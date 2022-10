Juan Ignacio Dinenno rompió el silencio por la mala temporada de Pumas en el Apertura 2022

Pumas no exhibió su mejor versión en este Apertura 2022, la escuadra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó su participación en el presente torneo en el lugar 16 de 18 tan solo detrás de Atlas y Querétaro, únicamente con 14 puntos dejándolo a cuatro puestos de la zona de repechaje y a 12 lugares de la liguilla automática.

Este hecho hizo que la plana mayor de la UNAM tomara la decisión de separar de su cargo al estratega de origen argentino, Andrés Lillini. De cara al próximo torneo, el cuadro de la capital espera sumar a un nuevo cuerpo técnico, así como de hacer una limpia extensa al interior del cuadro auriazul.

Entre los señalados de la plantilla, se encontró el atacante felino Juan Ignacio Dinenno, quien durante el AP 2022 no vivió su mejor momento frente al arco, pues solo sumó 6 goles a lo largo de 17 jornadas de competencia. Es por ello, que a más de un mes de la eliminación de los Pumas, el delantero hizo frente a la afición por los malos resultados de esta campaña.

Fue por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde el atacante de origen argentino mandó unas palabras a la afición, en donde afirma que no estuvieron a la altura de las expectativas: “Las palabras a veces no logran decir lo que sentimos, fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco”, comenzó.

“No estuvimos a la altura, lo único que queda es hablar con acciones, va a ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajaremos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, reconoció.

Los Pumas de la UNAM disputaron su último encuentro del torneo regular ante Juárez para únicamente completar su participación en el semestre, ahora como parte de la Jornada 17 del Apertura 2022. Su próxima participación en el Fútbol Mexicano será cuando inicie el Clausura 2023.

(Foto: Twitter/alpizar23)

El futuro de la UNAM en las manos de Ricardo “El Tuca” Ferretti

La UNAM buscaría regresar a sus raíces para el próximo Clausura 2023, es por ello que Ricardo “El Tuca” Ferretti estaría cerca de volver a Ciudad Universitaria para retomar lo que dejó inconcluso Lillini.

Una vez que se anunció el cese del argentino, entre la afición surgió la petición y el rumor de que el Tuca Ferretti sería el técnico que llegará al club para el próximo torneo. Y es que no sería la primera vez que la afición exige al Tuca.

Y es que la cercanía de Ferretti con la directiva tomaría fuerza para ser la primera opción. De acuerdo con ESPN la trayectoria del entrenador de 68 años es del agrado de Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas, así que se colocó como el primer candidato para suplir a Lillini.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - July 27, 2022 Pumas UNAM players lineup before the match REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con reportes de ESPN confirmaron que el perfil del brasileño naturalizado mexicano sí es una realidad que podría confirmarse en los próximos días siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Los próximos días serán cruciales para que se defina el futuro de Pumas de cara al próximo torneo, pues con la larga pausa que generará la Copa Mundial de Qatar 2022, la Liga MX se reanudaría hasta enero de 2023.

A pesar de que Ferretti sería la primera opción, otra de las opciones que se han barajeado en las últimas horas también es hacer una mancuerna entre el también ex estratega auriazul, Guillermo Vázquez y el Tuca.

