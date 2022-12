La explosiva publicación de la esposa de Cristiano Ronaldo luego de que fuera suplente en la goleada de Portugal ante Suiza

Georgina Rodríguez realizó un posteo después de la clasificación a cuartos de final

Portugal dio una exhibición de fútbol en la goleada 6-1 frente a Suiza para clasificar a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, pero el partido giró en torno a la suplencia de Cristiano Ronaldo y, tras el pitazo final, su esposa Georgina Rodríguez realizó un polémico posteo en sus redes sociales.

“Enhorabuena Portugal”, comenzó la publicación en su cuenta personal de Instagram después de que el reemplazante de su marido, Goncalo Ramos, fuera la figura tras haber convertido un triplete en el Estadio Lusail. Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leão completaron el marcador que incluyó el descuento helvético firmado por Manuel Akanji.

Sin embargo, ese fue solo el comienzo, porque la mujer argentina grabó un video que adjuntó en el que se observa el fuerte interés que concentra CR7 en la prensa mundial, ya que algunos fotógrafos estaban más interesados en capturarlo a él dentro del banco de suplentes que al resto del equipo al momento de la salida al césped: “Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en tí”.

La publicación de Georgina Rodríguez en apoyo a Cristiano Ronaldo

El futbolista que, recientemente, rescindió su vínculo con el Manchester United, ingresó a 18 minutos del final en reemplazo de Joao Felix. Luego de una actuación irregular que incluyó un gol anulado por un evidente fuera de juego, Rodríguez lamentó no observarlo en la totalidad del encuentro y, a pesar de ser contémporanea de su compatriota Lionel Messi, sentó su postura en la discusión por quién es el mejor: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”.

“La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, escribió después de haber estado en una de las tribunas del reducto en el que se desarrolló el cruce que determinó el pasaje a la próxima instancia de la Copa del Mundo, en la que Portugal se medirá el próximo sábado contra Marruecos.

Por último, lanzó un llamativo mensaje en favor de la unidad de él con su entrenador, Fernando Santos, después de que haya existido un cortocircuito que lo apartó del equipo para este compromiso: “Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”.

Georgina Rodríguez posa en una de las tribunas del Estadio Lusail

La historia que culminó en la ausencia de Cristiano en la formación inicial se remonta al último cruce por el grupo H que concluyó en derrota ante Corea del Sur. La figura de la Selección fue reemplazada por André Silva a los 19 minutos del complemento de un partido que igualaban 1-1, aunque su equipo lo perdería en los minutos finales.

En medio de la modificación, el portugués salió apurado por un futbolista rival y reaccionó de mala manera con un gesto que justificó posteriormente: “Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. No tiene por qué haber controversia. Es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”.

Qatar 2022 - Portugal Vs Suiza - Resumen Del Partido

Pero el conflicto siguió escalando hasta que llegó a la conferencia de prensa del entrenador del equipo en la previa al cruce contra Suiza y, a pesar de la trascendencia del duelo, no le dejó pasar el desliz a su dirigido: “Cuando terminó el partido, fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”.

