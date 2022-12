Quién es el rival que se perfila para enfrentar a Canelo Álvarez en 2023

Canelo Álvarez ya sabría quién será su próximo rival para el año 2023 (Joe Camporeale/REUTERS)

Apenas anunció Saúl Canelo Álvarez su retiro momentáneo del boxeo para atender una dolencia en su mano, aficionados y expertos comenzaron a especular en torno al rival que enfrentará en el año 2023. En principio, los reflectores señalaron a la posible revancha contra Dmitry Bivol, pero las declaraciones del pugilista, así como de su promotor y entrenador han apuntado a otra dirección en las 168 libras.

Quién es John Ryder, uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez para 2023 El campeón indiscutido tendrá un amplio espectro de elección para su siguiente pelea debido a que es propietario de todos los cinturones en peso supermediano VER NOTA

De acuerdo con declaraciones emitidas por Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing, y rescatadas por el medio Izquierdazo, existen amplias posibilidades de que Canelo Álvarez encare al atleta británico John Ryder. Aunque las declaraciones apuntaron hacia una certeza, no dio a conocer si la pelea será organizada para el fin de semana del 5 de mayo o con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

“Afortunadamente surgió la oportunidad para John Ryder, porque ha tenido un gran año. Si Canelo Álvarez busca esa pelea interina de la Organización Mundial de Boxeo, me encantaría traerlo a pelear al Reino Unido. Sería algo histórico para el boxeo británico (…) Creo que a Canelo también le encantaría. Me parece que John Ryder merece esa oportunidad después del gran año que ha tenido”, señaló el promotor de Álvarez.

Esperemos que pronto 👊🏻🔥😃 https://t.co/dzWTyHybu1 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 4, 2022

Cabe mencionar que Hearn es promotor de ambos peleadores a través de su empresa Matchroom Boxing. Dicho rasgo sería favorable para sus aspiraciones, pues solamente bastaría con un breve acuerdo monetario entre las dos esquinas y una charla rápida en torno a los pormenores de la reyerta para concretarla. En ese sentido, es posible que el compromiso se realice en el Estadio Emirates o el Wembley.

El gesto de caridad del Canelo Álvarez después de la polémica con Messi El campeón mexicano volvió a mostrar su sensibilidad a infantes que enfrentan problemas médicos, así que extendió su ayuda a la familia VER NOTA

Otra de las señales que han apuntado a Ryder como su posible rival en el próximo periodo es un tuit del propio Álvarez. Por medio de su perfil verificado en dicha red social, el boxeador dio un guiño a una posible pelea en Inglaterra cuando respondió que “esperemos que pronto” a una anécdota contada por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Tomé un taxi en Londres. El conductor, al llegar al destino, se me quedó viendo seriamente y me preguntó y me dijo: ‘solamente quiero saber algo ¿es posible que algún día Canelo venga a pelear a Inglaterra?”, señaló en el perfil verificado de Twitter conocido como @wbcmoro.

John Ryder puede ser el próximo rival de Canelo Álvarez para el año 2023 (Reuters/Andrew Couldridge)

Otra de las señales que apuntaron a Ryder como el posible rival de Canelo para el próximo año fue declarada por Eddy Reynoso. Durante una entrevista con el canal de YouTube ID Boxing, confirmó las charlas con Hearn para volver realidad el deseo de la afición británica y del mismo campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Mike Tyson amenazó al Canelo Álvarez si llega a “discutir” con Messi nuevamente El ex boxeador estadounidense salió en defensa del delantero albiceleste por las críticas que lanzó Saúl Álvarez VER NOTA

“Sí (Eddie Hearn y yo), hemos estado platicando de eso y creo que es una pelea interesante. Ya sea que se haga en México, Inglaterra o Estados Unidos. Es una buena pelea, Reyder viene enrachado de hacer buenas peleas y estamos listos para el que sea (…) es una pelea interesante porque Ryder es un peleador que ha venido empujando fuerte, ha ganado sus peleas. Se ha visto bien. Es agresivo y es una buena pelea”, consideró.

¿Quién es John Ryder?

Nacido en la capital de Inglaterra, Ryder ha dedicado 12 de sus 34 años de edad a la práctica del boxeo. Cuenta con un récord de 32 victorias, con 18 nocauts y cinco derrotas, pero nunca ha obtenido un campeonato mundial. En noviembre de 2022 derrotó a Zach Parker y se convirtió en el retador obligatorio de la OMB por el campeonato del mundo. En ese sentido, la pelea contra el mexicano tendrá un cinturón de por medio.

SEGUIR LEYENDO: