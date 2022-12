Los 7 récords que le quedan por batir a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi celebra su gol a Australia en los octavos de final, el primero suyo en una fase eliminatoria en la Copa del Mundo. Puede seguir haciendo historia en Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

“Nunca me puse como objetivo ser el mejor jugador del mundo. Para mí soy solamente un jugador. Solo quiero que cuando me retire me recuerden como una buena persona”. Lionel Andrés Messi fue quien firmó esta declaración, pero lo cierto es que será rememorado por la eternidad por mucho más. El astro del fútbol argentino vive -según él mismo confió- su última Copa del Mundo, ya quebró varias marcas y tiene otros récords por batir.

Ya quebró tres y una de ellas lo convirtió en el argentino con más Copas del Mundo (cinco), una más que Diego Armando Maradona y Javier Mascherano.





LOS RÉCORDS QUE BUSCARÁ BATIR MESSI EN EL MUNDIAL

1. Ser el jugador con más partidos en Copas Mundiales

El alemán Lothar Matthäus es quien tiene el récord de partidos jugados en Mundiales: suma 25 (AP Foto/Paul White)

Messi, además de transformarse en el argentino con más presentaciones en un Mundial, puede llegar a ser el jugador con más partidos en la máxima cita internacional. Para eso, Argentina deberá superar a Países Bajos y clasificarse a las semifinales. El récord por ahora es del alemán Lothar Matthäus con 25 duelos disputados, mientras que el rosarino tiene 23. Con el de este viernes quedará a uno y si la Argentina se mete entre los cuatro mejores del certamen podría superar al germano ya que quedará con 26.

2. El futbolista internacional con mayor cantidad de minutos disputados

El italiano Paolo Maldini es el jugador que registró más minutos en Mundiales

Al italiano Paolo Maldini le bastaron cuatro citas mundialistas para convertirse en el futbolista con más minutos en cancha de la historia de la competición. Jugó siete partidos en Italia 90, siete en Estados Unidos 94, cinco en Francia 98 y cuatro en Corea-Japón 2002. En esos 23 compromisos, cosechó 2.217 minutos.

Lionel Messi, que participó en porciones de tres cotejos en Alemania 2006, disputó los cinco encuentros completos de Argentina en Sudáfrica 2010, participó de los siete en Brasil 2014 (incluidos tres tiempos suplementarios), completó los cuatro de Rusia 2018, y misma cantidad en Qatar 2022, lleva acumulados 1.984 minutos. Para sobrepasar la línea del italiano Maldini (sin la necesidad de recurrir a tiempos extras), Messi debe jugar todos los minutos con una Argentina que llegue a las semifinales y luego dispute la final o el partido por el tercer y cuarto puesto. Si el rosarino completa los 90′ en los siete encuentros, llegará a 2.254 minutos.





3. Ser el jugador con mayor cantidad de partidos como capitán argentino (hoy empata con Maradona)

Diego es, hasta ahora, el argentino que más veces capitaneó a la Selección en citas mundialistas (Shutterstock)

Tras la capitanía de Daniel Alberto Passarella en el Mundial de España 82, Carlos Salvador Bilardo le dio la cinta a Maradona para México 86. Diego lució el brazalete en las siete presentaciones del conjunto argentino, al igual que en los siete de Italia 90. Alfio Basile le renovó la capitanía de cara a Estados Unidos 94 y el Diez la lució ante Grecia y Nigeria. Luego de ser expulsado de la Copa por doping, Oscar Ruggeri se la colocó contra Bulgaria y Rumania. En total, Diego Armando Maradona registró 16 partidos como capitán de Argentina en Mundiales.

