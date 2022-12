La tensa discusión entre Morena Beltrán y Oscar Ruggeri por la ideología de Menotti y Bilardo: “¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas”

La joven periodista tuvo un cruce con el campeón del mundo al hablar de la filosofía futbolística de Menotti y Bilardo.

La eterna discusión futbolera que divide a los argentinos sobre los estilos de juego en los equipos de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo se trasladó a los estudios de ESPN en Qatar, donde la joven periodista Morena Beltrán y el campeón del mundo en México 1986 Oscar Ruggeri tuvieron un cruce televisivo sobre la filosofía de ambos exitosos entrenadores.

El tenso cara a cara de Ruggeri con hinchas brasileños en el subte en Qatar: burlas y la canción más dolorosa para los “torcedores” El Cabezón sufrió un momento de profunda incomodidad que retrató con su celular y decidió compartirlo en sus redes sociales VER NOTA

“¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”, preguntó Morena dando a entender que la discusión no tenía lógica. Enseguida arremetió Ruggeri dando un puñetazo a la mesa: “Totalmente, a morir con Bilardo”. “Por suerte nací en el 99 y no me identifico con ninguno”, lanzó la periodista de 23 años. En ese momento, el rostro del Cabezón se transformó y comenzó una discusión más acalorada sobre el tema.

“Te voy a decir algo, More. ¿Viste cuando vos comprás la camiseta? (por la de la selección argentina). Vos no habías nacido, pero tiene dos estrellitas (por los títulos de los Mundiales de 1978 y 1986). Sino, no tendría ninguna... Toda la vida nos tuvimos que bancar esta división”, la siguió el ex defensor acerca del debate sobre qué estilo se identificaba más con la Argentina, el de Menotti o el de Bilardo.

Las palabras de Oscar Ruggeri que hicieron lagrimear a la familia de Julián Álvarez, tras su gol ante Polonia El ex defensor central tuvo un encuentro con el círculo íntimo del goleador del Manchester City. Las imágenes VER NOTA

Ruggeri debutó en la Selección en 1983 de la mano de Bilardo y luego fue campeón en México. “Nosotros estamos con la postura de siempre que hay que ganar”. Beltrán dio su punto de vista, alejada al del nacido en Corral de Bustos, y reafirmó que no se inmolaba por ninguna de las ideologías. Hasta Diego Chavo Fucks le recordó los logros históricos de los emblemáticos directores técnicos. “Yo voy al discurso, no al legado que dejaron o al fútbol que desplegaron sus equipos. Es obvio que estoy agradecida”, señaló la periodista.

“Es una locura lo que le decían a Bilardo, que estaba analizando a los rivales de punta a punta y les servía a ustedes todas las herramientas con videos... Me parece un descalabro que minimicen la figura de Bilardo como lo hace un montón de gente. Para los dos lados. Respeto y admiración total por un tipo que se desvivía por el fútbol”, analizó Morena.

El desopilante intento de Oscar Ruggeri al cantar el tema preferido por los hinchas argentinos en el Mundial Qatar 2022: “Es bravo, che” El Cabezón vio un video de los integrantes de la Selección y Sebastián Vignolo lo incitó a que se sume a entonar las estrofas de la canción que creó La Mosca VER NOTA

Luego apareció en escena Federico Bulos, quien a sus 50 años le dejó un mensaje a Beltrán: “Yo viví esa grieta histórica entre Menotti y Bilardo. No es literal que nadie se acuerda del segundo. Si hacemos el ejercicio periodístico vemos que Argentina en Brasil 2014 fue segundo, River fue campeón de la Libertadores y Boca fue segundo... no es literal, es conceptual. Los jugadores saben que no es lo mismo salir segundos que primeros. Cuando vas a competir, el segundo no existe. Esto es así”.

Pasan los años, pero la discusión entre menottistas y bilardistas es habitual entre argentinos y continuará en cada mesa de café, asados o en la previa de algún partido de fútbol. Y se potenciará aún más cada vez que hay un Mundial y la Selección se juegue el pase a instancias decisivas.

Seguir leyendo: