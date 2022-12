Rodrigo De Paul contó detalles de la convivencia con Nicolás Otamendi durante el Mundial: el gracioso apodo que tiene el defensor

El volante contó el apodo que tiene el defensor en la intimidad

La selección argentina atraviesa su mejor momento en el Mundial de Qatar 2022. Es que después de sufrir para clasificarse a los octavos de final por la derrota en el estreno de la fase de grupos contra Arabia Saudita, los triunfos ante México y Polonia lo catapultaron a la siguiente ronda. Y la victoria, que se complicó en los minutos finales contra Australia, le dio el pasaje entre las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo.

El detrás de escena de las dos fotos icónicas del triunfo argentino: el abrazo al Dibu Martínez y la salvada de Lisandro Martínez El defensor y el arquero terminaron convirtiéndose en héroes de la victoria 2-1 ante Australia con sus apariciones. “Lo abracé y le di un beso en la cabeza”, reconoció el hombre del Manchester United sobre la tapada del Dibu VER NOTA

Uno de los puntos altos en las últimas dos presentaciones para el equipo de Lionel Scaloni fue Rodrigo De Paul. Uno de los estandartes del actual DT de la Selección, que no había tenido un buen arranque de torneo, levantó su nivel y el combinado nacional lo sintió. Otro de los jugadores que está teniendo un gran Mundial es Nicolás Otamendi. El defensor jugó los cuatro partidos desde el arranque y casi no tuvo fisuras en lo que va del torneo.

Más allá de lo que sucede en el campo de juego, luego de la victoria ante los Socceroos se dio una confesión particular de una de las figuras del seleccionado. En la zona mixta, el 7 de Argentina contó detalles de la convivencia que tiene con el número 19. “Es un animal, pero son dos personas, porque en la pieza es un osito de peluche”, confesó el ex Racing sobre el ex Vélez, con quien comparte habitación en la Universidad de Qatar.

Nicolás Otamendi reveló qué le dijo a Dibu Martínez cuando lo abrazó tras la atajada salvadora contra Australia El defensor de la selección argentina no pudo ocultar su felicidad luego de la acción clave del arquero en el final del partido VER NOTA

Con una sonrisa en la cara, De Paul aprovechó su alegría tras la victoria que clasificó al equipo de Lionel Messi a los cuartos de final para hablar de cómo su compañero y amigo lo asiste mientras comparten las horas concentrados. “Me apaga el iPad, me tapa... Lo amo, es hermoso”, dijo el mediocampista del Atlético de Madrid.

Rodrigo De Paul fue uno de los puntos altos en el triunfo ante Australia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Más allá de lo que sucede en la intimidad, Rodrigo también se refirió al presente futbolístico que está atravesando Otamendi. “En la cancha te asesina, de arriba y de abajo. Está en un nivel tremendo y se lo merece más que nadie”, analizó en diálogo con el canal Deportv.

12 frases de Rodrigo De Paul: por qué fue “sumamente positivo” perder con Arabia Saudita y cuándo empezó a disfrutar del Mundial El volante de 28 años destacó la importancia que tuvo la derrota en el debut, puntualizó en la respuesta del grupo y manifestó cuáles serán las claves del cruce de este sábado ante Australia VER NOTA

Después de disputar cuatro partidos en 12 días, el combinado nacional tuvo día libre este domingo. Los jugadores tuvieron la oportunidad de descansar junto a familiares y amigos, además de poder salir de las instalaciones donde se concentran durante el Mundial.

Luego de eso, el plantel de la Selección cumplió el primer entrenamiento de cara al partido contra los Países Bajos, que se jugará el próximo viernes 9 de diciembre a las 16 (hora argentina) y a las 22 en Doha. Cuando restan 72 horas para el duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo, Scaloni estará atento a la evolución de Ángel Di María.

El zurdo rosarino sufrió una sobrecarga muscular que lo mantuvo alejado del mano a mano ante los oceánicos y la duda estará planteada hasta último momento para ver si será o no de la partida ante los neerlandeses. Lo que sí es seguro es que tanto Rodrigo De Paul como Nicolás Otamendi serán parte de los titulares que saldrán al campo de juego del estadio Lusail.

Nicolás Otamendi, clave en la selección argentina (REUTERS/Paul Childs)

Seguir leyendo: