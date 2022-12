El reclamo de Diego Godín al árbitro iraní que pidió disculpas por su actuación en Uruguay-Portugal: “Que admitan errores que te dejan afuera de la Copa del Mundo es grave”

Alireza Faghani quedó rodeado de polémicas después de pedir disculpas por su mala actuación en la Copa del Mundo (Foto: Reuters)

Uno de los momentos más emocionantes del Mundial Qatar 2022 fue la definición del Grupo H, que finalizó con Uruguay eliminado luego de ganarle a Ghana por 2-0, pero no fue suficiente por la victoria de Corea del Sur sobre Portugal de manera agónica. La Celeste empujó en los últimos minutos para anotar el tanto que lo metiera en los octavos de final, pero la falta de efectividad y algunos fallos polémicos a lo largo de la primera fase terminaron dejando en el camino a los dirigidos por Diego Alonso.

Luego de que la FIFA abriera un expediente en contra de la Asociación Uruguaya de Fútbol y cuatro fútbolistas, el árbitro Alireza Faghani reconoció en su cuenta de Instagram que no tuvo una buena actuación en el partido entre la nación sudamericana y Portugal. “Fue el último día de mi presencia en el Mundial de Qatar. Antes de cada palabra, me disculpo por no ser capaz de hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez. Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible para centrarme en mi labor, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían”, redactó el juez asiático.

El pedido de disculpas llegó a oídos de Diego Godín, uno de los imputados por la casa máxima del fútbol, y mostró toda su indignación una vez que arribó en Montevideo. “Que los encargados del arbitraje admitan errores que te dejan afuera de la Copa del Mundo es grave, son cosas importantes y te duelen. A medida que pasa el tiempo más te duele porque quedamos afuera por un gol. No fue por merecimiento o por un punto. Fue por un gol que se podía haber evitado con ese penal contra Portugal o en cualquiera de los dos penales claros contra Ghana”, criticó el defensor central. Además, agregó: “Más los analizo y más me duele”.

Diego Godín y tres jugadores más aparecieron en el expediente que abrió la FIFA (Foto: Reuters)

Por otro lado, se detuvo a dar su postura sobre la sanción a la cual se enfrenta por parte de la FIFA. “Me llamó la atención cuando apareció mi nombre ahí, pero es producto de las protestas. A veces uno en ese momento tiene frustración y el enojo de haber visto que eran situaciones claras y que nos estábamos sintiendo perjudicados. Y hoy que las veo no me arrepiento: hubiese protestado más aún porque después de que las vi en televisión y por cómo se dieron”, añadió al respecto.

Para cerrar mostró empatía con José María Giménez, Fernando Muslera y Edinson Cavani. “Obviamente ya está y ahora veremos qué deciden y si hay sanción. Siempre te preocupa ser sancionado pero en ese momento lo sentimos y lo hicimos. Ojalá que a los más jóvenes no les den tantos partidos y que sea lo más leve posible”, concluyó el Faraón.

