A solas con Youssef Chippo, ex figura de Marruecos: elogios a su selección, Brasil candidato y Argentina “Messidependiente” en el Mundial Qatar 2022

Qatar 2022 - Marruecos Vs España - Definición Por Penales

“Nadie pensaba que Marruecos podía llegar a los cuartos de final y sin embargo vamos a enfrentar a Portugal que es la gran candidata para ganar el cruce. Pero no den por muerta a mi selección porque puede seguir sorprendiendo”. Feliz y contento habla Youssef Chippo, ex figura marroquí que defendió los colores de su país en 79 oportunidades.

La selección de Marruecos hizo historia en la Copa del Mundo Qatar 2022 al avanzar por primera vez a los cuartos de final y se suma a los seleccionados poco habituales que se han clasificado al quinto partido. El elenco dirigido por Walid Regragui protagonizó una de las mayores sorpresas del primer mundial en Oriente al eliminar a España en instancias de octavos de final.

“Tácticamente jugamos muy bien en la mayoría de los encuentros. Física y mentalmente los jugadores están bien. Enfrentamos a grandes equipos y nunca bajamos la guardia. Le ganamos a Croacia, eliminamos a España, no tenemos un expulsado y contamos con una pica de suerte que se necesita para hacer una buena copa y llegar lejos. Igualmente, todavía queda mucho por recorrer”, remarca el ex centrodelantero que se encuentra en Qatar trabajando como comentarista de un canal de televisión.

El “Camello Mecánico” no se clasificaba a instancias decisivas desde México 86, donde llegó hasta los octavos de final, luego de acabar primero en el Grupo F sorpresivamente por arriba de Inglaterra, Polonia y Portugal. Casualidad o no, esa copa la terminó ganando la selección argentina de la mano de Diego Armando Maradona. Justamente, del astro argentino habló Chippo y lo comparó con Lionel Messi.

“Maradona es el mejor jugador de la historia del futbol, Messi no. Diego ganó sólo el Mundial 86 y lo pude disfrutar en la cancha. Entre Lionel y Diego, me quedo con Maradona, que fue un futbolista extraordinario”, resalta en un mano a mano con Infobae desde Doha.

El centrocampista tuvo una muy buena carrera que lo llevó a participar en diferentes ligas del mundo. Debutó en la de su país con el Kenitra Club. Luego pasó por el Porto de Portugal, jugó en la Premier League con el Coventry, fue contratado por el Al Hilal de Arabia Saudita y se destacó en varios equipos qataries. No obstante, fue la figura de su selección en Francia 98, participó en las eliminatorias para Corea/Japón 02 y representó a Marruecos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 82.

“Brasil es la gran candidata a ganar el título. Tiene a los mejores jugadores del planeta y es un seleccionado que está organizado para consagrarse campeón. En cambio, Argentina es un equipo Messidependiente”, sostiene el hombre de 49 años.

- ¿Cómo observa a Marruecos en la Copa del Mundo Qatar 2022?

- Muy bien e hizo historia en los mundiales. Jugamos contra España, un equipo que estaba más fuerte y era el gran candidato a ganar el choque de octavos de final. Jugamos bien y nuestro rival, también. Ellos dominaron todo el partido, pero Marruecos con amor propio y mucho sacrificio pudo equilibrar el juego. Llevamos la definición a los penales. Tenemos a uno de los mejores arquero de la copa Yassine Bono Bounou que detuvo tres penales. De esta manera, por primera vez en la historia avanzamos a los cuartos de final. La verdad que Marruecos es la revelación de Qatar y estamos ilusionados.

- ¿Qué espera de su selección a partir de ahora?

- Nadie pensaba que Marruecos iba a llegar a los cuartos de final, sin embargo vamos a enfrentar a Portugal que es la gran candidata a ganar el cruce. Pero no den por muerta a mi selección porque puede seguir sorprendiendo. Antes del Mundial, clasificamos a Qatar en la segunda ubicación en la Confederación Africana de Fútbol. Ahora nos encontramos en los cuartos de final. ¿Quién lo iba a pensar, no? Vamos a jugar contra Ronaldo y compañía, y veremos como sale el juego, cualquier cosa puede pasar y le tengo fe.

- ¿Está conforme con el rendimiento del seleccionado marroquí?

