“Se quedó con ganas de revancha”, aseguró Julio González sobre el futuro de Dani Alves con los Pumas

Julio González con ganas de revancha de cara al Clausura 2023 (Foto: Instagram/@julioglzvela)

El cuadro de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejó una oscura imagen durante el transcurrir del Apertura 2022, a tal punto de que el puesto de Andres Lillini pasó a manos de Rafael Puente del Río quien ya se prepara para el inicio del siguiente torneo.

Desde la llegada de astro brasileño, Dani Alves a la Cantera, éste y otros temas acapararon la campaña de los aurizaules, sin embargo, su continuidad tras su mal inicio con Pumas -en lo colectivo- ha puesto en entredicho su proceso con los universitarios.

Bajo este contexto, solo alguien quien pertenece a la entidad universitaria podría contestar esta y otras cuestiones, es por ello que en entrevista exclusiva con Infobae México durante un evento en la Alcaldía Iztapalapa organizado por UEFA Foundation, Fundación Futbolmas y Sabritas Replay, el guardameta de los Pumas, Julio González tuvo la oportunidad de ahondar en el proyecto de Pumas de cara al Clausura 2023, así como de la continuidad de Alves con los de la UNAM.

Como primera cuestión, el guardameta mexicano aseguró que tiene ganas de una “segunda oportunidad” en miras del siguiente torneo: “Revancha, creo que no tuvimos los resultados que estabas esperando, pero es momento de demostrar el equipo que somos y esperamos estar peleando a finales de mayo”, dijo.

La continuidad de Dani Alves en Pumas

Sobre el tema del lateral mundialista, González Vela Alvizu destacó que Alves representa muchísimo para los aurizaules tras ser el jugador más laureado en la historia del balompié.

“Dani, su curriculum dice muchísimo, el jugador más ganador de la historia, pero así como es el más ganador es el más sencillo y es una persona muy profesional, nos ayuda mucho”, evocó

Más adelante, le deseo mucha suerte a la Selección de Brasil en Qatar 2022, además reconoció con esperanza que el camino de Alves en Pumas “no ha acabado”: “Estoy seguro de que regresará a Pumas, porque él también se quedó con sed de revancha y estoy seguro de que seremos mucho mejores el siguiente torneo”, remató para Infobae México.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Monterrey - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - July 31, 2022 Pumas UNAM's Dani Alves REUTERS/Henry Romero

La escuadra de la UNAM concluyó su participación en el Apertura 2022 en el lugar 16 de 18 tan solo detrás de Atlas y Querétaro, únicamente con 14 puntos dejándolo a cuatro puestos de la zona de repechaje y a 12 lugares de la liguilla automática.

El proyecto de Rafael Puente Jr. en la portería con Pumas

El hijo del famoso cancerbero, Rafael Puente Suárez prepara una revolución en el arco aurizaul, pues tras la poca competencia y “cuestionable” nivel de Julio González durante el Apertura 2022 ya es casi un hecho la llegada a Cantera del experimentado, Sebastián Sosa.

Esta situación ha ocasionado cierta molestia en González quien en una entrevista para Récord reconoció que “no me gusta” la llegada de ex Monarcas e Independiente a los Pumas.

El guardameta universitario no teme a la competencia de cara al Clausura 2023 Foto: Instagram/@julioglzvela)

“Las críticas siempre van a estar y cuando los resultados no se dan las críticas malas llueven, pero es parte de, no voy a mentir, me duele que me critiquen, no me gusta, pero muchas tienen fundamento porque me hicieron muchos goles, es el sentir de la afición y yo no lo voy a cambiar más que con actuaciones”, comentó con Récord.

Más adelante, el también ex Santos Laguna comentó que a pesar de su disgusto es natural que los directivos busquen competencia interna en la plantilla por lo que no le huye a la disputa por el arco de Pumas: “Claro que no me gusta que digan que quieren traer un portero, pero si lo traen tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado”, remarcó para Récord.

