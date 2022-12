El filoso dardo del entrenador del Manchester United contra Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag asumió en el Manchester United para esta temporada

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita porque el delantero de la selección de Portugal rescindió su contrato de común acuerdo con el Manchester United después de las profundas críticas que realizó contra la dirigencia y el entrenador Erik ten Hag. Ya sin club, recibió una suculenta propuesta de Arabia Saudita, pero su nombre aún resuena en Inglaterra.

El técnico neerlandés se refirió por primera vez a la salida del emblema de la institución en medio de la gira que afronta por España con los futbolistas que no fueron al Mundial Qatar 2022, entre ellos Alejandro Garnacho. En charla con los medios oficiales de los Diablos Rojos, fue tajante en sus declaraciones: “Se marchó, es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante, miramos al futuro”.

En esta sintonía, realizó un filoso comentario sobre la influencia que despertaba Cristiano dentro del vestuario del equipo que está en la quinta colocación de la Premier League: “Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos”.

Cabe recordar que el delantero de 37 años había realizado polémicas declaraciones contra el hombre que asumió en el cargo para esta temporada. Allí, expresó que ten Hag junto a la directiva lo estaban forzando a irse del club. “Me siento traicionado. Siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, remató.

Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, volvió a apuntar contra el técnico: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”. Por otro lado, también criticó el estado del club desde su partida en 2009 hasta su vuelta en 2021: “El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”.

Todas estas razones provocaron un comunicado del Manchester United que abría la puerta a una sanción, tanto disciplinaria como económica: “El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”. Luego de varios cortocircuitos durante la temporada, la relación de ten Hag con el Bicho estaba rota y se optó por la salida del jugador.

Tras esta decisión, el entrenador encaró el tramo final del año hasta el reinicio de la competencia con dos amistosos ante Cádiz y el Real Betis. Sin embargo, ya arrancó con el pie izquierdo porque perdió 4-2 contra el primero. Alejandro Garnacho fue titular y jugó los primeros 45 minutos.

En la previa a esa derrota, ten Hag le mandó un mensaje a todos sus dirigidos que están afectados a la cita mundialista: “Avisamos a los jugadores que una vez fuera del Mundial deberán regresar al club y a la liga, que arrancará inmediatamente después”. La final del Mundial será el 18 de diciembre y la entidad inglesa enfrentará el 21 del mismo mes al Burnley por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Manchester United perdió 4-2 frente al Cádiz en el primer amistoso de pretemporada

Además, se refirió a la frustración que puede llegar a generar en sus dirigidos cualquier resultado dentro de este torneo y cómo lo deberán afrontar: “Hay que estar preparados, pero creo que nuestros jugadores están acostumbrados a esto. Son ganadores y ahora están luchando por la Copa del Mundo. Ojalá alguno la gane, pero en el momento en el que queden eliminados tendrán que manejar la situación. Tienen que estar listos para el siguiente reto”.

Por último, declaró que estuvo siguiendo los partidos de su selección sumado a los encuentros donde están involucrados sus futbolistas: “Tengo una conexión con muchos miembros del equipo neerlandés, especialmente con los jugadores y el cuerpo técnico. Estuve siguiendo a mi país, pero también a equipos como Argentina, Brasil y Portugal, porque allí es donde están nuestros jugadores”.