Messi era apenas un juvenil en Alemania 2006, pero el propio Maradona (DT del seleccionado) lo nombró subcapitán en Sudáfrica 2010. Como el capitán Javier Mascherano descansó en el tercer partido por la fase de grupos ante Grecia, fue Leo el que llevó la cinta en la victoria 2-0. Ya durante el ciclo de Alejandro Sabella, el cuerpo técnico le dio la responsabilidad al rosarino, que se cubrió el bíceps con la banda de la “C” en las siete presentaciones durante Brasil 2014. Y lo mismo ocurrió bajo la conducción de Jorge Sampaoli en los cuatro cotejos de Rusia 2018. Se suman los cuatro encuentros en Qatar 2022 y La Pulga alcanzó al Diez con 16 ocasiones en las que capitaneó a Argentina en partidos mundialistas. Este viernes lo superará.





4. Ser el argentino con más goles en Mundiales

El Batigol se mantiene como máximo artillero histórico de Argentina en Copas del Mundo: convirtió 10 tantos en tres Mundiales (Reuters)

Messi convirtió un tanto en Alemania 2006 (a Serbia y Montenegro), no pudo festejar en Sudáfrica 2010, se despachó con cuatro en Brasil 2014 (uno a Bosnia y Herzegovina, uno a Irán y dos a Nigeria) y otro en Rusia 2018 (también a los nigerianos). En el presente torneo lleva 3 tantos (uno a Arabia Saudita, Polonia y Australia). Con 9 gritos, está a uno de igualar a Gabriel Omar Batistuta, máximo artillero histórico de Argentina en Mundiales. El Batigol ostenta una marca de 10 por sus conquistas en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Diego Maradona y Guillermo Stábile anotaron en 8 oportunidades, mientras que Mario Alberto Kempes cosechó 6.





5. Ser el máximo artillero histórico en el certamen

Klose, con 16 gritos, es el máximo goleador de las Copas Mundiales (AFP)

Si es un desafío igualar o superar la marca histórica de Batistuta, a Messi le será aún más complicado llegar a la línea del alemán Miroslav Klose, quien con 16 tantos es el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Aunque con el capitán argentino todo es posible, necesitaría mover las redes en otras siete oportunidades en Qatar 2022 para quedar a la par del germano.





6. Ser el jugador argentino con más asistencias en Mundiales

Messi está a una asistencia de alcanzar a Maradona en esa faceta

Messi compone un trinomio de futbolistas argentinos que alcanzaron mayor cantidad de asistencias en partidos por Copas del Mundo. El que más ostenta es Diego Armando Maradona, que alcanzó un total de 8 en las cuatro que protagonizó. Con 7 está Lionel (sumó una ante México con el pase previo al golazo de Enzo Fernández) y Juan Sebastián Verón, quedó con 6, que presenció tres citas mundialistas (Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010).





7. El futbolista internacional con mayor cantidad de partidos ganados en Mundiales

Klose ganó 17 partidos con Alemania en Mundiales (REUTERS/Eddie Keogh)

El alemán Miroslav Klose, que cosechó 24 encuentros disputados en sus cuatro Mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y quedó a uno de su compatriota Matthäus, es el jugador con más victorias conseguidas en Copas del Mundo. Acumuló un total de 17 por las grandes actuaciones del elenco teutón: fue subcampeón en 2002, tercero en 2006 y 2010 y campeón en 2014 (en los últimos tres Mundiales mencionados fue verdugo de Messi y Argentina).

Los números de Lionel Messi no están muy lejos en cuanto a triunfos a lo largo de sus cinco citas mundialistas. Leo aportó en dos festejos albicelestes en 2006 (ante Serbia y Montenegro y México), cuatro en 2010 (Nigeria, Corea del Sur, Grecia y México), cinco en 2014 (Bosnia y Herzegovina, Irán, Nigeria, Suiza y Bélgica), uno en 2018 (Nigeria) y tres en 2022 (México, Polonia y Australia). El argentino registra 15 victorias, 3 empates y 5 derrotas en Mundiales.

