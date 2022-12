El arquero de Países Bajos desafió a Messi en la previa del choque de cuartos de final ante Argentina

* La conferencia de prensa de Andries Noppert, arquero de Países Bajos

Las selecciones de Argentina y Países Bajos buscarán el viernes en Lusail el pase a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 y el conjunto que dirige Louis Van Gaal siente optimismo para vencer al campeón de América y meterse entre los cuatro mejores de la competencia. Su arquero, Andries Noppert ha sido una de las sorpresas de los naranjas, dado que ésta es su primera experiencia en el equipo nacional. Tampoco le teme a Lionel Messi, la estrella que ya lleva tres tantos en el certamen.

El arquero de 28 años y 2.02 metros de altura le ganó el puesto a Justin Bijlow y Remko Pasveer y se consolidó como titular en los cuatro partidos que lleva disputados la selección neerlandesa y ha recibido solamente dos goles (ante Ecuador y Estados Unidos). En conferencia de prensa, el jugador del Heerenveen afirmó que no le teme al delantero del París Saint Germain y hasta siente la confianza de poder amargar al rosarino en una posible definición por penales.

“Messi es un gran jugador pero también suele fallar. Lo hemos visto en este torneo (en referencia al penal errado ante Polonia). Es como nosotros, un ser humano. Claro que es bueno pero también puede fallar”, expresó Noppert. Acerca de la chance de tener el cara a cara con Leo desde los 12 pasos, al guardametas contestó, tajante: “Siempre estoy listo para eso. Estoy seguro de que puedo atajarle un penal”.

Vale recordar que la Argentina y Países Bajos definieron el boleto a la final del Mundial de Brasil 2014 en los penales. Aquella tarde en el Arena de San Pablo, Sergio Chiquito Romero se convirtió en héroe al contener los disparos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder. Como dato extra, Van Gaal era el director técnico y tiene ganas de tomarse la revancha.

Andries Noppert, el arquero de Países Bajos que no le teme a Lionel Messi y advierte que podría atajarle un penal (REUTERS/Lee Smith)

“Cuando eres pequeño sueñas con estar en un Mundial. Siempre he mantenido ese sueño. Parecía que no llegaba pero siempre luché por eso. Solo hay un entrenador que podía haber pensado en mí para el Mundial y ese es nuestro actual seleccionador. Estoy orgulloso y feliz de estar aquí. Tengo que seguir trabajando. Eso es lo más importante”, continuó.

Acerca de la presión de jugar ante la Argentina de Lionel Scaloni en su primer Mundial, con el cruce de cuartos de final en el medio, y ante 90.000 personas en Lusail, Noppert concluyó: “Es verdad que esto es nuevo para mí, pero es un nuevo reto. Solo tengo que ser yo mismo. Los compañeros y los técnicos lo aceptan. Intento hacerlo a mi manera. Es un mundo distinto para mí pero eso no me va a cambiar. Jugar para mucha gente es algo que esperas, no siento miedo. Puedes sentir tensión cuando llega el partido pero es normal”.

Virgil Van Dijk habló en la previa al choque contra Argentina y el elogio a Julián Álvarez.

El capitán de la selección de Países Bajos también declaró ante los medios y se refirió al delantero del Manchester City, que viene cumpliendo destacadas actuaciones en Qatar 2022. “No estoy preocupado, soy muy consciente de lo que puede hacer la Argentina porque es un equipo fantástico. Tenemos que estar bien en todos los sectores. Álvarez es un gran jugador, es rápido y tiene un gran futuro por delante al haber venido a Inglaterra pese a tener a Haaland adelante. Espero que esta vez no lo haga tan bien”, dijo el defensor del Liverpool.

“Tenemos hambre de victorias y este sueño de ser campeones del mundo. Solo hay un objetivo: ganar el Mundial”, completó el jugador de 31 años.

