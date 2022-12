El doble de Cristiano Ronaldo que triunfa en las redes durante el Mundial Qatar 2022: “Atraigo muchas mujeres”

Abdullah, el doble de Cristiano Ronaldo causa furor en las redes

Cristiano Ronaldo atraviesa un momento complicado en su carrera como futbolista profesional. El astro luso fue despedido del Manchester United tras su polémica entrevista con Piers Morgan para Talk TV y su presente en la selección portuguesa esta rodeado de polémicas mientras su país continúa avanzando en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, hay “otro” CR7 que no para de crecer, sobre todo durante el evento deportivo más importante del mundo. Bewar Abdullah se mostró muy feliz por lo que está viviendo en medio de la cita mundialista y se enorgullece cada vez más de su parecido con el goleador histórico de Portugal.

“Muchas personas se me acercan y me piden fotografías y videos”, afirmó en declaraciones recogidas por el periódico británico The Sun. Es que el joven de 28 años continúa aumentando su número de seguidores en las redes sociales, así como también propuestas de mujeres que quieren conocerlo.

“Atraigo muchas mujeres”, aseguró Abdullah, quien emigró de Kurdistan por problemas familiares y amorosos para recalar en Birmingham (Inglaterra) en 2019.

Mientras que la ex estrella del Real Madrid se quedó recientemente sin trabajo a nivel clubes tras ser despedido del Manchester United, a su doble no paran de lloverle ofertas laborales: “Los fanáticos incluso me contratan para las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y los saludo, los hace muy felices”.

“Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque nos parecemos mucho”, reconoció orgulloso el asiático que cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en TikTok y 52 mil en Instagram.

Consultado por si alguna vez fue al estadio a ver a su doble, Abdullah explicó que, “cuando tengo la oportunidad de ver un partido, el ambiente es muy bueno”. Sin embargo, todavía no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente: “Es mi sueño conocer al verdadero Ronaldo algún día”

“Es el hermano de Ronaldo”, “¡Guau! ¡Pensé que eras Ronaldo por un segundo!” y “¡Dios mío, se parece mucho a él”, son alguno de los comentarios que recibe diariamente en sus redes sociales cada vez que publica una foto.

“Mi vida cambió. Me encanta aquí, hay mucha gente y siento que pertenezco al centro de atención”, sentenció el joven de 28 años, quien deberá trabajar para cumplir su sueño de conocer a su ídolo cuando finalice el Mundial de Qatar.

