Messi a Van Gaal (Getty Images)

Este viernes la selección argentina venció en los penales a Países Bajos y se clasificó a la semifinal del Mundial de Qatar en un partido muy caliente que tuvo a Lionel Messi como protagonista, no sólo por su gol y su influencia, sino por su enojo contra Louis van Gaal, entrenador del combinado europeo. Es que el Diez se había enojado por los comentarios del técnico en la previa del encuentro.

El estratega de 71 años había sido consultado sobre lo que planearía para frenar a La Pulga, una de las figuras del certamen, y dejó entrever cuál existía un “punto débil” que podría aprovechar: “(Messi) No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, sostuvo en diálogo con la televisión de su país, indicando que el capitán no ayudaba en la parte defensiva.

Esto enfureció a Messi que se transformó en un jugador decisivo y combativo durante los 120 minutos que duró el encuentro, antes de que vaya a la tanda de penales. Y, aunque parezca increíble, Van Gaal también había menospreciado al seleccionado albiceleste en esa instancia: “Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja”.

Messi sacado "qué mirás bobo"

Después del partido, Messi fue sincero y reconoció que su bronca contra Van Gaal fueron por sus declaraciones previas: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, sostuvo. Además, apuntó contra Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos: “El 19 nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron”.

La dedicatoria de Messi a Van Gaal en su gol

Lionel Messi emuló a Juan Román Riquelme (Getty Images)

El Topollillo de Messi para Van Gaal (Getty Images)

Un festejo que recorre el mundo (Getty Images)

Messi festeja el segundo gol de Argentina y Van Gaal de fondo

Luego del partido, Messi fue en búsqueda del entrenador neerlandés (Reuters)