- Si, tácticamente jugamos muy bien en la mayoría de los partidos. Física y mentalmente los jugadores están bien. Enfrentamos a grandes equipos y nunca bajamos la guardia. Le ganamos a Croacia, eliminamos a España, no tenemos un expulsado y contamos con una pizca de suerte que se necesita para hacer una buena copa y llegar lejos. Igualmente, todavía queda mucho por recorrer.

- ¿Marruecos es la revelación de la copa?

- Si, nadie nos tenía mucha fe y pegamos el batacazo contra España. Por algo llegamos a los cuartos de final e hicimos historia en los mundiales. No cualquier equipo queda entre los ocho mejores del mundo. Tenemos muy buenos jugadores y aficionados que vinieron a alentar al seleccionado marroquí. En el último choque ante España hubo momentos que jugaron mejores que su rival y nunca se sintieron inferior.

- ¿Cuál es el candidato a ganar el Mundial?

- Marruecos no piensa en ganar el mundial, va paso a paso. Sabemos que la tenemos muy difícil con selecciones que se mantienen en un alto nivel como Brasil, Argentina y Francia. Pero sí sabemos que a estos equipos favoritos se les hará difícil superar a Marruecos. Lo único que queremos a partir de ahora es jugar con alegría y luego se verán los resultados. Teníamos un objetivo planteado de hacer un buena copa y lo estamos logrando. Mas allá de como salga frente a Portugal, mi país hizo historia y estamos satisfechos con eso.

- ¿Cuál es la que más le gustó hasta ahora?

- Brasil es la gran candidata a ganar el título. Tiene a los mejores jugadores del planeta y es un seleccionado que está organizado para consagrarse campeón. Viene preparándose hace mucho tiempo y creo que se le puede dar en Qatar 2022.

- ¿Cómo observa a la selección argentina?

- Argentina es un equipo Messidependiente y no la veo que jugué bien a nivel colectivo. Sí Lionel está bien, la selección de Lionel Scaloni gana. En cambio, Brasil tiene muchas estrellas en su plantel y no depende de un sólo jugador, ya que cuenta con mucha cualidad como equipo. Esa es la diferencia entre la Verdeamarela y la Albiceleste.

- ¿Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol?

- Maradona es el mejor jugador de la historia del futbol, Messi no. Diego ganó sólo el Mundial de México 86 y lo pude disfrutar en la cancha. Entre Lionel y Diego, me quedo con Maradona, que fue un futbolista extraordinario. Que en paz descanse.

- ¿Qué recuerda de su participación con la selección marroquí?

- Recuerdo lamentablemente el gol en contra que hice contra Noruega. Jugamos bien, pero no clasificamos a los octavos. Terminamos 2 a 2. No hicimos una mala copa, pero el empate final no nos alcanzó. Comparado con el torneo actual, el seleccionado de Marruecos tiene cualidad de juego colectivo, plenitud, calidad de futbolistas en un muy buen nivel. Tiene un entrenador marroquí que sabe cómo entrarles a sus jugadores y son las diferencias que existen con el seleccionado que yo integré hace 24 años.

- ¿Cuál es su mejor recuerdo como futbolista?

- Muchos recuerdos. Los más importantes son con nuestra selección cuando clasificamos al Mundial Francia 1998. Especialmente, la cálida bienvenida del difunto Rey Hassan II que nos dio cuando regresamos a Marruecos, más allá de quedar eliminados en la fase de grupos. De hecho, fuimos premiados por el propio Rey por aquella actuación.

- ¿Qué significa para un futbolista profesional participar de un Mundial?

- Es lo máximo que te puede pasar. Estos jugadores pasaron a la historia. Clasificaron por primera vez a los cuartos de final y saben que sus nombres quedarán marcados de por vida. Mas allá del resultado final, lo que hicieron hasta acá se llama historia y muy contentos y satisfechos deberían estar los futbolistas del plantel actual.

- ¿Le gustaría ser entrenador?

- No, para nada, no estoy interesado en entrenar. De hecho, no soporto sus desventajas, incluido el estrés que genera. Pero sí me interesaría ser director deportivo. Más allá de eso, hoy me volqué al campo del análisis deportivo que despierta mi interés. Por ese motivo, me encuentro en Doha como comentarista en un canal de televisión.

