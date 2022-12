Mario Kempes reveló una historia desconocida del Mundial 78: el “curandero” que lo “salvó” de una lesión y le permitió ser la figura del campeón

* La anécdota del “curandero” contada por Kempes

Mario Alberto Kempes fue la máxima figura de la Selección en el Mundial Argentina 1978 ya que resultó goleador del certamen con seis tantos y se destacó en el equipo que fue campeón de local y que era dirigido por César Luis Menotti. Sin embargo, estuvo cerca de perderse la gran cita debido a una lesión en la rodilla derecha sufrida en un fecha cercana al certamen. En el umbral de su segunda Copa del Mundo y con el valor agregado de jugarla en casa, el Matador debió elegir entre operarse y un método poco ortodoxo que al fin de cuenta fue el que le dio resultado.

En diálogo con ESPN, el cordobés reveló la historia y fue otro campeón del mundo, Oscar Ruggeri, el que le dio el pie para que cuenta la anécdota. El Cabezón le preguntó si la cinta que usaba era una cábala y el ex delantero aclaró el tema. “No fue de cábala. Tres semanas antes de venir tuve una lesión en la rodilla y el doctor en Valencia me quería operar. Fui a un curandero, y sin vergüenza lo digo (o masajista), como lo quieras llamar. Tenía un huerto y lo manejaba ahí en Valencia”, comenzó con su relato.

Describió que el hombre que lo atendió tenía un “dedo cortito y gordo” y recordó cómo fue aquel encuentro: “A mí me dolía la rodilla y el primer día que voy me dice, ‘¿dónde te duele?’ ‘Acá’. Me mete el dedo gordo y veía las estrellas. Un masajito y eso y me dice ‘vení mañana’. Tres días estuve yendo. El doctor todavía seguía afeitando la agujita para operarme”.

Leopoldo Luque y Daniel Passarella se abrazan en el festejo de uno de los tantos de Kempes en la recordada final ante Países Bajos (Photo by Colorsport/Shutterstock)

“Al cuarto día, jueves, me dice ‘mañana andá a entrenar’. ‘¿A entrenar?’ Le pregunto. ‘Vos andá a entrenar, te ponés la cintita esa y te vas a olvidar del problema’. Y la usé siempre hasta que dejé de jugar”, confesó el ex artillero formado en Instituto y que brilló en Rosario Central y River Plate a nivel local. En España, luego de otra etapa en el Valencia, también jugó en el Hércules.

“Psicología era eso”, acotó Ruggeri. “Seguro, pero me dolía mucho”, respondió Mario. “Si te operabas vos no jugabas”, afirmó el Cabezón y Kempes estuvo en sintonía con ello: “Seguro que no llegaba. Aparte que no tenía nada roto porque si así era una cintita no te iba a hacer nada”.

Luego de una primera fase sin tantos en la segunda ronda jugada en Rosario, un lugar muy conocido para él, Kempes explotó con dos tantos en el triunfo ante Polonia en el recordado encuentro en el que quiso ser arquero, voló para evitar un gol rival y desvió la pelota con la mano. El árbitro cobró penal que pateó Kazimierz Deyna y lo contuvo Ubaldo Fillol.

Kempes con la Copa del Mundo en 2018 (AFP PHOTO / Juan MABROMATA)

Dos conquistas más en la goleada 6-0 contra Perú que selló el pase a la final consolidaron el buen momento de Kempes en el Mundial. Pero lo mejor llegó en la final ante Países Bajos, en el que marcó otro doblete que valió el título. Fue un encuentro durísimo que tras el empate en uno se definió en el alargue y en el primer suplementario llegó el segundo gol del Matador tras una guapeada dentro del área.

Con el mismo oponente, la Argentina buscará pasar a las semifinales del Mundial Qatar 2022 y el duelo será este viernes. La Albiceleste llegó a esta instancia luego de ganarle 2-1 a Australia y los neerlandeses tras vencer 3-1 a los Estados Unidos.

Se trata de un choque que esperan los argentinos para intentar meterse entre los cuatro mejores en el torneo que se disputa en Medio Oriente y que tiene espectadores de lujo como el caso de Kempes y otros campeones mundiales con la Argentina.