Para igualar a Klose, Argentina tendrá que vencer a Países Bajos y en la eventual semifinal. Si el objetivo es dejar atrás al ex artillero alemán deberá imponerse en la final y quedará con 18 éxitos.





LOS 23 PARTIDOS DE LIONEL MESSI EN MUNDIALES

Alemania 2006 :

· Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (entró 15′ y marcó un gol)

· Argentina 0-0 Holanda (jugó de titular 70′)

· Argentina 2-1 a México (entró y jugó 36′)

Sudáfrica 2010 :

· Argentina 1-0 Nigeria (jugó los 90′)

· Argentina 4-1 Corea del Sur (jugó los 90′)

· Argentina 2-0 Grecia (capitán y jugó los 90′)

· Argentina 3-1 México (jugó los 90′)

· Argentina 0-4 Alemania (jugó los 90′)

Brasil 2014 :

· Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)

· Argentina 1-0 Irán (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)

· Argentina 3-2 Nigeria (capitán, jugó los 90′ y marcó dos goles)

· Argentina 1-0 Suiza (capitán y jugó los 120′)

· Argentina 1-0 Bélgica (capitán y jugó los 90′)

· Argentina 0-0 Holanda (capitán y jugó los 120′)

· Argentina 0-1 Alemania (capitán y jugó los 120′)

Rusia 2018 :

· Argentina 1-1 Islandia (capitán y jugó los 90′)

· Argentina 0-3 Croacia (capitán y jugó los 90′)

· Argentina 2-1 Nigeria (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)

· Argentina 3-4 Francia (capitán y jugó los 90′)

Qatar 2022:

· Argentina 1-2 Arabia Saudita (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)

· Argentina 2-0 México (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)

· Argentina 2-0 Polonia (capitán y jugó los 90′)

· Argentina 2-1 Australia (capitán, jugó los 90′ y marcó un gol)





LOS RÉCORDS QUE YA BATIÓ MESSI EN EL MUNDIAL

1. Es el argentino con más Mundiales jugados

Maradona, Messi y Mascherano son los cuatro futbolistas argentinos que más Mundiales registraron hasta hoy: 4 (Foto Ezra Shaw/Getty Images)

Lionel Messi presencia su quinta cita mundialista y es el argentino con más Mundiales jugados, superando por uno a Diego Armando Maradona, Javier Mascherano, quienes fueron alcanzados por Ángel Di María.





2. Es uno de los futbolistas con más Mundiales disputados

Cristiano Ronaldo con Portugal y Lionel Messi con Argentina pasarán al selecto grupo de futbolista que disputaron cinco Mundiales en Qatar 2022

Hasta ahora, solamente cuatro futbolistas ya retirados participaron de 5 Copas del Mundo. Ellos son los mexicanos Antonio Carbajal (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966) y Rafael Márquez (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), el alemán Lothar Matthäus (España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Messi, que ya presenció Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en Qatar 2022 alcanzó a este selecto grupo aunque no es el único: Cristiano Ronaldo se sumó con Portugal, al mismo tiempo que los mexicanos Guillermo Memo Ochoa y Andrés Guardado hicieron lo propio con el elenco azteca. En tanto, si cambia de parecer y es convocado para el Mundial de 2026, el rosarino podría convertirse en el primer y único jugador de la historia en participar de 6 Copas del Mundo a sus 39 años (Cristiano y Ochoa cumplirán 41 y Guardado 40).





3. Es el futbolista argentino con más partidos jugados en Mundiales

Messi seguramente superará a Maradona en cantidad de partidos jugados en Mundiales (REUTERS/Peter Cziborra)

Con los cuatro partidos jugados en Qatar, Messi es el argentino con más partidos en Copas del Mundo con 23 presencias. Superó a Diego Armando Maradona y Javier Mascherano. El Diez, tuvo 21 partidos. El Jefecito lo sigue con 20. Cabe recordar que Leo ya es el hombre nacional con más partidos disputados de la historia general.

